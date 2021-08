„Ať mají strach!“ Šlachta rozjel finále. Mluvil o Češích, které vrchnost nechala na holičkách

„Vláda, opozice a kmotři. Ať mají strach. Já ho nemám.“ Přes dvě stovky lidí a nabitá atmosféra. To by musel uznat každý odpůrce hnutí Přísaha, který by se ve středu odpoledne objevil v hradecké Petrof Hall na finálním startu volební kampaně s názvem Jdeme do nich! Předseda hnutí, bývalý policista a nyní kandidát do Sněmovny Robert Šlachta, tu představil krajské lídry, garanti odborných oblastí mluvili o prioritách a nakonec došlo na nové slogany a bouřlivé potlesky.

„Jdeme do nich?“ ptal se hned na začátku Robert Šlachta přítomných a odpovědí mu bylo hlasité ano. „Proto jsme dneska tady a jdeme do nich. A já vám řeknu, jak jdeme do nich!“ zvolal a ozval se bouřlivý potlesk. Kromě příznivců a veřejnosti tvořila velkou část hlediště členská základna hnutí. „Volby jsou za 44 dní, na ty si budeme muset počkat. A já už vím v současné době jedno: že se nám podařilo něco neuvěřitelného. Něco, co novináři, a je jich tady dost, na začátku označovali za neuvěřitelné. Šlachta – úkol pro sebevraha. Nebude mít nula celá pět procent. S kým on bude skládat vládu? Takové titulky nám dávali. Jakmile jsme po čtyřech měsících dosáhli čtyři procenta, všechno se změnilo. Nyní jsme na šesti procentech,“ shrnul a poděkoval všem podporovatelům a členům. A slovy „kapacita ve svém oboru a můj dobrý kamarád“ uvedl prvního řečníka.

Zastavit plýtvání a zaměřit se na bezpečnost

Ekonomiku má v Přísaze na starosti Pavel Řežábek, který mluvil o podpoře seniorů, kteří chtějí pracovat, nutnou efektivitu dotací a vyrovnaný rozpočet. „Vrcholem je Nejvyšší kontrolní úřad, který opakovaně upozorňuje, že není při udělování dotací zvažována jejich efektivita a efektivita není vyhodnocována ani po dotaci. To nechceme, chceme zastavit plýtvání,“ uvedl Řežábek s přáním, abychom se měli stejně dobře, jako němečtí sousedé. Za svůj proslov si vysloužil hlasitý potlesk. Ten sklízel během proslovu i jeho následník u mikrofonu – Jiří Hynek. V Přísaze garantuje obranu a bezpečnost a zároveň je lídrem kandidátky v Praze. Jeho v hnutí nejvíce zaujalo nadšení, s jakým chtějí věci měnit. Připomněl, že státy vznikly pro obyvatele, aby zajistily bezpečnost. „Nejlepší armáda je ta, která nikdy nemusela bojovat. Tak silná, že se žádný nepřítel neodvážil,“ řekl mimo jiné.

Dvě procenta HDP na obranu? Najdou se v rozpočtu za jeden večer

Současně zdůraznil, že celá česká vláda včetně premiéra je zodpovědná za obranu. Ta by měla být podle Hynka postavena na třech pilířích: připravenost armády, silný průmysl a dostatečné zálohy. K udržení všech pilířů jsou však potřeba finance. Jiří Hynek pak shrnul jasná čísla. Rok 1999 – vstup do NATO – 2,25 procenta HDP na obranu. Rok 2004 – 1,9 procenta, 2008 – 1,44 procenta, 2012 – 1,13 procenta, 2014 – pod jedno procento a v roce 2018 1,13 už s hnutím ANO ve vládě. „Vždy se našel důvod pro škrty v obraně. A na rok 2021 je plánováno 1,28 procenta na obranu. Co je slibováno, nikdy není plněno. Pokud to myslíme s obranou vážně a chceme se vyvarovat nesplněných slibů, musíme dát povinná dvě procenta z HDP na obranu do zákona. A kde na to vzít? Rozpočet je loď, do které teče malými i velkými dírami. Škrtnout zbytečné projekty,“ doporučoval Hynek a uvedl několik příkladů: projekt na posílení veřejné kontroly v regionech nebo udržitelný rozvoj včelařství v Gruzii, což u publika vyvolalo smích, avšak putuje tam sedmnáct miliard korun, jak Hynek upozornil. Je proto přesvědčen, že když si večer sedne a vyškrtá zbytečné výdaje, dvě procenta HDP v rozpočtu na obranu bez problémů najde. Anketa Je dobře, že BIS podle tvrzení prezidenta Zemana odposlouchává jeho okolí? Ano, padni komu padni 8% Ne, není to dobře 90% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9942 lidí

