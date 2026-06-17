Třetina (TOP 09): Dostavba Dukovan znamená obrovskou zátěž

Krásný, dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři,
úvodem mi dovolte velmi upřímně poděkovat za to, že se dnes tímto bodem zabýváme. Nesmírně si s kolegyní Žákovou vážíme toho, že Senát opět dokazuje svoji roli komory, která skutečně naslouchá regionům a nenechává je v klíčových okamžicích osamocené. Říká se, že když štěpíme atom, musíme postupovat s maximální obezřetností. Já k tomu si dovolím dodat – stejně obezřetně musíme postupovat, abychom při tom nerozštěpili i důvěru lidí v našem regionu a samotný stát.
Vystupuji zde z pozice zpravodaje výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu k mimořádně důležitému a pro náš region naprosto zásadnímu bodu. Předáme vám návrh usnesení Senátu k akčnímu plánu pro řešení dopadů dostavby Jaderné elektrárny Dukovany, který náš výbor na své 29. schůzi konané 10. června 2026 projednal a doporučil ke schválení.
Dostavba Jaderné elektrárny Dukovany představuje jednu z klíčových investic strategického významu pro celou Českou republiku. Pro dotčené obce a kraje – Kraj Vysočina a Kraj jihomoravský – to ale neznamená jen hrdost na to, že zajišťují energetická bezpečnost státu. Znamená to pro ně obrovskou, mnohdy až existenční zátěž. Dovolte mi krátce připomenout, o čem se bavíme.
Podle socioekonomické studie se v regionu očekává příliv až 9700 nových stálých obyvatel v roce 2034, což dokazuje plán KHNP ohledně výstavby jaderné elektrárny. A zde je graf počtu lidí, kteří budou elektrárnu stavět. V nejintenzivnějším období výstavby se zde navíc budou najednou pohybovat kolem 4000 zahraničních pracovníků a jejich rodinných příslušníků. Přičemž za celou dobu dostavby může tento počet dosáhnout až 20 tisíc cizinců. To s sebou nese obrovské, obrovské nároky na veřejnou infrastrukturu.
Studie jasně identifikovala, že nám chybí téměř tři tisíce bytů a kapacity hromadného ubytování. Hrozí kolaps v dopravě kvůli intenzivním návozům stavebního materiálu a těžkých technologií, což nevratně poškodí lokální silnice a sníží bezpečnost obyvatel. Budeme čelit přetížení zdravotnického systému, který už je takhle na hraně svých kapacit. A bude nutné posílit kapacity urgentní medicíny v krajských nemocnicích. To znamená nemocnice Třebíč, Ivančice a Znojmo.
Stejně tak bude nutné masivně investovat do vodohospodářské infrastruktury a posílit stavy Policie ČR, hasičů, aby byla zajištěna bezpečnost a veřejný pořádek. Stát si tyto obrovské dopady velmi dobře uvědomoval. Proto vznikl akční plán pro řešení dopadů dostavby Jaderné elektrárny Dukovany. Tady si ho dovolím všem jasně ukázat. Ten minulá vláda schválila svým usnesením č. 772 ze dne 15. října 2025.
Tento plán jasně vyčíslil finanční potřeby území na zhruba 15 miliard korun v letech 2026 až 2038. Pro představu jedná se pouze o přibližně 3,75 % celkových nákladů na investici do nového bloku. Stát měl z této částky jakožto odpovědný investor pokrýt 80 % – tedy 12 milionů korun – zbytek by nesly kraje a obce. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tento plán dal starostům, hejtmanům i občanům jasný slib a záruku, že je stát nenechá na holičkách. Obce začaly připravovat projekty, investovat své prostředky do příprav, aby region tento nápor zvládl. Na našem senátním výboru dne 10. června zaznělo od zástupců ministerstev, že plán je potřeba aktualizovat a zpřesnit. A s tím naprosto souhlasím a podepisuji to.
Akční plán je z logiky věci kvalifikovaný odhad a život ho bude v čase nepochybně korigovat. Co je však alarmující a zcela nepřijatelné, jsou naprosto protichůdné signály, které dnes z Prahy z vlády dostáváme. Na jedné straně zde máme ministerstvo průmyslu a obchodu, které si velmi správně uvědomuje, že gigantická stavba s sebou nese obrovské sekundární náklady pro okolní region, které obce samy neutáhnou. Na druhé straně však ministerstvo financí dává podle jejich slov od schváleného finančního krytí ruce pryč. Chci se proto z tohoto místa otevřeně zeptat – pane ministře, platí v této zemi usnesení vlády, které doposud nikdo nezrušil, i pro ministerstvo financí? Nebo si každé ministerstvo hraje na vlastním písečku bez ohledu na oficiální závazky státu?
Rozbuškou a důvodem dnešního rokování bylo vyjádření pana vicepremiéra Havlíčka na minulém plénu, který celý tento schválený plán a slíbené miliardy označil za pouhý bianco šek, čímž jej před našimi starosty v podstatě zpochybnil. Lze jen pevně doufat, že v tomto případě šlo pouze o nešťastnou a nepromyšlenou formulaci pana vicepremiéra, a nikoliv o reálný postoj, který by měl hodit přes palubu roky poctivé práce lidí v našem regionu. Nyní se však nacházíme v situaci, která je kvůli těmto rozporům naprosto nepřijatelná.
Současná vláda začala dříve schválený finanční rámec a jeho podklady zpochybňovat jako celek. toto jednání narušuje kontinuitu státní politiky a vytváří v dotčeném regionu obrovskou nejistotu. Obce mají oprávněné obavy, že rozdílné postoje vlád a resortů povedou ke snížení či odkladu slíbených kompenzací. Pokud stát slíbí kompenzace za to, že na území několika obcí postaví stavbu celostátního významu s obrovským dopadem na životy místních, nemůže tento slib po volbách jednoduše zrušit. Tím se ohrožují již připravené projekty a fatálně se narušuje důvěra občanů a samospráv v závazky států.
Z tohoto důvodu přijal výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu usnesení, jehož návrh máte před sebou a jehož jsem zpravodajem. Tímto usnesením Senát Parlamentu ČR: za prvé Senát poukazuje na klíčový problém a to zpochybnění dříve schváleného finančního rámce a jeho podkladů, viz usnesení České republiky ze dne 15. října 2025 č. 772 k akčnímu plánu Dukovany, současně vládou, což narušuje kontinuitu politiky a vytváření nejistoty v dotčeném regionu.
Za druhé Senát vnímá obavy obcí, že rozdílné postoje vlád povedou ke snížení či odkladu slíbených kompenzací, což ohrozí připravené projekty a naruší důvěru v závazky státu. A za třetí Senát žádá vládu České republiky, aby v zájmu zachování právní jistoty a stability přípravy projektu dostála závazkům přijatým předchozí vládou a zajistila tak kontinuitu schváleného akčního plánu. A za třetí Senát pověřuje předsedu Senátu zaslat toto usnesení předsedovi vlády České republiky.
Dámy a pánové, Dukovany nejsou jen lokálním projektem. Je to projekt, který dodá energii celé zemi. Obrazně řečeno, je to naše největší zásuvka, kolem které nemůžou zůstat obnažené kabely a rozkopaná zeď. Proto vás žádám o pokud tohoto usnesení. Ukažme, že Senát stojí za občané a samosprávami. Že požadujeme, aby stát ctil své vlastní závazky bez ohledu na to, jaká politická reprezentace zrovna sedí ve Strakově akademii.
Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a prosím o schválení navrženého usnesení. Děkuji.
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