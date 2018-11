Pedagogická komora: Průběh revize rámcových vzdělávacích programů je netransparentní

Pedagogická komora dlouhodobě usiluje o větší transparentnost v práci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jím přímo zřízených organizací jako je NÚV, Cermat, ČŠI nebo NIDV. Proto těmto organizacím v září zaslala žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Pedagogická komora požadovala odtajnění všech pracovních skupin i jejich členů a zveřejnění dalších důležitých údajů. Zatímco ČŠI a MŠMT informace sdělily, NÚV, Cermat a NIDV to odmítly. Následovalo odvolání k příslušnému nadřízenému orgánu, které se v současnosti vyřizuje.

„Za Pedagogickou komoru jsem žádal Národní ústav pro vzdělávání o informace, jaké byly dosavadní finanční náklady revize rámcových vzdělávacích programů, kdy se jednotlivé pracovní týmy sešly a jak zní oficiální zadání z ministerstva školství, bohužel tyto informace nám poskytnuty nebyly,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, „obdrželi jsme pouze názvy některých odborných skupin a jména pracovníků Národního ústavu pro vzdělávání, kteří je vedou.“

Díky tlaku Pedagogické komory, která na tento problém opakovaně upozorňovala přímo ministra školství Roberta Plagu, byl nyní zveřejněn seznam některých externích spolupracovníků NÚV. Bohužel bez uvedení organizace, kterou daná osoba zastupuje. Tento seznam není úplný, protože některé pracovní skupiny v něm nejsou uvedeny.

Nadále zůstává kolem průběhu revize RVP řada nejasností. Nebylo zveřejněno, jakým způsobem byli jednotliví členové do pracovních skupin delegováni a vybíráni. Transparentní výběrové řízení, kam by se mohli zájemci o práci v odborných skupinách hlásit, se nekonalo... Mnoho předmětových spolků nemá v pracovních týmech své zástupce, protože nebyly osloveny nebo na jejich žádosti NÚV nereagoval… Zástupcům Pedagogické komory nebylo ze strany NÚV umožněno se do revize RVP zapojit, přestože ministr Robert Plaga zajištěním tohoto úkolu pověřil svého náměstka Václava Pícla... Ředitel NÚV na žádost prezidenta Pedagogické komory Radka Sárköziho o osobní jednání ve věci revize RVP neodpověděl... MŠMT doposud nezveřejnilo složení Rady pro revize RVP, přestože o to bylo opakovaně žádáno… Revize probíhá v rozporu s výsledky ankety mezi pedagogy, kterou uspořádal NÚV… Dle oficiálního sdělení NÚV žádné písemné zadání, co je cílem revize RVP, od MŠMT neobdrželo...

„Oslovil jsem pana ministra Roberta Plagu s žádostí o osobní schůzku, na které by se nejasnosti kolem dosavadního netransparentního průběhu revize rámcových vzdělávacích programů vyřešily,“ sdělil Radek Sárközi, „byl bych rád, kdyby se jednání účastnil i náměstek Václav Pícl a především ředitel NÚV Lubomír Martinec, který podle mého názoru ve věci revize manažersky zcela selhal.“

Psali jsme: Pedagogická komora jednala s ministryní Janou Maláčovou o dětských skupinách, mateřských školách a platech pedagogů Pedagogická komora: Vláda s dalším navyšováním platů ve školství nepočítá Pedagogická komora navrhuje vyšší zvláštní příplatek pro všechny třídní učitele Pedagogická komora navrhuje zvýšení učitelských platů o 20 procent

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva