,,Bééééé." Flegr a Dana Stodolová. Profesor opět trpí, i s Micíkem

Parazitolog Jaroslav Flegr znovu a znovu volá po tom, aby se lidé nechali očkovat proti covidu. Aby ukázal, proč je to tak důležité, ukázal varovná čísla z USA. A navrch přidal slovní kopanec do premiéra Andreje Babiše (ANO). Jenže narazil. Bloger František Kubásek ho přirovnal k ovci. Flegrův kocour Micík se dočkal nálepky „tlačenkožrouta“. Zaznělo také srovnání s vražedkyní Danou Stodolovou.

Profesor Jaroslav Flegr tvrdí, že kvůli delta mutaci koronaviru bude potřeba naočkovat až 90 procent populace. Pokud jí nebude dosaženo, můžeme podle jeho názoru skončit podobně jako v USA.

„V USA zemřelo na covid minulý měsíc 18 000 osob. Z nich bylo 99,2 % neočkovaných. Mezi 853 000 lidmi, co se dostali s covidem do nemocnic, bylo neočkovaných dokonce 99,9 %. Opravte mě, jestli se mýlím, ale mám takový neurčitý pocit, že neočkovat se fakt není ten úplně nejlepší nápad…“ zdůraznil Flegr.

Pokud nebude dosaženo kolektivní imunity, může to dopadnout obdobně jako v loňském roce na podzim a v zimě, kdy rostl počet úmrtí spojených s covidem. Flegr v této souvislosti udeřil na premiéra Andrej Babiše (ANO).

Babiš v nedělním rozhovoru pro CNN Prima News uvedl, že by si zasloužil vyhrát podzimní volby do Sněmovny, protože toho pro Česko udělal tolik, že by to lidé měli ocenit a dopřát mu další vítězství.

Andrej Babiš ANO 2011



Flegr dal Babišovi částečně zapravdu

„Částečně souhlasím. Za ty statisíce lidí s podlomeným zdravím i desetitisíce zbytečných obětí promořování, za ty měsíce uzavřené podniky a školy, za ty stamiliardové dluhy, co budou splácet ještě naši vnuci, za to vše by fakt zasloužili!“ napsal parazitolog na sociální síti Twitter.

Vrátil se také do minulosti a připomněl, že Babiš před rokem 1989 spolupracoval s komunistickou Státní bezpečností (StB) a byl členem komunistické strany.

„Nejdůvěryhodnějším agentem STB je nyní s 26 % Andrej Babiš. V kategorii spolupracovníků zahraničních tajných služeb si dobře vedou Miloš Zeman a Václav Klaus a v kategorii hromadných vrahů manželé Stodolovi a Ivo Roubal,“ poznamenal kousavě.

Jenže narazil.

V diskusi se Flegrovi vysmál bloger Kubásek. A nebyl sám.

„Beeeeeeeeeee, oni neuzavřeli republiku na deset let, protože to chce Flegr, beee,“ napsal Kubásek.

„Ten chlápek je nemocnej,“ přisadil si na adresu Jaroslava Flegra další diskutující, pan Tomáš Novák.

„Měl byste se přejmenovat na Flégr Flákanec!“ padlo také v debatě.

Jaroslav Flegr se o sobě také dozvěděl, že poškodil životy českých občanů nejvíc v dějinách země a že si pravděpodobně zapomněl vzít prášky „na hlavu“.

Nakonec padla otázka.

„V jaké kategorii jste vy a váš zrzavý tlačenkožrout Micík, pane profesore?“





Nedávno se ukázalo, že někteří lidé nechtějí zůstat jen u urážek na adresu profesora Flegra. Sám si na sociální síti posteskl, že ho jeden pán chtěl „prohodit plotem“. Nakonec skončil Jaroslav Flegr jen s modřinami, podařilo se mu pána umírnit, ale vyjádřil obavy, že by to někdy příště mohlo skončit mnohem hůř. Už kvůli tomu, jaký obraz o něm vytvořila média.

„Ten rozzuřený pán, co na mě v neděli vyběhl z auta a zkoušel mě prohodit plotem... Spousta úplně neznámých lidí mě dnes venku zastavuje a děkují mi za to, co dělám a co říkám. Ale i zuřivých pánů je v Česku určitě mnoho. Primárním terčem jejich zuřivosti sice není Flegr – jeho články patrně nikdy nečetli a rozhovory neposlouchali – ale obraz Flegra tak, jak ho vytvořili novináři a zejména autoři novinových titulků. Já negativní kampaň proti své osobě zatím ignoroval. V ušetřeném čase jsem se snažil vysvětlovat, co by se mělo a co by se nemělo dělat (a proč), abychom minimalizovali negativní dopady epidemie. Ale asi to byla chyba – terčem nenávisti zuřivců je sice mediální obraz Flegra, polámané kosti však budou bolet mne,“ napsal Flegr na facebooku.

