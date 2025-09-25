„Toho budu kroužkovat!“ radil hudebník Karel Vágner na křtu poslance Špičáka

25.09.2025 20:10 | Monitoring

REPORTÁŽ: Emeritní přednosta Kliniky hepatogastroenterologie pražského IKEM a současný místopředseda sněmovního Výboru pro zdravotnictví Julius Špičák pokřtil v Obecním domě svou knihu Nejen o sobě a medicíně.

„Toho budu kroužkovat!" radil hudebník Karel Vágner na křtu poslance Špičáka
Foto: PL
Popisek: prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

Čerstvá publikace shrnuje jeho profesní i osobní život a obsahuje o bohatou fotografickou přílohu. Slavnostního křtu, kterého se zúčastnila řada významných osobností, byli ve středu přítomni také redaktoři ParlamentníchListů.cz.

Po boku známého gastroenterologa dorazili i někteří jeho kolegové z IKEM. Zahlédli jsme například přednostku preventivní kardiologie a poslankyni Věru Adámkovou či přednostu Kliniky transplantační chirurgie Jiřího Froňka. Atmosféra celé akce jasně napovídala, že nešlo o politickou událost, ale spíše o přátelské setkání.

O nejvíce úsměvů se postaral hudebník Karel Vágner, který se Špičákem udržuje dlouholeté přátelství. Poznali se přitom za poněkud „netradičních“ okolností – během endoskopického zákroku. Vágner toto téma naštěstí příliš nerozváděl, zato připomněl, že Špičák letos opět kandiduje za hnutí ANO ve Středočeském kraji. „Určitě ho budu kroužkovat,“ ujistil s úsměvem.

Podstatná část večera se nesla ve znamení vzpomínek, smíchu a dobré nálady. Hosté si mohli novou knihu nejen vyzvednout, ale i nechat podepsat. K příjemné atmosféře nepochybně přispěly i samotné prostory Obecního domu, které jsou symbolem českých dějin.

Na místě jsme zaznamenali také další známé tváře, mimo jiné exministryni spravedlnosti Helenu Válkovou.

 

autor: Karel Výborný

