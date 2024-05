„Biden si přijde pro vaše zbraně.“ Trump si řekl o 5 milionů hlasů držitelů zbraní

reklama

Donald Trump jde tvrdě za svým cílem – hodlá se jako vítěz podzimních amerických prezidentských voleb vrátit do Oválné pracovny Bílého domu. Tentokrát oslovil v Dallasu členy National Rifle Association of America, zastánce práva držet zbraň.

National Rifle Association of America (NRA) je americká nezisková organizace pro ochranu občanských práv, která má za cíl podporu civilního držení střelných zbraní na základě druhého dodatku Ústavy USA. Organizace byla založena v roce 1871 v New Yorku a v roce 2013 měla 5 milionů členů.

Trump slíbil, že zruší všechny zákony Bidenovy administrativy, které oslabují druhý dodatek Ústavy USA. „V mém druhém funkčním období zrušíme každý Bidenův útok na druhý dodatek. Útoky přicházejí rychle a zběsile,“ řekl Trump. Na jeho slova upozorňuje agentura Reuters.

„Pokud Bidenův režim dostane další čtyři roky, přijdou si pro vaše zbraně,“ řekl Trump. A řekl si o hlasy držitelů zbraní. „Musíme přimět majitele zbraní, aby hlasovali. Myslím, že jste rebelská parta. Ale buďme rebelové a tentokrát hlasujme!“ volal Trump od řečnického pultu. „Jsme v obležení, ale nepohnuli s námi ani o píď a musíme stát pevně,“ dodal podle americké zpravodajské stanice CNN. Po Trumpových slovech se v sále ozval mohutný potlesk a pochvalné výkřiky.

Anketa Prospěla by české demokracii korespondenční volba občanů ze zahraničí? Prospěla 2% Neprospěla 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 26735 lidí

Agentura Reuters upozornila, že většina Američanů podporuje alespoň nějaká omezení v oblasti držení zbraní. V březnovém průzkumu agentury Reuters/Ipsos uvedlo 53 % respondentů, že by vláda měla regulovat držení zbraní, zatímco 38 % respondentů nesouhlasilo. Mezi republikány pouze 35 % uvedlo, že by vláda měla tuto oblast regulovat výrazněji.

Americká zpravodajská stanice CNN upozornila, že NRA podpořila Donalda Trumpa i v roce 2016, i v roce 2020 a podporuje ho i tentokrát. V roce 2016 vložila Asociace NRA do Trumpovy kampaně 30 milionů dolarů. CNN také připomněla, že vliv NRA oslabil. Organizaci provází korupční skandál a její dlouholetý generální ředitel NRA Wayne LaPierre na počátku roku odstoupil.

Server Politico připomněl, že v době covidu, v době zavírání obchodů, se Trump jako prezident zasadil o to, aby obchody se zbraněmi a střelivem byly označeny za součást kritické infrastruktury a mohly zůstat v provozu. A Politico upozornilo i na další bod z Trumpova projevu. Republikánský kandidát na prezidenta naznačil, že by mohl vládnout i tři funkční období, pokud uspěje. To však, dle Politico, by bylo v rozporu s Ústavou USA.

„Víte, Franklin Delano Roosevelt byl (prezidentem) čtyři volební období – téměř 16 let. Nevím, budeme považováni za držitele tří období? Nebo za dvě funkční období?“ vtipkoval Trump a smál se. Opět se dočkal mohutného potlesku.

Franklin Delano Roosevelt byl prezidentem USA mezi lety 1933 až 1945, tedy 12 let, a je jediným prezidentem v dějinách USA, který v úřadu setrval po tak dlouhou dobu. Po Rooseveltově smrti bylo 22. dodatkem Ústavy USA stanoveno, že nikdo nemůže být zvolen americkým prezidentem více než dvakrát za sebou.

Letos v dubnu řekl Trump v rozhovoru pro časopis Time, že 22. dodatek bude respektovat a že nehodlá postupovat v rozporu s tímto dodatkem. „Já bych pro to nebyl. Nebyl bych pro jeho zpochybnění. Podle mě ne. Vůbec bych nebyl pro. Mám v úmyslu sloužit čtyři roky a odvádět skvělou práci. A chci naši zemi vrátit zpět. Chci ji vrátit na správnou cestu. Naše země jde ke dnu. Jsme teď upadající národ. Jsme národ v chaosu,“ řekl Trump.

Psali jsme: V USA plánují prezidentské debaty. Trump chce stát, Biden to odbyl vtipem „Demokraté jsou fašisté.“ Trump se před soudem vůbec nedržel zpátky Trump je na koni. „Voliči prohlédli.“ Demokrati? Spíš fašisti Trump musí mlčet o soudu. Ale prolomilo se to. Našla se cesta

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama