Ústecký kraj: Žáci na úřadě prezentovali své ekologické projekty

Žáci z různých koutů kraje měli příležitost ukázat, co dělají pro své místo a přírodu kolem nás. Odměnou za to jim byla zpětná vazba od dětí z jiných škol a měst a také samotné sdílení inspirace mezi školami.
Akce se konala pod záštitou náměstka hejtmana pro životní prostředí Tomáše Kirbse, který jednotlivým vystupujícím předával účastnické certifikáty. „Jsem rád, že jste naplnili sál a přijeli sem do Ústí nad Labem. Máte jedinečnou možnost zde odprezentovat vše, co kolem vás vnímáte a co se děje. Ústecký kraj chce dlouhodobě podporovat enviromentální výchovu na školách a věřím, že i ta dnešní akce ukáže, že jdeme tím správným směrem,“ uvedl na zahájení Tomáš Kirbs, náměstek hejtmana.
