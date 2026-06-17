Prezident cestoval. Jenže začaly pršet vtípky

17.06.2026 18:15 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

„Milovaný vůdce“, „přední reportážní fotograf“ nebo budoucí vítěz World Press Photo. Takovými slovy komentovali podnikatel Zbyněk Passer a herní vývojář Daniel Vávra článek o prezidentu Petru Pavlovi na závodu Le Mans. Oba pánové si z prezidenta i jeho mediálního obrazu vystřelili prostřednictvím ironických příspěvků na sociálních sítích.

Prezident cestoval. Jenže začaly pršet vtípky
Foto: Hans Štembera
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Server iDNES.cz zveřejnil článek s titulkem „Prezident Pavel fotografem v Le Mans. Na slavném závodě sledoval triumf Toyoty“. Podle serveru vyrazil Petr Pavel s fotoaparátem na čtyřiadvacetihodinový závod v Le Mans, setkal se s prezidentem FIA Muhammadem bin Sulajimem, slavným závodníkem Jackym Ickxem a sledoval triumf Toyoty.

Právě způsob prezentace prezidentových aktivit se však stal terčem ironických reakcí.

Podnikatel Zbyněk Passer naznačil, že se kolem prezidenta vytváří nekritický kult osobnosti, a sarkasticky poznamenal, že česká média údajně ignorují jeho pracovitost. „Naštěstí máte mne, který sleduje každý pohyb našeho Milovaného vůdce,“ napsal ironicky na svém facebookovém profilu.

Prezidentův program pak Passer popsal s výraznou nadsázkou jako téměř nadlidský výkon. Pavel podle něj během jediného dne stihl „skrovně posnídat“, objet celou Vysočinu, setkat se s lidmi v divadle, vystoupat na nejvyšší věž Vysočiny, zamyslet se nad televizními poplatky, kontrolovat strategické rezervy státu, navštívit několik podniků, fotografovat závod 24H Le Mans, pořídit reportáž z Dakaru, zachránit paraglidistu a ještě si odskočit do Jaderné elektrárny Dukovany.

Ironickou poznámku uzavřel další nadsázkou. „Takový byl tedy jeden den slunce našich dní. Je rychlejší než blesk, ba co blesk – než čas sám! I proto si stihl odpracovat drobné, nezměrným hrdinstvím již dávno překryté prohřešky mládí,“ dodal investor.

Podnikatel a investor Zbyněk Passer se vůči Pavlovi vyjadřuje dlouhodobě ostře. Prezidenta v minulosti na sociálních sítích ironicky označil za „našeho velkého prezidenta – milovaného vůdce Petra Pavla, téměř Václava Havla“ a položil otázku, zda je Pavel „dobrý prezident“, když podle něj „uctívá Lichtenštejny a Posselta“. Právě Passer se zároveň objevil i v souvislosti s peticí na podporu herce Marka Vašuta jako možného vyzyvatele Petra Pavla v příští prezidentské volbě.Tu ssdílel například i zakladatel Společnosti pro obranu svobody projevu Daniel Vávra.

A právě Vávra nyní navázal na Passerův příspěvek, když jeho satiru na adresu hlavy státu sdílel a rozvinul ještě dál.

„Zbyněk zapomněl zmínit jeho let vrtulníkem, ze kterého zkontroloval stav letošní úrody cestou na koncert Iron Maiden, jejichž kytaristy naučil o přestávce jak lépe hrát sóla a v krátké jam session s nimi připravil několik písní na jejich příští album a večer vyzpovídal Papeže,“ napsal Vávra.

Nezůstal však pouze u prezidenta. Ironicky zmínil také první dámu. „Za zmínku stojí i jeho žena, která je vzorem českých hospodyněk a je něco mezi matkou Terezou a lady Dianou, která letos pravděpodobně vyhraje Miss Universe, nebo minimálně zazáří na pařížském fashion weeku či Met Gala v New Yorku se svou módní kolekcí,“ uvedl.

V závěru pak Vávra pokračoval v nadsázce směrem k prezidentově roli fotografa. „O vítězi World Press Photo už je dopředu rozhodnuto, porota se jen nemůže rozhodnout mezi 50 fotografiemi pana prezidenta,“ uvedl a celý příspěvek uzavřel slovy: „Kam se hrabe Stalin a jeho kult osobnosti. Spíš takový kultíček. Nanokultíček.“

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https://www.idnes.cz

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prezident , Vávra , Petr Pavel , Passer , Le mans

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