Svobodní: Tajné nákupy za peníze daňových poplatníků

Objednávky hrazené z peněz daňových poplatníků se nesmějí stát předmětem tajných jednání, o nichž budou v zákulisí rozhodovat nekompetentní elity bez vědomí obyčejných lidí. Svobodní upozorňují, že rostoucí pravomoci nevolené Evropské komise s sebou přinášejí i netransparentní zákulisní jednání, a to nejen v souvislosti s vakcínami.
Nesmíme zapomínat ani na další kauzy těchto elit, ať už jde o sporné financování mediálních domů před evropskými volbami, podporu proislámských a integračních programů nebo Timmermansovy dotace pro zelené neziskové organizace.
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