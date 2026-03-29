Kobza: Obrovská migrační krize je jen otázkou času

30.03.2026 8:19 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k souběhu krizí v mezinárodním měřítku

Kobza: Obrovská migrační krize je jen otázkou času
Foto: Hana Brožková
Popisek: Jiří Kobza

Jsme svědky jedinečného souběhu lidské hlouposti a bezohlednosti v nadnárodních měřítkách. Potkávají se totiž obrovská ropná a plynová krize, válečné konflikty, sankce proti důležitým dodavatelům energií a greendealová rituální sebevražda energetiky a průmyslu.

Anketa

Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?

3%
94%
3%
hlasovalo: 5759 lidí

No a reakce naší vlády, která nechává Tykače odstavit dvě uhelné elektrárny a teplárnu, protože díky emisním povolenkám se mu nevyplatí je provozovat (namísto aby je od něj vykoupila a provozovala je jako státní podniky)? Zavírá jediný spolehlivý a okamžitý zdroj energie, který máme, uhelné doly, s odůvodněním, že pro uhlí není odbyt.

To, že asijské země začínají mít zásadní problémy, mám potvrzeno přímo odtud. Je tedy jen otázkou času, kdy se přetaví do obrovské migrační vlny, která se požene na Evropu jako tsunami na Fukušimu.

Takže když to shrnu, vypadá to tak, že brzo nebudeme mít energii, ale zato budeme pod útokem milionů zoufalých migrantů ze zbytku světa.

Mgr. Jiří Kobza

  • krajský zastupitel
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

energetika , migrace , Kobza

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Hrozí Evropě další velká migrační vlna?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
MUDr. Ivan David, CSc. byl položen dotaz

Vlastní zájmy

Když tak adorujete za to, že se máme starat o své vlastní zájmy, proč jste proti navyšování výdajů na obranu? Není snad maximální bezpečnost v našem zájmu? A myslíte, že je v našem zájmu nespolupracovat s našimi spojenci a stávat se dost nestabilními partnery, což se podle mě teď děje?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

