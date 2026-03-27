„Bum do hlavy.“ Eva Decroix zesměšněna

27.03.2026 18:16 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) se chtěla vysmívat ministrovi kultury Oto Klempířovi (Motoristé) za jeho návrh na odpuštění koncesionářských poplatků nezaopatřeným dětem. Podle ní to není možné, když děti poplatek neplatí. Novinářka Angelika Bazalová ale věc uvedla na pravou míru a „myslitelku Evu Decroix“ nepěkně ztrapnila.

„Bum do hlavy.“ Eva Decroix zesměšněna
Foto: Jakub Hněvkovský
Popisek: Novinářka Angelika Bazalová

Vládní návrh na odpuštění koncesionářských poplatků některým skupinám obyvatel, jako jsou senioři nebo studenti, nedá opozičním poslancům již více než týden spát. Naposledy se k návrhu vyjádřila Eva Decroix, která se snažila nachytat ministra kultury Klempíře.

„Tak nám Ota chce osvobodit od koncesionářských poplatků nezaopatřené děti. Aneb jak říká ministr kultury:,Jó!´ Můžete mi prosím vás vysvětlit, jak můžeme osvobodit od koncesionářských poplatků nezaopatřené děti, když děti žádný poplatek neplatí? Když to platí pouze domácnost. Vy znáte nějakou domácnost, kde žijí jen nezaopatřené děti? Zkusil byste mi, pane ministře, takovou ukázat?“ tázala se Decroix ve videu natočeném za jízdy autem.

„Jak vy říkáte: ,Jó!“ dodala Decroix a teatrálně si rukou za jízdy plácala na čelo.

Decroix ale podle novinářky Angeliky Bazalové zesměšnila pouze sebe. Bazalová totiž upozornila, že mezi nezaopatřené děti se počítají i studenti do 26 let věku a ti samozřejmě své domácnosti často mají a poplatky by tak platit měli.

„Nezaopatřené dítě je osoba do 26 let věku, pokud a) se soustavně připravuje na budoucí povolání (tj. studuje – střední škola, vyšší odborná škola, vysoká škola v prezenční formě atd.), nebo b) nemůže studovat/vydělávat kvůli nemoci, úrazu, nebo c) je dlouhodobě zdravotně postižená a není schopna soustavné výdělečné činnosti,“ vysvětlila Bazalová.

Bazalová také přidala historku hloupého řidiče, což jí prý aktuální výstup Decroix z auta připomnělo. „Můj muž má takovou hrozně starou historku, jak kdysi kdesi na silnici zpomalil, protože nechtěl minout jakousi odbočku a řidič za ním ho s hlasitým troubením předjížděl a bouchal si do čela tak vehementně, že při najíždění zpátky do pruhu zapomněl řídit a sjel do příkopu :-D (nic se mu nestalo). Na tuhle historku jsem si vzpomněla, při pohledu na naši myslitelku Evu Decroix,“ vyprávěla Bazalová s tím, že o sociálním právu se na právech ve Francii zjevně neučilo. „Bum do hlavy,“ dodala ironicky.

