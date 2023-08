„20 000 wagnerovců dojde k Rýnu.“ „Merkelová zničila vše.“ Kolega potopil šéfovou

reklama

V dobách existence Německé demokratické republiky byl Arnold Vaatz (*1955) občanským aktivistou, který se vzpíral tehdejší komunistické moci. Komunisté ho zatkli poté, co odmítl nastoupit na základní vojenskou službu. Po roce 1989 vstoupil do politiky a v letech 1998 až 2021 byl poslancem dolní komory německého parlamentu za Křesťanskodemokratickou unii (CDU). Většinu toho času byla šéfkou jeho strany Angela Merkelová, která CDU vedla v letech 2000 až 2018. V roli německé kancléřky působila v letech 2005 až 2021.

Anketa Líbí se vám, jak Petr Pavel vykonává úřad prezidenta republiky? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6890 lidí

Vaatz teď v rozhovoru pro Neue Zürcher Zeitung (NZZ) na bývalou kancléřku udeřil a obvinil ji, že nese nemalý díl odpovědnosti za válku na Ukrajině.

„Merkelová však byla – podle mého názoru – katastrofou pro celé Německo, na čemž jsem se osobně trapně podílel, protože jsem si to dlouho nechtěl přiznat. Připravila zemi o budoucnost. Chtěla Německu vytrhnout trn z paty, ale zničila jeho energetickou základnu. Zničila Bundeswehr. Vymazala ze stolu kritéria stability eura. Nezastavila vývoj deficitu v našem solidárním systému. Dovolila, aby se rozpadla infrastruktura. Posílila rozdělení v rámci EU tím, že stále více vzdaluje Východoevropany a Západ. Sehrála také svou roli při odchodu Spojeného království z EU a je do značné míry zodpovědná za válku na Ukrajině,“ vypálil exposlanec salvu kritiky.

Připomněl, že po vpádu Rusů na Krym v roce 2014 Merkelová prohlásila, že nepřipadá v úvahu, aby Německo dodalo Ukrajincům zbraně.

„V té době jsem byl také proti takovým dodávkám zbraní, aby Rusko nemělo důvod k rozšíření války. Ale nedodávat zbraně je něco úplně jiného než to hlasitě oznamovat. Od té doby si Rusové myslí: Německo nám dá volnou ruku. … Homérský smích nad hrdinským útěkem z Afghánistánu byl pak poslední kapkou pro naprosté opojení Rusů mocí, které je zbavilo všech zábran,“ zlobil se Vaatz.

A ačkoli se v kritice Angely Merkelové v mnohém shoduje s Alternativou pro Německo (AfD), právě postoj AfD vůči Německu pro Vaatze znamená, že je pro něj tato strana absolutně nepřijatelná. Považuje ji za pátou kolonu Ruska v německém parlamentu.

„Putin je proti genderové politice, Putin je proti klimatickému alarmismu: Podle toho je to ‚náš‘ člověk. Já jsem také proti wokeismu a genderovému gagu. Ale ještě rozhodněji jsem proti masovému vrahovi a válečnému zločinci Putinovi,“ zdůraznil.

Sama Merkelová se v listopadu 2022 v rozhovoru pro Der Spiegel, který převzala i další média, včetně BBC a serveru Politico, řekla, že se snažila ovlivnit rozhodnutí Vladimira Putina, ale v létě 2021 už na to podle vlastních slov neměla sílu, protože všichni věděli, že brzy již nebude kancléřkou a ztratí politickou moc.

„Ale neměla jsem sílu prosadit se,“ prohlásila. „Všichni věděli, že na podzim budu pryč,“ prohlásila Merkelová, podle které jí i Putin na poslední schůzce v Moskvě dával najevo, že už nemá jeho plnou pozornost, protože brzy o moc přijde.

Server Politico z rozhovoru pro Der Spiegel citoval pasáž, ve které Merkelová uvedla, že jí ruský vpád na Ukrajinu vlastně nepřekvapil, protože tzv. Minské dohody uzavřené v roce 2015 byly vyprázdněné. Ale podle Merkelové daly tyto dohody Ukrajině alespoň nějaký čas, aby se připravila na ruský vpád.

Vaatz dal také najevo, že se mu nelíbí německá energetická politika. Vláda Angely Merkelové po nehodě v japonské jaderné elektrárně Fukušima rozhodla, že největší evropská ekonomika postupem času vypne všechny své jaderné elektrárny a spolehne se na získávání energie z obnovitelných zdrojů. Podle Vaatze je to neudržitelný model, protože dodávky energie z obnovitelných zdrojů jsou nestálé. Jednou je takové energie v síti příliš mnoho, podruhé se jí nedostává.

„Tento závažný nedostatek však systematicky přehlížíme. Více než iracionalita energetické politiky mě proto znepokojuje skutečnost, že neprobíhá veřejná debata, která by odpovídala rozsahu tohoto chybného vývoje. V tomto bodě je navíc jasné, že Zelení nechtějí šetřit CO2, jinak by jadernou energetiku nezrušili. To, co Zelené skutečně pohání, je vůle zcela dekonstruovat všechny stávající poměry, a to až na základní biologická fakta. Ale ani o tom v televizi nic neuslyšíte,“ poznamenal bývalý konzervativní německý poslanec.

„Pokud nedojde k zásadní korekci energetické politiky, bude Německo ve střednědobém horizontu vyřazeno z řad nejvýznamnějších průmyslových zemí světa. Je tu však celý pytel okolností, které to posilují. Tuto zemi zničila vzdělávací politika, která nedává žádnou naději na návrat intelektuálních schopností předchozích generací poválečného Německa,“ pokračoval nekompromisně.

Anketa Má ruská pěvkyně Anna Netrebko vystoupit v Obecním domě v Praze? Má 95% Nemá 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17340 lidí

Zásadní problém vidí v tom, že zatímco před půl stoletím připadalo na 10 studentů asi 50 učňů, dnes na 10 studentů připadají 4 učni, z čehož plyne, že Německu začínají chybět řemeslníci a různé kvalifikované pracovní síly.

„Požadavky na maturitu se snížily. Aby se vyhovělo nižším intelektuálním nárokům, zavádějí se plošně všelijaké žvanivé vědy, které nikdo nepotřebuje. Genderová studia a podobně. Univerzity se stávají baštami netolerance. … Směřujeme tak k masivní dysfunkčnosti celé společnosti,“ pravil Vaatz.

Pomocnou ruku by tady Německu mohli podat migranti, ale Vaatz varoval, že dokud budou migranti dostávat štědré sociální dávky, alespoň v porovnání se svými domovskými zeměmi, nic je nebude nutit vstát v 6 ráno a jít na 8 hodin do práce.

Další možností je podpořit prorodinnou politiku, ale tady má Vaatz za to, že se klade čím dál větší důraz na různé sexuální menšiny a tradiční rodina, která by měla vychovat další generaci, sám Vaatz má 4 děti, je zatlačována do zapomnění. Tak to vidí Vaatz, podle něhož by dnešní mladí lidé ani nebyli ochotni bránit Německo, pokud by jejich země byla napadena podobně, jako Rusové napadli Ukrajinu. „Zeď, na kterou narazili Rusové na Ukrajině, byla z betonu. Naše zeď je z lepenky. Pro 20 000 Wagnerových lidí by to byla procházka k Rýnu,“ pravil Vaatz.

