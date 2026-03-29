Zemanova bomba: Toto zlomilo mou důvěru v CIA

V rozhovoru pro kanál Aby bylo jasno se bývalý český prezident Miloš Zeman ohlédl za klíčovými konflikty posledních tří desetiletí a podrobil kritice fungování mezinárodního řádu i tajných služeb. Podle Zemana se svět nachází v éře, kdy se vznešená slova o humanitárních zásazích a ochraně civilistů často stávají jen zástěrkou pro tvrdé geopolitické zájmy a změny režimů. Současně se však kriticky vyjádřil i k domácí politické scéně, kde vidí nebezpečné paralely mezi neplněním mezinárodních závazků a porušováním vnitrostátních slibů.
Jedním z nejcitlivějších témat rozhovoru byl návrat k roku 1999, kdy Česká republika krátce po vstupu do NATO podpořila bombardování Jugoslávie. Zeman přiznal, že se tehdejší vláda cítila pod obrovským tlakem centrály aliance a nakonec se rozhodla pragmaticky sklonit.
„Být sám v této situaci bylo těžké. Kdybychom nebyli nováčci, asi bychom byli potížisté, ale vstoupit do nějakého klubu a hned první den tam udělat skandál, to je velmi obtížné,“ vysvětlil své tehdejší rozhodování.
Zároveň dodal, že ho osobně velmi mrzí klamavé informace o cílech útoků, které se nakonec ani zdaleka netýkaly jen vojenských struktur. Právě za tento krok se později srbskému národu omluvil.
Moderátorce Janě Bobošíkové pak odcitoval slova svého oblíbeného politika Winstona Churchilla: „Jen idiot nemění své názory.“
Na rozdíl od Saddáma Husajna nebo Muammara Kaddáfího nepovažuje Zeman Slobodana Miloševiče za klasického diktátora, ale za „svérázného demokratického politika“.
Skeptický postoj k CIA a ke zprávám bezpečnostních sborů
Rozhodující moment v jeho důvěře vůči západním zpravodajským složkám však přinesla až válka v Iráku v roce 2003. Zeman otevřeně prohlásil, že zahájení války pro něj bylo okamžikem, kdy se zásadně zlomila jeho důvěra v CIA, protože právě tato služba šířila fámu o existenci zbraní hromadného ničení. Od té doby se datuje jeho skeptický postoj ke zprávám bezpečnostních sborů obecně. Podobně kriticky se vyjádřil i k intervenci v Libyi, kde byl podle něj mandát OSN, původně určený k ochraně civilistů, zneužit k násilnému svržení režimu Muammara Kaddáfího.
V otázce současného konfliktu na Ukrajině však Zeman zastává jednoznačný postoj, který odůvodňuje osobním traumatem z roku 1968. Uvedl, že právě zkušenost se sovětskými tanky v ulicích ho vede k tomu, aby dnes vystupoval proti ruské agresi. V této souvislosti obhajoval i své rozhodnutí vyznamenat Volodymyra Zelenského, který se podle něj zachoval jako státník, když odmítl nabídku na evakuaci.
„Prezident se zachoval jako chlap a bránil svoji zemi,“ konstatoval Zeman. Navzdory tomu je jeho prognóza dalšího vývoje skeptická, neboť očekává, že ruská vojenská převaha v živé síle může nakonec vést k prolomení fronty a uzavření míru, který bude pro Ukrajinu nevýhodný.
Proti preventivní válce není, vláda náboženských fanatiků představuje nebezpečí
Zeman se také opřel do hospodářského směřování současné české vlády. Kritizoval rozpor mezi předvolebními sliby a realitou, zejména v oblasti daní.
„Peníze potřebujeme, a proto vzdor slibům v programovém prohlášení nesnížíme korporátní daň z 21 zpátky na 19 %. Je to tedy evidentní porušení programového prohlášení vlády, kterého si zatím téměř nikdo nevšiml,“ upozornil bývalý prezident.
„Stejně tak je porušena muniční iniciativa, respektive stanovisko a koneckonců i stanovisko k celé rusko-ukrajinské válce. Víte, dopadne špatně jakákoli vláda, která příliš ostentativně porušuje své vlastní programové prohlášení,“ dodal Zeman.
Závěrem se rozhovor stočil k problematice preventivních úderů, zejména v souvislosti s Íránem. Zeman se podle svých slov nebrání myšlence preventivní války, pokud směřuje proti fanatickým režimům. Jako historický příklad uvedl rok 1936, kdy by preventivní úder proti Hitlerovi po porušení Versailleské smlouvy a obsazení Porýní pravděpodobně zabránil druhé světové válce a holokaustu.
„Preventivní válka proti teokracii by byla něčím, co by mně naprosto nevadilo,“ uzavřel bývalý prezident s tím, že vláda náboženských fanatiků představuje jedno z nejhorších nebezpečí pro moderní svět.
