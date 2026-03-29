Kobza: Obrovská migrační krize je jen otázkou času

Jsme svědky jedinečného souběhu lidské hlouposti a bezohlednosti v nadnárodních měřítkách. Potkávají se totiž obrovská ropná a plynová krize, válečné konflikty, sankce proti důležitým dodavatelům energií a greendealová rituální sebevražda energetiky a průmyslu.
No a reakce naší vlády, která nechává Tykače odstavit dvě uhelné elektrárny a teplárnu, protože díky emisním povolenkám se mu nevyplatí je provozovat (namísto aby je od něj vykoupila a provozovala je jako státní podniky)? Zavírá jediný spolehlivý a okamžitý zdroj energie, který máme, uhelné doly, s odůvodněním, že pro uhlí není odbyt.
To, že asijské země začínají mít zásadní problémy, mám potvrzeno přímo odtud. Je tedy jen otázkou času, kdy se přetaví do obrovské migrační vlny, která se požene na Evropu jako tsunami na Fukušimu.
Takže když to shrnu, vypadá to tak, že brzo nebudeme mít energii, ale zato budeme pod útokem milionů zoufalých migrantů ze zbytku světa.
