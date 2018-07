Zoo Ostrava: Mláďaty se to v zahradě přímo hemží

V jedné z papouščích voliér v ostravské zoologické zahradě je pěkně hlučno. Páru vzácných guaroub zlatých se podařilo odchovat dvě mláďata, která jsou nápadná nejen jasně žlutou barvou, ale také pronikavým křikem. Rodičovský pár těchto vzácných papoušků získala Zoo Ostrava v roce 2006 ze zoologické zahrady z Loro Parque na Tenerife. Prvního odchovaného mláděte se dočkala v roce 2010. Do letošního roku se ptákům podařilo odchovat celkem 14 mláďat. V současné době mohou návštěvníci zoo vidět dvě mláďata vylíhlá v lednu 2018. Ta společně s chovným párem obývají jednu z voliér papoušků v blízkosti pavilonu Tanganika. Kolemjdoucí návštěvníky lákají svým pronikavým křikem. V teplých letních dnech je mohou lidé vidět, jak využívají rosení a sprchování.

Malí papoušci guaroubi zlatí

Domorodý název tohoto papouška je ararajuba, což znamená žlutý ara. U nás je často označován jako aratinga, ale s jinými druhy arating není příbuzný. Ostravská zoo je jediná z českých zahrad sdružených v Unii českých a slovenských zoologických zahrad, která tyto papoušky chová. V rámci Evropy je guarouba zlatý chován ve třinácti evropských zoologických zahradách (včetně ostravské), ale úspěšně jej množí pouze ve dvou – v Zoo Ostrava a Zoo Parc de Beauval.

Guarouba zlatý (Guarouba guarouba) obývá pouze deštné lesy severovýchodní Brazílie v povodí Amazonky od dolního toku řeky Xingú a Tapajós. Byl zaznamenán i v přiléhajícím Maranhao. V jiném prostředí se nevyskytuje. Jsou to skupinoví, družní ptáci a také poměrně hluční. Hnízdí od prosince do dubna. Samičky snáší do dutin stromů 2-3 vejce. O mláďata pečuje několik dospělých jedinců.