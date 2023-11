„Až to začne, ne že naskáčete do letadel a zdrhnete!“ Pekarová varovala před Ruskem. Marně

reklama

Solidarita se současnou vládou Ukrajiny mezi Čechy pomalu upadá, pročež Markéta Pekarová Adamová připomíná: „Obávám se, že chceme sami sebe přesvědčit, že válka na Ukrajině pro nás nepředstavuje existenční hrozbu. My však nesmíme doufat, že jsme v bezpečí, my musíme dělat vše pro to, abychom v bezpečí byli. Zastavit Rusko na Ukrajině s sebou nese menší náklady než zastavovat ho v budoucnu,“ vyjevila na sociální síti X.

Připomněla, že v sobotu v Kyjevě spolu s předsedou Senátu Parlamentu ČR oznámili, že Česko dodá Ukrajině další podporu. „V sobotu jsem navštívila Kyjev, který čelil masivnímu ruskému útoku. A setkala se s politiky, kteří jsou připraveni bojovat proti zlu všemi možnými prostředky. Naléhavě potřebují naši podporu – politickou, finanční i vojenskou,“ sdělila.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



V ukrajinském parlamentu prohlásila, že naše podpora Ukrajiny proto nesmí polevit. „Nedokázali bychom pomoci ubránit zemi, která s námi chce sdílet hodnoty svobody a demokracie. Není pochyb o tom, že v takovém případě by Rusko ve své rozpínavosti pokračovalo,“ vyjádřila svůj názor v sobotu Pekarová na síti X.

Dnes vystoupila předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v německé metropoli na mezinárodní konferenci Berlin Foreign Policy Forum, kde pronesla mj.: „Děkuji za možnost vystoupit na #BerlinForum. Rusko vyhraje pouze v případě, že mu to dovolíme. Nedopusťme to,“ řekla Pekarová Adamová.

Hrozbami ohledně ruské invaze se podle některých snaží zastínit chyby vládní pětikoalice. „Obávám se, že sami sebe chcete přesvědčit, že to pro nás představuje existenční hrozbu, abyste odvrátili zrak od své katastrofální vlády, tohle téma do voleb nevydrží,“ napsal jeden z diskutérů.

Pekarová Adamová za její snahu vyvolat mezi veřejnosti strach sklízí i mnoho výsměchu. „To je legrační, Rusové bojují s vypětím všech sil o jednu vesnici tři měsíce, a naši představitelé nám říkají, že na Ukrajině se bojuje o Paříž,“ neudržel se další diskutér.

„My v bezpečí jsme, to vy děláte vše pro to, abychom nebyli. Jenom doufám, až to začne, vy budete stát v první linii, abyste zbytku ukázali, jak to má vypadat. Zapomeňte na to, že naskáčete do letadel a zdrhnete,“ rozčilil se na Pekarovou Adamovou další přispěvatel do diskuse.

„Jakou hrozbu? Pořád melete, jak jsme pod ochranou NATO. Proč by chodil Putin proti NATO, když nemá dle vás ani čipy. Vy děláte takový dusno, že vás snad potká něco moc zlého,“ zazněl názor v diskusi.

„Existenční hrozba pro ČR seš ty s tou tvou pátou kolonou kolaborantů,“ přilétl Pekarové Adamové pod příspěvek komentář kritizující úřadování současné vlády.

„Jedinou skutečnou hrozbou je vaše pošahaná vláda, klauni,“ nesl se v podobném duchu následující názor.

„V neděli jsme slyšeli na ČT24, k čemu nás pan Perebyjnis, zastupující zde Kyjev, potřebuje. Chce nás hnát na frontu, do zákopů, protože jim se už vojáků nedostává. Všichni se totiž rozprchli po světě, a my je máme nahradit. Vážená paní, s tím jděte, víte kam. Bojujte si sama s Vystrčilem,“ vzkázal Pekarové Adamové diskutér Luboš Borůvka.

V diskusi si lidé notují, že co výrok Pekarové Adamové, to perla. Politiku předsedkyně TOP 09 nazývají „trapnou ukrajinskou propagandou“. Často poukazují na to, že ministr zdravotnictví za TOP 09 není schopen zařídit ani to, co Česko skutečně pálí, tj. aby byl dostatek léků.

