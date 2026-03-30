Dopis 21 šéfredaktorů proti Babišovi zničen pár řádky

Předseda vlády Andrej Babiš se pustil do křížku s několika médii. Server Seznam zprávy už na Babiše podal žalobu, ale premiér si řekl, že zajde ještě dál a na jedné z tiskových konferencí se vedle serveru Seznam Zprávy vymezil také proti deníku Právo a proti serveru Novinky. A také proti Ivo Lukačevičovi, kterému tato média patří.
Několik šéfredaktorů, včetně šéfredaktora Respektu Erika Taberyho, se Iva Lukačoviče a svých kolegů z médií zastalo.
„Až teď jsem viděl video premiéra Babiše, kde útočí na Seznam Zprávy a Novinky.cz. To je naprosto nepřijatelný útok na nezávislá média. Premiér i vláda musejí snést kritickou novinařinu, nejsme autoritářský stát. Vím, že to obě redakce nepotřebují, ale i tak jim vyjadřuji podporu,“ napsal Tabery.
Bývalá členka Rady ČTK Angelika Bazalová nabídla na Babišovu kritiku zcela jiný pohled.
„Nepřijatelné? Proč by Babiš nemohl říct, že považuje nějaké médium za neobjektivní? Může to ostatně říkat každý. Babiš vyjmenoval nějaké důvody, proč si to myslí, lze s ním polemizovat, nesouhlasit, nebo to zcela odmítnout. Čekala bych, že Seznam například doloží, že si jej nekupovala minulá vláda penězi na takzvané kampaně, tedy že žádný Fialův penězovod, o kterém Babiš mluví, neexistuje. Nebo by mohli svou nezávislost dokázat tím, že jejich šéfkomentátor nebude provozovat podcast s jedním z nejbohatších podnikatelů v zemi, který sponzoruje vybrané politické strany. To jsou totiž takové byzantské móresy oligarchů... To, zda jsou média opravdu nezávislá, to je téma, které by skutečně nezávislí novináři měli zkoumat dnes a denně, znovu a znovu, i bez Babiše, pokud si chtějí zachovat důvěryhodnost, protože to není jednou provždy dáno. Média nejsou nekritizovatelná. To si pan Tabery nějak plete,“ poznamenala Angelika Bazalová na sociální síti Facebook.
Ke sporu Babiše se serverem Seznam Zprávy, deníkem Právo a serverem Novinky.cz napsal pár slov i exministr spravedlnosti ODS Pavel Blažek, kterého v někdejší vládě Petra Fialy nahradila Eva Decroix.
„Milé děti! Téměř všechna média u nás vlastní několik jedinců či skupin. Když se totéž děje jinde, jde o oligarchy, neboť jsou zlí a mají s médii nekalé úmysly. U nás máme ovšem štěstí na Anděly, kteří své prostředky věnují médiím proto, aby se šířila neomylná pravda, o jejich chod se nijak nezajímají a jediné, pro co žijí, je zdravý rozvoj společnosti. Je neslušné myslet si, natož říkat, o našich médiích něco jiného než obdiv a chválu (o všem jiném a všech si mluvte dle libosti). To by byl trestuhodný ‚útok‘ a urážka těch hodných pánů, kteří je jen pro dobro a lásku nás všech vlastní a všech těch, kteří v nich jen pro naše blaho pracují. A byl by to také konec svobody a demokracie. Dobrou noc Vám přeje skupina šéfredaktorů,“ napsal Blažek.
K tématu napsala pár slov i Společnost pro obranu svobody projevu.
„Redaktoři ‚liberálních‘ a progresivistických médií mají stejnou svobodu projevu jako my všichni včetně předsedy vlády. Tak jako mohou novináři kritizovat nešvary ve společnosti, mohou ostatní kritizovat jejich politický aktivismus a jednostranné prosazování ideologické agendy, např. EU nebo Hradu. Říká se tomu právo na projev a kontra projev. Novináři nejsou žádná privilegovaná skupina, a pokud některá média, jako např. Seznam, porušují profesionální standardy a pravidla novinářské etiky, je na místě se proti jejich manipulaci ozvat. I to je znak vyspělé svobodné společnosti,“ stojí v prohlášení SOSP.
