Až 10 tisíc od pojišťovny. Stačí ale jedna chyba a nedostanete nic

Pojišťovny přitom letos na prevenci vyčleňují miliardy korun a zájem lidí roste. O to větší zklamání pak přichází ve chvíli, kdy žádost o proplacení neprojde.
Podmínku navštěvovat pravidelně praktika pro čerpání části příspěvků a bonusů již před dvěma lety zavedla Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR a mnozí lidé byli daným rozhodnutím nemile překvapeni. „Takže pokud bych nechodila na prevenci, nemám nárok vůbec na nic?“ ozývalo se v dotazech na pojišťovnu a i měsíce poté se objevovaly podobné příspěvky na sociálních sítích od lidí, kteří byli změnou zaskočeni, když jim pojišťovna náhle poslala účtenky k proplacení zpět bez jediné koruny.
Podobné nemilé překvapení nyní může potkat i klienty dalších zdravotních pojišťoven. ParlamentníListy.cz se podívaly, koho se nové podmínky týkají, a sestavili jsme návod, jak u čtveřice největších pojišťoven bez problémů získat co nejvíce peněz, ať už jste senior, dospělý v produktivním věku, či hledáte nejlepší benefity pro své děti.
Dětem je možné přes pojišťovnu proplatit i lyžák
Pojištěnci často poukazují, že se preventivní programy zaměřují zejména spíše na řešení již existujících zdravotních obtíží včetně kupříkladu obezity a na snahu o potlačení rizikových návyků, jako je kouření. Ti, co jsou zdraví, tak u některých pojišťoven za to, že se udržují v kondici, dostanou jen pakatel. „Nejsem diabetik, nekouřím, nechlastám. Co teda pro mne máte? Nic,“ psal jeden z nespokojených klientů v nedávné době Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP). Na zajímavé bonusy však mají i lidé, kteří jsou zcela fit, u pojišťoven nárok.
Právě u největší české zdravotní pojišťovny VZP přitom na zajímavé bonusy zdraví dospělí lidé mohou dosáhnout. Dospělý pojištěnec si může vybrat buď 500 Kč na pravidelný sport (permanentky a členské příspěvky či startovné), mezi nějž se uznávají různé aktivity od fotbalu přes plavání až po jógu, nebo danou částku může využít na dentální hygienu či případně na rehabilitační procedury.
Tady ovšem začíná ono zmiňované „utahování šroubů“. U dospělých přešla VZP v roce 2026 na striktní model odměňování za prevenci a abyste těchto 500 Kč dostali, musíte mít v posledních 24 měsících absolvovanou preventivní prohlídku u praktického lékaře. VZP si to hlídá a záznam musí být dohledatelný v aplikaci Moje VZP. Kdo k obvoďákovi nechodí, peníze na sport a zuby letos neuvidí.
Pro mladší 18 let VZP nabízí mnohem poutavější odměny nežli jen pětistovku na zubní hygienu. Základní univerzální příspěvek je u dětí až 2 000 Kč a lze jej rozdělit jak na dentální potřeby, tak i na sportovní kroužky (aerobik, fotbal, florbal) či lyžařské kurzy pořádané školou, nebo na vybrané rehabilitační procedury. Děti do 18 let (i studenti do 26 let se statusem studenta) mohou získat také příspěvek až 8 000 Kč ročně na bezlepkové potraviny. Příspěvkem lze hradit i speciální dietní obědy ve školních jídelnách.
Ženy v těhotenství a po porodu mohou využít až 5 tisíc korun na screeningová vyšetření, předporodní kurzy, pomůcky pro kojení či monitor dechu pro novorozence a značnou výhodou u VZP je dále balíček v celkové hodnotě až 6 000 Kč pro diabetiky. Z něj je 1 500 Kč určeno na vícedenní edukační pobyty, kde se pacienti učí, jak s nemocí žít a co jíst, 1 500 Kč na vybrané rehabilitace a terapie a 3 000 Kč pak na přístrojové ošetření nohou (prevence obávaného syndromu diabetické nohy u dospělých).
