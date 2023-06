„A Fialovi to doma prochází. Bez protestu.“ Václav Klaus je v šoku

„Tento týden se toho u nás – ostatně jako kterýkoli jiný týden – událo dost. Někteří si nejvíce zoufáme z toho, že ministr Rakušan za nás v Bruselu kývnul na souhlas s přijímáním a přerozdělováním migrantů. Je to naprosto skandální. Celá naše politika byla až dosud založena na odmítání tzv. celoevropského řešení masové migrace, protože je pro nás nesmírně nevýhodné. I dnešní vládou tolik nenáviděný Babiš něco takového v Bruselu nikdy nepřijal,“ poznamenal Klaus na webu Institutu Václava Klause.

„Teď to Fialova vláda – za předpokladu, že Rakušan jednal na základě jejího mandátu – porušila. Budeme přijímat Bruselem rozhodnuté kvóty migrantů, a buď si je opravdu vezmeme, nebo se z toho, my, kteří asi máme v rozpočtu skryté obrovské rezervy, vyplatíme. Je to naprosto jasným důkazem toho, že této vládě nejde o identitu České republiky jako samostatného a svrchovaného národního státu. Přesto jí to u nás doma prochází. Nikdo neprotestuje, možná si někteří troufnou za zavřenými dveřmi,“ dodal Klaus.

Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) či připomněl 10. výročí pádu Nečasovy vlády. „Ten se stal nejen pouhou obměnou premiéra, ale režimovou změnou. Došlo ke zvratu polistopadových poměrů. Dodnes nejsme schopni to vrátit zpátky," uvedl Klaus.

Závěrem se Klaus zmínil také o úmrtí italského expremiéra Berlusconiho a amerického spisovatele Cormaca McCarthyho. „Od Cormaca McCarthyho mám doma knih více. Mnozí si asi ještě pamatují na román Všichni krásní koně nebo na knihu (a potom film) Tahle země není pro starý, ale pro mne vyčnívá jeho dystopický (ČTK říká postapokalyptický, čemuž nerozumím) román Cesta, který já řadím hned vedle velikých děl tohoto typu literatury jako jsou knihy Orwella, Huxleyho nebo Zamjatina. Bezvýchodnost této knihy, a její relevantnost pro náš soudobý svět, jsou dnes snad ještě aktuálnější než v roce 2006, kdy byla tato kniha původně vydána. Její autor je považován za pravděpodobně největšího amerického romanopisce od dob Hemingwaye a Faulknera. Jeho smrt je motivací si jeho Cestu znovu přečíst,“ zakončil.