Zahraniční problematiku představila Jana Chaloupková, která vyzdvihla potřebnost spolupráce Visegrádské čtyřky, český stát ukotvený v Evropské unii se silnějším hlasem i dobré mezinárodní vztahy. „Nechceme euro jako měnu a myslíme si, že státy by měly mít rovnocenné postavení ať už s eurem, nebo vlastní měnou,“ sdělila Chaloupková s tím, že Evropská unie je pro Českou republiku důležitá, protože je zemí proexportní. Domnívá se, že je třeba využít příležitosti českého předsednictví v Evropské unii, posílit vnější hranice Schengenu, nasadit velmi přísné tresty pro převaděče migrantů a posílit zahraniční služby. Během dvou hodin vystoupilo šest řečníků se zhruba patnácti- až dvacetiminutovými projevy, které na začátku rozjetou atmosféru haly Petrofu lehce ukolébaly.

Šlachta: Vláda, opozice a kmotři ať se bojí. Já se nebojím

To se změnilo s následujícím bodem programu. Součástí střední akce bylo také představení lídrů krajských kandidátek hnutí Přísaha. Ve Středočeském kraji je jím například Tomáš Sochr, v Praze Jiří Hynek a v Moravskoslezském kraji Jiří Komárek. Kompletní seznam všech krajských kandidátů představí ParlamentníListy.cz v dalším článku. Bouřlivý potlesk na závěr si ale vysloužil Robert Šlachta v závěrečném projevu. V něm řekl, že ve společnosti rostla už několik roků síla něco změnit, zatímco si lobbisté psali zákony na míru, uvrhli Čechy do dluhových pastí exekutorským zákonem nebo poskytovali horší vzdělání dětem v krajích, které neměly prioritu. To všechno vyjmenoval lídr Přísahy jako základní kameny, proč vzniklo jeho hnutí. Poslední kapkou pro něj však byl okamžik, když vláda v koronavirové krizi posílala peníze kmotrům, neexistujícím firmám a podobně.

Důrazně vyvrátil, že by za hnutím stáli milionáři, a zopakoval, že hnutí vybralo na transparentním účtu už téměř 14 milionů korun. „Nikdo nás neplatí a oni nám to nechtějí věřit. Kandidáti, jste placeni a ovládáni miliardáři?“ ptal se členů v hledišti. Odpovědí mu bylo hlasité ne. „Nikdo za námi nestojí. Jsme za tím my, kdo chceme spravedlivé Česko. Celý život jsem bojoval za stát a bojoval jsem se zlem. Neukradl jsem ani korunu, nešel jsem nikomu na ruku a ničemu neuhýbám. A ani teď nebudu,“ slíbil Šlachta s tím, že zatímco si jeho vrstevníci plnili sny o firmách a cestování, jemu záleželo na spravedlnosti a rovnosti pro všechny.

„Já se nebojím. Oni mají strach. Vláda, opozice a kmotři. Ať mají strach, já ho nemám. Máte strach?“ zeptal se znovu. „Ne!“ odpověděl mu sál. Nakonec dodal, že chce hodně a udělá vše pro to, aby to splnil, a slíbil, že pojede do každé vesnice, do každého města, kde s ním budou lidé mluvit. „Já spravedlivé Česko chci, pojďte se mnou!“ vyzval hlasitě na závěr za hlasitého potlesku publika ve stoje.