Náměstek ředitele VZP ČR pro služby klientům Ivan Duškov podotkl, že letos pojišťovna zvyšuje celkový rozpočet fondu prevence na 2,256 miliardy a klienti si „mohou vybírat ze zhruba dvou desítek benefitů a kombinovat je bez omezení.“
Důležité je však dodat, že návštěva praktika u části programů není jedinou překážkou. Pro čerpání výhod je třeba si u VZP dát pozor na několik věcí – pokud žádáte o příspěvek do 1 000 Kč včetně, můžete žádat jen 1x ročně. Až u částek nad tisícovku lze žádat dvakrát do roka (výjimkou jsou příspěvky na terapie nebo diety pro celiaky).
Ani korunu vám VZP rovněž neproplatí, pokud budete mít účtenku starší než 3 měsíce, a důležité je dát si pozor i na termíny podání dokladů. Kdo půjde na pobočku nebo pošle žádost poštou, má čas jen do 30. listopadu 2026. Kdo si nainstaluje aplikaci Moje VZP a zažádá online, získává celý měsíc navíc – lhůta je až do 31. prosince 2026.
Zdarma nákup v Decathlonu či Sportisimu
U letních táborů je však zásadní zkrácený termín – žádost se musí podat už do 30. září 2026. U většiny ostatních programů platí termín 30. listopadu 2026. Běžnou podmínkou je, že účtenka (doklad o úhradě) nesmí být v době podání žádosti starší než 3 měsíce.
Dospělí mohou čerpat na běžnou prevenci až 1 000 Kč. Z toho 700 korun můžou využít na pravidelné pohybové aktivity a zajímavá může být i tisícovka na laserovou operaci očí či 500 Kč na vyšetření rakoviny kůže, 300 Kč na specializované vyšetření zrakového nervu nebo 500 Kč na kontrolu vysokého tlaku. Těhotné ženy a matky mohou u ČPZP získat až 3 000 Kč na mnohá vyšetření či 500 korun na nadstandardní služby spojené s porodem.
Senioři navíc mohou žádat o příspěvek 500 Kč na nákup vitamínů v lékárně. Musí si však dát pozor, aby při proplácení podali účtenku maximálně 3 měsíce starou.
Speciální odměny čekají u ČPZP také na dárce krve či plazmy. Získat mohou v součtu až 6 tisíc, přičemž první tisícovka je již za první odběr a hradit z ní lze kromě zdravotních pomůcek i lázeňské procedury, sauny, solné jeskyně, plavání i stomatologickou péči.
Výhodou je pak též program Bonus Plus, který běží paralelně a pojištěncům umožňuje získat dalších 500 Kč navíc nad rámec běžných preventivních programů. Získat tak lze přípravky na ústní hygienu, brýlové obruby, opalovací krémy či sportovní ochranné pomůcky.
A hlavním „skrytým esem v rukávu“ je pak zdarma nákup v Decathlonu, Sportisimu či jiném specializovaném obchodě se sportovním zbožím. Získat jej lze tak, že si nainstalujete aplikaci pojišťovny Zdraví a tu pak propojíte se svým krokoměrem v mobilu či hodinkách. Za nachozené kroky získáváte peníze na nákup sportovního oblečení a obuvi. Za každých 330 000 nachozených kroků je výše odměny 100 Kč a maximálně lze čerpat příspěvek až 1 000 Kč, za což již lze například v Decathlonu pořídit i několik kusů dobře sloužícího sportovního oblečení. Pozor si dejte jen na to, že doklady musí být pořízeny v roce 2026, poslední, resp. nejnovější z dokladů nesmí být starší než 3 měsíce a žádost je nutné podat striktně do 30. listopadu 2026.
Zatímco u nákupu sportovního oblečení k dalším restrikcím nedošlo, u jiných programů letos „přituhuje“ i v nutnosti pohlídat si, že jste nezapomněli na preventivní prohlídku u praktika. Bez ní nic nedostanete u příspěvku na ortopedické vložky, dentální hygienu, pohybové aktivity či z programu na pomoc diabetikům. „Nová legislativa, v souladu se zájmem naší pojišťovny o zdraví našich klientů, vyžaduje u části čerpaných preventivních programů klientem předem absolvovanou preventivní prohlídku u registrujícího praktického lékaře,“ vysvětluje mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová.
Až 5 000 Kč pro těhotné a ženy po porodu
Až 1 500 Kč lze u ZP MV ČR použít na lyžáky, sportovní kroužky či letní tábory pro děti a dospívající a až 3 tisíce pak pojišťovna vyhradila pro novorozence a kojence například na chůvičky, monitory dechu, speciální výživu pro nedonošence. Peníze na pohyb a prevenci pro dítě letos však vyřídíte pouze elektronicky. Pojišťovna s tímto programem kompletně přešla do digitálu a papírové žádosti na pobočkách k němu nepřijímá.
