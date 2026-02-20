Klakson do kočárku. Šokující výpověď z Pochodu pro život

Lékařka Kateřina Hromková se pravidelně zúčastňuje tzv. Pochodu pro život, tedy akce Hnutí pro život, které nechce, aby nenarozené děti končily potracené, když nemusí. Loni se ale těm, kdo Hnutí pro život nenávidí, podařilo pochod zastavit. A to i extrémními prostředky. „Nějaké klaksony do kočárků tam někdo… Velmi nepříjemné situace,“ popsala Hromková v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

Popisek: Lékařka Kateřina Hromková

Kateřina Hromková je lékařka a pravidelně se účastní Pochodu pro život, tedy akce na Hnutí pro život, které pomáhá matkám v případě, že jsou těhotné a uvažují o interrupci, aby si dítě nechaly. V poslední době se ale pochod setkává s čím dál větším odporem z řad příznivců potratů a odpůrců církve. „Minulý rok to vygradovalo tak, že ten pochod se zastavil v Kaprově ulici, kde po dobu zhruba dvou hodin celý stál. Byl zastaven protidemonstranty, kteří seděli v ulici a nechtěli se hnout z místa. A policie nechala průvod stát a situaci nijakým zásadním způsobem neřešila,“ popsala událost.

Dodala, že dav byl dost velký a byly v něm rodiny s dětmi. „Byli jsme zastaveni zepředu i zezadu, nemohli jsme se odtamtud hnout. Což bylo samozřejmě nepříjemné, bylo velké vedro, byli jsme tam dlouho. Policie pak požadovala po organizátorech, aby ten pochod byl rozpuštěn, aby to shromáždění bylo ukončeno. Což se potom i odehrálo, protože bylo vidět, že ta situace se neřeší, přestože tam určitě byl způsob, jak odklonit ten průvod jinou cestou. Vznikly tam takové poměrně nepříjemné situace i pro nás, lidi zúčastněné v tom pochodu,“ pokračovala Hromková v popisu. Pochod tedy minulý rok do cíle nedošel, účastníci se pak sešli Staroměstském náměstí, kde jim otec arcibiskup požehnal.

Ze strany Pochodu pro život bylo podáno několik žalob, vůči policii, ministerstvu vnitra a vůči magistrátu. Soudy prvního stupně jim však nevyhověly, takže se odvolávají k vyšší instanci. Hromková uvedla, že to hlavní je, že každý rok přibývá lidí, kteří je chtějí zastrašit. „Abychom takovou akci neorganizovali, abychom se vylekali, pokřikují na nás hrubě, na naše děti, není to nic příjemného, uvedla a dodala, že se zastrašit nenechají.

„Pochod pro život je pozitivní, mírumilovná akce, ve které chceme vyjádřit podporu nečekaně těhotným ženám a jejich rodinám. A to dělat budeme, to je naším smyslem,“ sdělila a dodala, že z jejich pohledu jsou protesty proti nim nesmyslné. Přesto někteří lidé prohlašují, že pochody pro život jsou provokace a že brát si děti na takovou akci je chyba. „Ten pochod je tradiční a dlouholetý. Ty děti tam byly dříve, než ti protidemonstranti,“ opáčí lékařka s tím, že Hnutí pro život není spolek, který by hlasitě křičel, ale nedělal žádnou práci. „Za námi stojí práce, která nám dává velký hluboký smysl,“ uvedla.

Hromková také nesouhlasila s narativem, že by si na pochod měli brát své děti, protože se budou setkávat s protidemonstranty, od kterých létají sprosté nadávky. „Nějaké klaksony do kočárků tam někdo… Velmi nepříjemné situace,“ popsala, co zažila. Názor nikomu brát nechce, ale přesto podle ní vychází odpor k Hnutí pro život z velké části z neinformovanosti a také z předsudků. Zároveň uvedla, že téma ochrany nenarozených dětí hodlá Hnutí pro život otevírat i nadále.

