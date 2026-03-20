Ústecký kraj: Žáci na úřadě prezentovali své ekologické projekty

20.03.2026 13:43 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Pilotní ročník žákovské ekologické konference s podtitulem „Náš domov – náš příběh“ konající se na krajském úřadě splnil účel. Setkání, kde dostaly hlavní slovo děti, bylo určené pro žáky základních škol, kteří v zaplněném sále formou prezentací představili vše, co je v jejich okolí těší, trápí nebo naopak co již dokázali změnit.

Foto: Ústecký kraj
Popisek: Ústecký kraj, logo.

Žáci z různých koutů kraje měli příležitost ukázat, co dělají pro své místo a přírodu kolem nás. Odměnou za to jim byla zpětná vazba od dětí z jiných škol a měst a také samotné sdílení inspirace mezi školami.

Akce se konala pod záštitou náměstka hejtmana pro životní prostředí Tomáše Kirbse, který jednotlivým vystupujícím předával účastnické certifikáty. „Jsem rád, že jste naplnili sál a přijeli sem do Ústí nad Labem. Máte jedinečnou možnost zde odprezentovat vše, co kolem vás vnímáte a co se děje. Ústecký kraj chce dlouhodobě podporovat enviromentální výchovu na školách a věřím, že i ta dnešní akce ukáže, že jdeme tím správným směrem,“ uvedl na zahájení Tomáš Kirbs, náměstek hejtmana.

