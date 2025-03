„Ať řeknou pravdu. Chtějí nás nahnat do války?“ Kulidakis se na Primě neudržel

Před kamerami CNN Prima News se setkali levicově orientovaný publicista Thomas Kulidakis a konzervativní komentátor Martin Schmarcz. Přeli se o bezpečnost Česka a napětí, které mezi nimi panovalo, se chvílemi dalo krájet.

Jedním dechem dodal, že kdyby šlo vládě Petra Fialy jen o obranu Česka, tak na tu by úplně stačilo dál využívat švédské stíhačky Gripen a rozhodně bychom podle jeho názoru nemuseli kupovat americké F-35.

„Potřebovali bychom vlastní drony, rušičky dronů a podobně. Ale pokud se zbrojí pro útok, no tak pak dávají logiku ty houfnice. … Pan premiér (Fiala) se navíc rád zúčastňuje tzv. koalice ochotných, takže to vypadá, jako by nás chtěli nahnat do nějakého válečného konfliktu,“ vyložil svůj pohled na počínání čtyřkoalice Kulidakis.

A hned pokračoval:

„Takže podtrženo a sečteno – zadlužení bude neproduktivní a dopadne ještě na naše děti. Pokud zbrojíme pro obranu, tak to není potřeba. Pokud se zbrojí pro útok, tak ať to řeknou na férovku a řeknou prostě, že my i naše děti budeme trávit svoje dny a noci tím, že budeme utíkat do krytu. A připomínám, že podle předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu (Miroslava) Kaly, máme kryty pouze pro 3 procenta obyvatel.“

Když dostal slovo Schmarcz, prohlásil, že posílit bezpečnost Česka je potřeba, ale on osobně nesouhlasí s tím, aby se to dělo na dluh nebo na úkor poskytování nezbytných služeb v Česku. Nesouhlasí prý ani s tím, aby se kvůli obraně zvyšovaly daně.

„Máme povinné výdaje ve výši 1,8 bilionu korun, a to je strašně hodně. Tam kdyby se našlo 5 procent úspor, tak máme dost prostředků. Další peníze jsou ve zbytečných nákladech na Zelený úděl (Green Deal). … Ale kdyby se ty peníze nenašly jinde, tak já souhlasím s tím, že je lepší být více zadlužený, ale živý, než méně zadlužený, ale mrtvý. A dnes pořád platíme za obranu jen penězi. Kdybychom to neudělali, tak bychom v budoucnu museli platit svou krví,“ varoval Schmarcz.

V této situaci by se podle Schmarcze mohl Petr Fiala projevit jako schopný lídr do těžkých časů, který se dobře orientuje v zahraničněpolitických otázkách. „ANO mělo připravenou čistě domácí kampaň a tohle jim do toho hází vidle,“ poznamenal konzervativní komentátor.

Kulidakis na to konto varoval, že naše obrana může notně utrpět. Pokud koupíme stíhačky F-35, ale Američané jednoho dne vypnou software, budeme mít velký problém. Schmarcz kontroval, že nebude v zájmu Trumpa, aby svým spojencům vypínal software ve stíhačkách. „Vojensko-průmyslový komplex mu velice rychle vysvětlí, že to není v jeho zájmu,“ poznamenal Schmarcz.

Kulidakis se vrátil na domácí politicvkou scénu a konstatoval, že slovo „parchant“, kterým Alena Schillerová (ANO) počastovala premiéra Fialu, „v očích opozičních voličů přesně vystihuje premiéra i jeho vládu,“ poznamenal Kulidakis.

Zdůraznil, že vláda zpomalila valorizace penzí, za její vlády prošlo Česko velkou inflací, zdražilo kde co a předseda vlády Petr Fiala se od toho teď snaží odvézt pozornost a hovoří o bezpečnosti a zbrojení. Z tohoto pohledu je přesvědčen, že Alena Schillerová řekla pravdu.

