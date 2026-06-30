„Bude muset tvrdě napravovat chyby.“ Palba do končícího Řehky

Na Pražském hradě prezident republiky jmenoval s účinností od 1. července generálporučíka Miroslava Hlaváče náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky. Na jmenování navázal slavnostní ceremoniál u Národního památníku na Vítkově, kde nový náčelník symbolicky převzal velení od armádního generála Karla Řehky. Dochází také k dalším změnám ve velení AČR. Prvním zástupcem náčelníka Generálního štábu AČR se stane generálmajor Petr Čepelka, kterého ve funkci velitele Vzdušných sil AČR vystřídá brigádní generál Petr Tománek.
„Dámy a pánové, loučím se s Armádou České republiky. Před třiceti sedmi lety jsem poprvé oblékl uniformu jako žák vojenského gymnázia. Nikdy by mě nenapadlo, že budu jednou zastávat nejvyšší funkci v naší armádě. Služba vojáka pro mě byla celoživotním posláním, absolutním závazkem a zároveň obrovským privilegiem. Jsem nesmírně rád, že jsem mohl této zemi sloužit,“ řekl končící armádní generál Řehka během slavnostní ceremonie.
„Pane generále, Karle, dovol mi, abych ti osobně poděkoval za tvoje vedení armády v období, které bylo z hlediska bezpečnosti mimořádně náročné. Dokázal jsi jasně pojmenovávat rizika a výzvy, kterým čelíme, a nastavit směr dalšího rozvoje,“ reagoval generálporučík Miroslav Hlaváč.
PhDr. Mgr. Karel Diviš
Ve svém prvním vystoupení ve funkci zdůraznil, že rozhodující předností armády nejsou pouze nové zbraňové systémy, ale především lidé. „Technika je nezbytná, ale skutečnou sílu armády vždy tvoří člověk. Bez odhodlaných, motivovaných a dobře připravených lidí nebude armáda nikdy skutečně bojeschopná,“ uvedl Hlaváč.
Slavnostního předání funkce se zúčastnili prezident republiky, ministr obrany, nejvyšší ústavní činitelé, bývalí náčelníci Generálního štábu, představitelé bezpečnostních sborů, zahraniční hosté i další představitelé veřejného života.
Den ozbrojených sil ČR ????— Senát Parlamentu ČR (@SenatCZ) June 30, 2026
Předseda @Vystrcil_Milos a senátorka @JVildumetzova se na Vítkově zúčastnili slavnostního nástupu @ArmadaCR a předání funkce náčelníka Generálního štábu. Generál Karel Řehka předal funkci generálu Miroslavu Hlaváčovi.#ceskysenat #senatvernysvobode pic.twitter.com/KnymkDPX5r
Karel Řehka stál v čele armády od 1. července 2022. Do nejvyšší vojenské hodnosti armádního generála byl jmenován loni v květnu.
Své vzdělávání zahájil na Vojenském gymnáziu v Opavě a pokračoval na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově se zaměřením na průzkumný směr. Během své kariéry absolvoval také prestižní důstojnický kurz na Královské vojenské akademii Sandhurst ve Velké Británii, elitní kurz Ranger v USA, kurz předsunutých leteckých návodčích ve Velké Británii a kurz Generálního štábu na Univerzitě obrany v Brně. Hovoří anglicky a rusky.
Jeho profesní dráha je úzce spjata se speciálními silami. Začínal jako velitel skupiny speciálního průzkumu a postupně prošel řadou pozic u 601. skupiny speciálních sil, kde v letech 2010 až 2014 působil jako velitel. Následně vedl Ředitelství speciálních sil Ministerstva obrany. Zkušenosti sbíral také v zahraničí, například jako zástupce velitele Mnohonárodní divize severovýchod v polském Elblągu. Před svým nástupem do čela Generálního štábu stál v letech 2020 až 2022 v čele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).
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Byl opakovaně nasazen v zahraničních operacích. Na přelomu tisíciletí působil v mírové misi KFOR v Kosovu a později se čtyřikrát zúčastnil operací v Afghánistánu, kde mimo jiné velel Úkolovému uskupení speciálních sil v rámci mise ISAF. Za svou službu obdržel desítky domácích i zahraničních ocenění, včetně Záslužného kříže ministra obrany ČR, Čestného odznaku AČR „Za zásluhy“ nebo americké medaile US Army Commendation Medal.
Spory s exministryní a kontroverzní aktivity
S osobou Karla Řehky je spojeno několik veřejně diskutovaných témat, neshod a kontroverzí, které se týkají především jeho působení v čele armády, vztahů s politickým vedením a jeho veřejných vyjádření.
Nejvýraznější a dlouhodobou kontroverzí byly jeho spory s bývalou ministryní obrany Janou Černochovou (ODS). Tyto neshody trvaly několik let a týkaly se celé řady témat, včetně kompetencí při personálním obsazování klíčových pozic v armádě, schvalování zahraničních cest vojáků nebo Řehkova osobního působení na sociálních sítích. Napětí mezi oběma představiteli resortu opakovaně řešil i prezident Petr Pavel a bývalý premiér Petr Fiala (ODS). Spor vygradoval na listopadovém velitelském shromáždění, kde Řehka otevřeně kritizoval resortní byrokracii a prohlásil, že iniciativa je na ministerstvu často trestána či kriminalizována, na což ministryně reagovala důrazným připomenutím, že náčelník generálního štábu je podřízen politickému vedení.
