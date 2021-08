„8 let natvrdo.“ BIS a Zeman: Radek John hlasitě vstoupil do hry

Někdejší ministr vnitra a místopředseda Nečasovy vlády Radek John se během minulého měsíce oženil se svojí partnerkou Markétou a již delší dobu nepromlouvá do politiky, nyní jej však události donutily prolomit mlčení. Donutila jej k tomu kauza kolem odposlechů prezidenta Miloše Zemana a jeho okolí, kterou tak, jak ji popisuje prezident, odmítá jak ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka, tak i ministerský předseda Andrej Babiš (ANO). „Jako by podlehl iluzi, že stojí nad všemi, je nedotknutelný on a s ním i celá jeho parta,“ podivuje se nad Zemanem John a naznačil, co se dle něj mohlo dít, když byl Zeman premiérem.

Koudelka tím odpověděl na nařčení z prezidentské kanceláře, ve kterém během předminulého týdne zaznělo, že měla Bezpečnostní informační služba odposlouchávat lidi v Zemanově okolí, například jeho poradce Martina Nejedlého, který se na Hradě pohybuje řadu let bez bezpečnostní prověrky. Dodal, že mu měl Babiš říct, že odposlechy nechal zastavit.



Premiér Andrej Babiš se ovšem následně vůči útokům prezidenta Zemana rázně ohradil. Pro Právo jasně uvedl, že záležitost neřešil v přítomnosti kancléře Vratislava Mynáře, jak tvrdí Zeman i Mynář. Že prezident Zeman neměl hovořit pravdu, pak Babiš nastínil i směrem k výroku o zastavenení odposlechů. Ing. Miloš Zeman BPP

„Vůbec nemůžu úkolovat BIS. Úkoly zadává vláda jako celek, nikoliv premiér. Je absolutně vyloučeno, abych něco takového dělal. Pan prezident velice nemá rád pana (ředitele BIS Michala) Koudelku. Já se snažil, aby pana Koudelku pan prezident přijal, aby ho vyslechl a nějak si to spolu vyjasnili,“ uvedl následně Babiš pro Právo.



John na tyto události píše, že „je šokující, že člověk pohybující se leta v exekutivě, si mohl myslet, že vzbudí pohoršení občanů nad tím, že BIS vyšetřuje jeho kontroverzní spolupracovníky“.



„Jako by podlehl iluzi, že stojí nad všemi, je nedotknutelný on a s ním i celá jeho parta. Jako by nevěděl, že v případě vážného podezření by mohla BIS zaplaťpánbů zahájit i vyšetřování nejvyšších státních činitelů včetně odposlechů, pokud by zahájení odposlechů řádně zdůvodnila soudu a soud by ho povolil. Šokující je ovšem i to, že považuje za normální, že by mohl chtít po premiérovi, aby intervenoval u BIS, aby zastavila odposlechy jeho spolupracovníků. Opravdu neví, že premiér nemá žádnou možnost ovlivňovat vyšetřování BIS? Anebo ještě horší možnost. Když byl sám premiérem, ovlivňoval vyšetřování BIS a BIS to tehdy dopustila, takže to dodnes Miloš Zeman považuje za normální běžnou praxi?“ tázal se John na Zemanovu minulost. Radek John VV



To by podle něho byl teprve skandál. „A ještě jedna věc je na jeho útoku na BIS naprosto neuvěřitelná. Udělal něco, co dosud žádný kdo těží z úniků BIS, neudělal. Práskl, že dokonce dvakrát kdosi s BIS ohrozil vyšetřování tím, že o něm poskytl informace vyšetřovaným anebo jejich okolí. Což je trestný čin. Právě tím směrem by se teď mělo rozjet vyšetřování,“ ukazuje bývalý ministr vnitra.



Prezident by tak dle něho mohl přispět „k očistě BIS od těch, kteří maří vyšetřování a k jejich potrestání“. „Trestní sazba za maření vyšetřování je pokud vím až osm let nepodmíněně,“ dodává.



