„Toho budu kroužkovat!“ radil hudebník Karel Vágner na křtu poslance Špičáka

Čerstvá publikace shrnuje jeho profesní i osobní život a obsahuje o bohatou fotografickou přílohu. Slavnostního křtu, kterého se zúčastnila řada významných osobností, byli ve středu přítomni také redaktoři ParlamentníchListů.cz.
O nejvíce úsměvů se postaral hudebník Karel Vágner, který se Špičákem udržuje dlouholeté přátelství. Poznali se přitom za poněkud „netradičních“ okolností – během endoskopického zákroku. Vágner toto téma naštěstí příliš nerozváděl, zato připomněl, že Špičák letos opět kandiduje za hnutí ANO ve Středočeském kraji. „Určitě ho budu kroužkovat,“ ujistil s úsměvem.
Podstatná část večera se nesla ve znamení vzpomínek, smíchu a dobré nálady. Hosté si mohli novou knihu nejen vyzvednout, ale i nechat podepsat. K příjemné atmosféře nepochybně přispěly i samotné prostory Obecního domu, které jsou symbolem českých dějin.
Na místě jsme zaznamenali také další známé tváře, mimo jiné exministryni spravedlnosti Helenu Válkovou.
autor: Karel Výborný