Další vlna kritiky a prověřování ze strany ministerstva a inspekčních orgánů se týkala Řehkova angažmá ve spolku Skupina D. Jako čestný předseda spolku zaměřeného na podporu ukrajinských ozbrojených sil, včetně sbírek typu Drony Nemesis nebo projektů s trhavinami, byl kritizován za možné střety zájmů a ohrožení neutrality armády. Kritici, mezi nimiž byli tehdejší ministryně obrany Jana Černochová, šéf BIS Michal Koudelka i ředitel Vojenského zpravodajství Petr Bartovský, poukazovali na to, že aktivní role vysokého důstojníka v nestátním spolku může narušovat apolitičnost armády a vyvolávat podezření z ovlivňování veřejných zakázek nebo vývozu materiálu. Inspekce Ministerstva obrany prověřovala okolnosti dodávek dronů, objevily se stížnosti na tlak na inspektory a nejasnosti kolem vývozních licencí, diplomatických pasů i možného obohacování spřízněných firem. Policie dokonce zahájila trestní řízení v souvislosti se sbírkami spolku.
Další spory se týkaly Řehkovy mediální komunikace, kterou někteří politici vnímali jako překračování kompetencí vojáka a vměšování se do politických záležitostí. Kritizovány byly i jeho postoje k nasazování vojáků na nevojenské úkoly nebo veřejné vyjadřování k zahraničněpolitickým tématům. Tyto aktivity vedly k napjatým vztahům s částí politického spektra a obviněním z politizace armády.
Celkově se kolem Řehky vytvořil obraz charismatického, ale kontroverzního velitele, který prosazoval urychlenou modernizaci armády a silnou podporu Ukrajiny, avšak za cenu sporů s politickým vedením resortu obrany a bezpečnostními složkami. Skupina D zůstává symbolem těchto kontroverzí – chválená za pomoc Ukrajině, ale kritizovaná za netransparentnost a vazby na armádní špičky.
Řehka se opakovaně dostával do střetu s politickou reprezentací kvůli svým vyjádřením o stavu připravenosti země na případný konflikt. Jeho prohlášení o tom, že se Česká republika může během okamžiku stát přímým účastníkem konfliktu s Ruskou federací, byla vnímána jako alarmistická a děsící veřejnost.
Rád by obsadil senátorské křeslo
Řehka zvažuje přechod do politiky a kandidaturu v podzimních senátních volbách. Uvedl, že to není jeho vysněná kariéra, ale vidí v politice možnost další veřejné služby. Informace o možném kandidování se objevily již dříve a Řehka je v posledních dnech potvrdil.
Ke změně v čele armády a k záměrům odcházejícího Řehky se vyjádřil europoslanec Ondřej Dostál (Stačilo!): „Armáda se svou "nezávislostí" začíná dohánět ČT. Včera jsme četli, jak krásné páry utvořili lampasáci Foltýn a Řehka s poslankyněmi Pir/STAN. Dnes píšou, že se Řehka obětuje a půjde dělat toho senátora, i když to "není jeho vysněná kariéra". PS: Propagandista ze Seznamu si opraví chybu v diktátu.“
Svými slovy narážel na nedávnou Řehkovu svatbu s poslankyní Michaelou Opltovou (STAN) a také na vztah Otakara Foltýna z Vojenské kanceláře prezidenta s poslankyní Katerinou Demetrashvili.
June 27, 2026
„To se tak někdo má, když mu Seznam Zprávy dělají zdarma osobní PR. A není to vše: “Seznam Zprávy přinesou i bilanční rozhovor s končícím náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou.” Každopádně je jistě milé, že se pan Řehka hodlá obětovat, že…,“ reagoval na Řehkova slova o záměrech do budoucna právník Tomáš Nielsen.
To se tak někdo má, když mu Seznam Zprávy dělají zdarma osobní PR.— Tomas Nielsen (@TomasNielsen1) June 30, 2026
A není to vše: “Seznam Zprávy přinesou i bilanční rozhovor s končícím náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou.”
Každopádně je jistě milé, že se pan Řehka hodlá obětovat, že… pic.twitter.com/Lzvft9Gnlk
Poněkud tajemně se vyjádřila novinářka Lucie Stuchlíková, která napsala: „Řehka je moje spirit animal.“ A přidala smajlíka.
Řehka je moje spirit animal ?? pic.twitter.com/gKhUQM3GTS— Lucie Stuchlíková (@StuchlikovLucie) June 30, 2026
„Jedna kapitola se uzavírá. Odchází náčelník Generálního štábu, který svými výsledky zaostal za očekáváním. Nové vedení před sebou nemá lehký úkol, místo koncepčního rozvoje bude muset nový náčelník Generálního štábu nejprve začít tvrdě pracovat na nápravě napáchaných chyb,“ vyjádřil se poslanec Pavel Růžička (ANO).
?? Jedna kapitola se uzavírá. Odchází náčelník generálního štábu, který svými výsledky zaostal za očekáváním. Nové vedení před sebou nemá lehký úkol, místo koncepčního rozvoje bude muset nový náčelník generálního štábu nejprve začít tvrdě pracovat na nápravě napáchaných chyb. https://t.co/v31htoCigK— Pavel Růžička (@ruzickapavel70) June 30, 2026
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