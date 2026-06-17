SPÚ obnovil historickou kapličku v Dolním Kramolíně

Státní pozemkový úřad (SPÚ), Pobočka Tachov, ve spolupráci s Vikariátem tachovským – farností Planá u Mariánských Lázní a Městysem Chodová Planá slavnostně završil obnovu kapličky sv. Václava a sv. Antonína Paduánského. Obnovená sakrální památka byla požehnána v sobotu 13. června 2026, symbolicky v den svátku sv. Antonína Paduánského.
Kaplička, nacházející se v krajině mezi Dolním Kramolínem a Holubínem pod vrchem Pastvina, patří k významným drobným památkám regionu. Původní barokní stavbu zde nechal již v roce 1703 zřídit sedlák Tomáš Windirsch jako výraz víry, vděčnosti a péče o krajinu. Po dlouhá desetiletí sloužila jako místo modlitby, zastavení poutníků i centrum drobných poutních tradic.
V průběhu 20. století však kaplička postupně chátrala a z původní stavby se dochovaly pouze její torzální pozůstatky. Zásadní obrat nastal v roce 2017, kdy Státní pozemkový úřad inicioval přípravu projektové dokumentace a následně realizaci obnovy. Rekonstrukce probíhala v letech 2018–2020 s maximálním respektem k historické podobě – byly zachovány původní proporce, architektonické členění i tradiční stavební materiály. Celkové náklady přesáhly 1,1 milionu korun.
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Státní pozemkový úřad považuje obnovu drobných sakrálních staveb za nedílnou součást péče o krajinu, přičemž tyto objekty představují významné historické památky i důležité prvky kulturní identity venkova.
Právě péče o historické krajinné prvky patří mezi dlouhodobé priority SPÚ. Projekt v Dolním Kramolíně ukazuje, jak lze propojit technickou obnovu s respektem k historii a zároveň vracet krajině její paměť a charakter. Zásadní podíl na realizaci měla paní Olga Chvátalová z Pobočky Tachov, která zajišťovala koordinaci projektu a odborný dohled nad jeho průběhem. Její nasazení a zkušenosti byly klíčové pro úspěšné dokončení celé obnovy.
Slavnostního požehnání se ujal P. Dr. Jiří Majkov, ICD, za Městys Chodová Planá se zúčastnil starosta Luboš Hlačík. Akce se setkala s velmi pozitivním ohlasem veřejnosti a přilákala řadu návštěvníků z okolí i širšího regionu.
Během slavnosti zazněl také návrh pana faráře na obnovení tradice poutí a kaplička by se mohla stát místem každoročního setkávání při svatováclavské pouti, čímž by se její význam pro místní komunitu dále posílil.
Kapličky měly v minulosti v české krajině nezastupitelnou roli, sloužily jako orientační body, místa rozjímání i připomínky důležitých událostí. Jejich obnova dnes přispívá nejen k ochraně kulturního dědictví, ale i k posilování vztahu lidí ke krajině. Projekt v Dolním Kramolíně tak představuje konkrétní příklad dobré praxe, kdy se podařilo vrátit do krajiny její historický i duchovní rozměr a zároveň vytvořit prostor pro nové tradice.
Více informací o obnově sakrálních stavech naleznete ZDE.
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