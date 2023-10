„A teď Fiala.“ Výrobky z Ukrajiny: Začal tlak. Je zle

15.10.2023 19:21 | Monitoring

Ceny obilovin se kvůli dovozu z Ukrajiny vrátily do 90. let, naříká Agrární komora. Upozorňuje, že obilí z Ukrajiny mělo být určeno pro nejchudší země, a přitom jde do EU. Ministerstvo zemědělství už nechce, aby ukrajinské výrobky šly do EU bezcelně. A teď je prý na řadě premiér Petr Fiala. Tlak na rozhodnutí EU ale prý nestačí: Maďarsko, Slovensko a Polsko zakázaly dovoz ukrajinských výrobků plně a ČR by se podle zemědělců měla připojit i proti vůli EU.