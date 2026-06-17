Vystrčil (ODS): Čína se dnes snaží obchodovat na dluh

17.06.2026 20:07 | Monitoring
autor: PV

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Vystrčil (ODS): Čína se dnes snaží obchodovat na dluh
Foto: ČT24
Popisek: Miloš Vystrčil

Vážená paní předsedající, vážený pane vicepremiére,

já k té debatě o té naší pozici k Evropské radě mám dva podněty nebo bych poprosil o dvě vyjádření. První se týká Moldavska. Vy jste, pana vicepremiére, mluvil o Ukrajině a o tom navázání a o podpoře Ukrajiny při její cestě do Evropské unie. Já bych rád slyšel i něco podrobnějšího vzhledem k Moldavsku. Je to i proto, že zanedlouho navštíví Českou republiku předseda moldavského parlamentu Igor Grosu. A určitě by bylo dobré, aby i vy jste tady zmínil pozici vlády a řekl, co případně lze Moldavsku nabídnout.

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Já obecně vnímám, že my jsme příznivci vstupu zemí Západního Balkánu do České republiky. A jenom bych poprosil, zda v tomto případě ještě nejsou nějaké nové, další informace, jak to chceme i konkrétně naplňovat, tu naši podporu. My z úrovně Senátu Parlamentu České republiky samozřejmě ty vazby se snažíme maximálně rozvíjet, ale určitě by bylo dobré, kdybychom všechny tyto věci koordinovali. Tak je jedna moje poznámka.

A druhá, jen velmi krátce navážu na to, co tady říkal předseda zahraničního výboru Pavel Fischer. Pokud se podíváte na dlouhodobý trendy našeho vývoje obchodu mezi Evropskou unií a Čínou, tak to je v podstatě pro naprostou většinu zemí včetně České republiky stejné. To znamená, není to tak, že by trend České republiky byl jiný, než je trend Francie, Německa a dalších zemí. To znamená, není tomu tak, že by se tam z hlediska toho vývoje obchodu nějak významně projevovaly některé návštěvy třeba představitelů českého parlamentu na Tchaj-wanu.

Pokud se na ten trend podíváte, tak prostě není odlišný od trendů jiných zemí. A pokud jsou nám nějaké země z hlediska obchodu s Čínou dávány za příklad, tak já jenom upozorňuji, že ten hlavní problém, který dneska Německo má, je, že je obchod Německa s Čínou, stál Německo desetitisíce pracovních míst v Německu. Desetitisíce pracovních míst v Německu, hovoří současné expertizy ekonomů, ubyly, pokud došlo k obchodu s Čínou a došlo k tomu, že dneska došlo v Číně ze strany některých našich velkých evropských zemí k investicím, které dneska se snaží vládní představitelé těchto zemí zachraňovat, a navštěvují Čínskou lidovou republiku proto, aby tam dojednali aspoň rozumné a schůdné podmínky pro tyto velké německé, případně i jiné firmy, aby mohly se ctí obstát na čínském trhu tak, aby to nebyly absolutní a obrovské ztráty pro tyto firmy a následně pro Německo.

Takže já jenom upozorňuji na to, že si myslím, že je velmi dobré, pokud se budeme Čínskou lidovou republikou zabývat, pokud budeme v této věci opatrní, pokud se budeme třeba snažit zvýšit i náš export do Čínské lidové republiky, ale velmi bych dbal na to, abychom to dělali v rámci celého Evropské unie a podívali jsme se na ty expertizy a na ty závěry, které Evropská unie má zpracovány a které jasně ukazují, že to, o co se Čína dneska snaží, není vyvažovat obchod mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou, ale takzvaně obchodovat na dluh.

To znamená dodávat a způsobovat dluh Evropské unii vůči Čínské lidové republice. A tím pádem zvyšovat závislost Evropské unie na Čínské lidové republice jak z hlediska finančního, tak z hlediska i produktového. Protože už jsme dneska na tom tak, že některé výrobky už nejsme vůbec schopni v Evropě vyrobit. Například solární panely a baterie. A zároveň chceme realizovat některé projekty v rámci celé Evropy, které právě výrobu baterií a výrobu solárů vyžadují.

Takže prosím pěkně, pojďme jako Česká republika do toho tím způsobem, že se budeme snažit dělat všechno pro to, abychom zaujali společný postoj v rámci Evropské unie a snížili jsme tu kritickou závislost na dovozu z Čínské lidové republiku. A naopak, to já velmi podporuji, jsme zvýšili náš export do Čínské lidové republiky.

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ODS , Senát , Vystrčil , ER , 26. schůze , 17.6

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