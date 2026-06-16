Svobodní: Tajné nákupy za peníze daňových poplatníků

16.06.2026 16:21 | Monitoring
autor: PV

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k tajným jednáním nevolených evropských elit

Svobodní: Tajné nákupy za peníze daňových poplatníků
Foto: Svobodní
Popisek: Svobodní

Objednávky hrazené z peněz daňových poplatníků se nesmějí stát předmětem tajných jednání, o nichž budou v zákulisí rozhodovat nekompetentní elity bez vědomí obyčejných lidí. Svobodní upozorňují, že rostoucí pravomoci nevolené Evropské komise s sebou přinášejí i netransparentní zákulisní jednání, a to nejen v souvislosti s vakcínami.

Nesmíme zapomínat ani na další kauzy těchto elit, ať už jde o sporné financování mediálních domů před evropskými volbami, podporu proislámských a integračních programů nebo Timmermansovy dotace pro zelené neziskové organizace.

Svobodní

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Článek obsahuje štítky

EU , finance , Svobodní

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Ing. Ondřej Knotek byl položen dotaz

Nemá snad pravdu?

Belgický podnikatel a bývalý lobbista Frédéric Baldan, který kvůli kritice Ursuly von der Leyenové na několik měsíců přišel o přístup ke svým penězům, varuje, že se EU mění v totalitní stát, který chce ovládat veškeré aspekty našich životů. Toho podnikatele nemám, ale také mám dojem, že nás chce EU ...

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Svobodní: Tajné nákupy za peníze daňových poplatníků

16:21 Svobodní: Tajné nákupy za peníze daňových poplatníků

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k tajným jednáním nevolených evropských elit