Mašek (ANO): Pane Rakušane, nesplnil jste slib

16.06.2026 15:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k propojení evidence držitelů zbraní se zdravotnickými registry

Mašek (ANO): Pane Rakušane, nesplnil jste slib
Foto: FB J. Maška
Popisek: Jiří Mašek, lékař a poslanec hnutí ANO

Po tragédii na Filozofické fakultě stál Vít Rakušan před kamerami a sliboval řadu opatření. Jedním z hlavních slibů bylo informační propojení registru zbraní a evidence držitelů zbraní se zdravotnickými registry tak, aby praktický lékař, psychiatr, ambulantní specialista a další lékaři viděli ve svých ordinacích přímo v softwaru informaci, že jejich pacient je držitelem zbrojního oprávnění či řidičského průkazu.

Lékař by tak mohl při změně zdravotního stavu jednoduše podat Policii ČR potřebné avízo. Je to logické opatření. Pokud lékař ví, že jeho pacient vlastní zbraň, může v některých situacích včas zasáhnout a zabránit možnému neštěstí.

Není to samospásné řešení, ale například při pravidelných dvouletých preventivních prohlídkách u praktických lékařů, při prohlídkách v rámci závodní preventivní péče, při vyšetřeních u specialistů a podobně lze v odůvodněných případech ihned reagovat. Při potvrzování zdravotní způsobilosti při žádosti o řidičský průkaz či zbrojní oprávnění je řádné vyšetření a posudkový závěr samozřejmostí. Jenže co se ukazuje dnes?

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
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Ano, registry ministerstev jsou nějakým způsobem propojené. Ano, informace v systému existuje. Ale k čemu to je, když ji lékař při běžné práci vůbec nevidí? K čemu je údaj schovaný v databázi, když ho musí lékař složitě hledat? K čemu je systém, o kterém řada lékařů ani netuší, že existuje, který je uživatelsky nepřívětivý a u něhož není jasné, jak přesně funguje?

Pane Rakušane, nebylo nám po tragédii slibováno něco úplně jiného? Nebylo občanům řečeno, že stát přijme účinná opatření pro větší bezpečnost? Jak může být systém účinný, když se klíčová informace nezobrazí automaticky? Jak má lékař reagovat na něco, co před sebou vůbec nevidí?

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Nejvíce zarážející je, že na problém upozorňují sami lékaři už po spuštění systému. To znamená jediné – stát nezajistil, aby lidé, kteří mají s novým nástrojem pracovat, věděli, jak ho používat, a měli potřebné informace skutečně po ruce. Pane Rakušane, můžete dnes občanům upřímně říct, že systém funguje tak, jak jste sliboval?

Na problém jsme narazili na výboru pro zdravotnictví při kontrole opatření nařízených Poslaneckou sněmovnou po tragické střelbě na Filozofické fakultě. Jednání výboru se zúčastnili zástupci Ministerstva zdravotnictví i Ministerstva vnitra. Ihned po jednání výboru jsem se sešel s ministrem vnitra Metnarem, který přislíbil, že vše prověří. Po jednání s firmami dodávajícími software pro lékařské ordinace zajistí společně s IT odborníky Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva vnitra skutečné informační propojení.

Jde tedy o podivné dědictví po ministrovi Rakušanovi, které musíme napravit. Odpovědnost nyní nese naše vláda. Nebudeme se vymlouvat, že je vše v naprostém pořádku. Nastavíme funkční systém, který zde už dávno měl být, pane Rakušane. Ostatně zástupci Ministerstva vnitra a Policejního prezidia dosud doporučují, že si lékař může informace o zbrojním oprávnění pacienta ověřit telefonátem na linku 158. To však jistě není správné systémové řešení.

Po tragédii na Filozofické fakultě měla přijít změna. Skutečná změna. A občané si zaslouží jednoznačnou odpověď: buď systém funguje, nebo nefunguje. Podle posledních informací vznikla na Ministerstvu zdravotnictví pracovní skupina s účastí zástupců praktických lékařů společně vytvořená s Ministerstvem vnitra, která má vše napravit a dát do pořádku.

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informace , Mašek , registry , Rakušan , zbraně , ANO

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Může propojení evidence držitelů zbraní se zdravotnickými registry předejít dalším tragédiím?


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