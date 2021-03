„A přišel Babiš, sednul si... Katastrofa.“ Úředník promluvil. Covid, vakcína, všechno

Když národní koordinátor pro očkování Zdeněk Blahuta končil ve funkci, sdělil Českému rozhlasu, že ze svého postu odchází rád, protože „je to marné, je to marné, je to marné“. Teď se rozhodl popsat, co přesně měl před několika týdny na mysli. Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) z jeho slov pravděpodobně nebude mít radost. To, jak Babiš řídí zemi, je podle Blahuty naprostá katastrofa. Doslova.

V rozhovoru pro server Seznam Zprávy Blahuta prozradil, že se nechal přemluvit lidmi, které znal, ale když od premiéra Babiše slyšel, že si on osobně bere na starost strategii očkování, věděl, že nastává problém. Dostal nařízeno se do médií nevyjadřovat.

„A v té chvíli jsem pochopil, že to je průšvih, protože já jsem tu svou práci chápal i jako určitou agendu, která souvisí s prací s veřejností. Dodávat lidem naději, dodávat jim odvahu, bojovat s fake news a zdůvodňovat jim některé kroky, proč toto ano a proč toto ne. A tohleto skončilo 16. prosince,“ doplnil.

Poté dal jasně najevo, že Babiše považuje za člověka, který nikdy neměl stanout v čele vlády.

„Zúčastňoval jsem se některých telekonferencí, které byly například s Asociací krajů a podobně. A to probíhalo ve stejném duchu. To je člověk, který je naprosto… který by tuto zemi prostě neměl řídit,“ zaznělo od Zdeňka Blahuty.

Politik má umět řídit zemi a Babišovo politické řízení vypadá, podle člověka, který v jednu chvíli viděl Babišovu práci zblízka, jako „naprostá katastrofa“.

Babiš má podle něj tendenci do všeho zasahovat, aniž by rozuměl tomu, do čeho vstupuje. A má problém udržet myšlenku, přeskakuje z tématu na téma a svá rozhodnutí často mění.

„Největší jeho starost byla, aby byl vyfocený při přebírání první zásilky vakcín v Motole. Divil jsem se, že nedal přednost válečné veteránce paní Emilii Řepíkové. To je naprosto elementární, že takové dámě s takovou zásluhou o tuto zemi dá přednost. On si tam jak naprostý chrapúň sedl jako první a nechal si to píchnout jako první,“ kroutil hlavou nad Babišem Blahuta.

„A to byl vlastně i celý ten problém, který strašlivým způsobem znechucoval i jiné lidi než mě. Protože on samozřejmě rozhodoval, kdo dostane kolik vakcíny, jestli pošleme něco navíc do Libereckého kraje nebo do kraje Vysočina a podobně. A on to opravdu všechno zdůvodňoval tím, že to je všechno politika,“ doplnil naštvaně.

Další problém vidí v tom, že do Česka sice míří vakcíny, ale tady se strašlivě pomalu vybírá firma, která vakcíny rozveze po vlasti české.