Dospělí mají nárok u dentální hygieny a pohybu jen na pětistovku a příspěvek lze čerpat pouze jednou ročně na jednu vybranou položku. Naopak až 5 000 Kč dává ZP MV ČR pro těhotné a ženy po porodu. Proplácí se z něj předporodní kurzy, laktační poradenství, ale také vitamíny z lékárny (až do výše 1 000 Kč).
Zajímavou pomoc mají dospělí i děti s diagnostikovanou obezitou. Ti mohou pojišťovnu požádat až o 4 000 Kč v případě dětí a 2 000 Kč v případě dospělých na sestavení jídelníčku od nutričního terapeuta či na speciální pohybové programy.
Zásadní háčky u ZP MV ČR opět tkví v nutnosti proplácet maximálně 3 měsíce staré účtenky. Fyzické žádosti (papírově na pobočku či poštou) lze podat do 30. listopadu 2026 a elektronicky (e-Komunikace, datová schránka) máte čas až do 31. prosince 2026.
Získat lze 10 tisíc na ozdravné pobyty pro děti u moře či v lázních
Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) boduje některými opravdu štědrými programy, ale zároveň je u ní občas nutné dbát na specifické podmínky čerpání. Pro děti a mladistvé lze u OZP získat až 1 000 Kč na dentální hygienu a stejnou částku i na sportovní aktivity vašich potomků. Specifikum je zde v tom, že zatímco u jiných pojišťoven máte čas žádat o dětský sportovní příspěvek v průběhu roku, u OZP se letos o něj musí požádat nejpozději do 30. dubna a lidé tak mají na žádost o něj posledních 14 dní.
Těhotné ženy mohou čerpat až 3 000 Kč na vitamíny, screeningy, ultrazvuky a po narození dítěte se otevírá další kupon na 3 000 Kč pro novorozence na monitory dechu, plavání kojenců či očkování proti rotavirům.
Významné jsou také příspěvky 1 200 Kč na prevenci rakoviny prsu a prevenci rakoviny prostaty či prevenci infarktu. Až 800 Kč lze získat na prevenci rakoviny kůže. Onkologicky nemocní pak mají k dispozici příspěvek až 4 000 Kč.
U starší generace cílí OZP na klouby, imunitu a paměť. Lidé od 70 let mohou využít kupon na 500 Kč určený na nákup doplňků stravy a vitamínů v lékárně. Proplácí se přitom vždy 50 % z doložené účtenky.
Obřím benefitem je možnost získat až 10 000 Kč na ozdravný pobyt pro děti s chronickými respiračními a dermatologickými chorobami (LOP) nebo pro děti s obezitou. Příspěvek je možné využít na přímořský, vysokohorský nebo lázeňský léčebně ozdravný pobyt s minimální délkou pobytu 15 dní (14 nocí).
Kde se dá tedy získat nejvíce peněz a co si pohlídat?
Odpověď na otázku, která pojišťovna je nejvýhodnější, záleží na vaší životní situaci. Pokud jste aktivní člověk, pak nejvíce přesvědčí možnost získat peníze za nachozené kroky u ČPZP. Pro těhotné ženy a novorozence může být rozhodujících 5 tisíc od ZP MV ČR a VZP zase může oslovit 6tisícovým příspěvkem diabetiky. Rodiny s dětmi dokáže oslovit 1 500 Kč u ČPZP na letní dětské tábory a 700 Kč na kroužky a zajímavé jsou i příspěvky OZP a VZP na dentální hygienu. Senioři zase zcela jistě ocení příspěvky OZP a ČPZP ve výši 500 Kč na nákup vitamínů z lékárny.
Důležité je však letos dbát na přísnější podmínky jednotlivých programů pojišťoven, jelikož už neplatí, že vám proplatí kdykoliv cokoliv. Od 1. ledna je mnoho programů podmíněno absolvováním preventivní prohlídky u obvoďáka. Pokud ji pojišťovny nevidí v systému z posledních dvou let, pak ztratíte nárok na tyto příspěvky. Pravidlem bývá též, že doklady k proplácení nesmí být starší jak 3 měsíce a že se žádost o příspěvek leckdy uzavírá už ke konci listopadu – zejména v případě fyzického podání žádostí.
