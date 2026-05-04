Česko jako Švýcarsko. A Benátky? I po tuzemské dovolené průvan v peněžence

„Jaký je rozdíl mezi českým a americkým důchodcem? Vůbec žádný! Oba se za jeden důchod podívají do Prahy.“ Je to vtip. Jenže v současnosti se mění ve smutný příběh. Při dnešních cenách levných letenek je to pro „kovboje“ opravdu jen o pár českých stovek dražší. Podívejte se, co jsme zjistili, když jsme letem světem prolétli nabídky některých českých cestovních kanceláří.
Česko a Švýcarsko
Zájezd nazvaný Z Babiččina údolí do Adršpašsko-teplických skal. Tak ten jsme našli u jedné středočeské cestovní kanceláře (Podobných zájezdů je u českých cestovek opravdu mnoho. Proto ji nejmenujeme, abychom nedávali některým výhodu v konkurenčním boji. Pozn. red.). Cena 4490 korun, trvání zájezdu tři dny. Když si listujete jejím katalogem, tak narazíte na poznávací zájezdy do Německa, Švýcarska či Itálie ve stejných cenových relacích.
Bodamské jezero a květinový ostrov Mainau 4690, Srdcem Habsburské monarchie po stopách Sissi a Habsburků za 4990, Bavorské zámky Ludvíka II. za 4390, Zlatý alpský okruh v srdci Švýcarska za 6390 korun. Všechny jsou stejně dlouhé, jen to Švýcarsko o den delší. Všude máte v ceně zájezdu jedno či dvě ubytování se snídaní či polopenzí. U toho českého v některých případech skoro, v případě „Habsburků“ úplně, to samé. Třeba Benátky ve víru karnevalu za 4990 korun. Jsou na čtyři dny s jedním ubytováním a polopenzí.
Jiná cestovka z Prahy, co vznikla těsně po Sametové revoluci, má v nabídce hned několik poznávacích zájezdů po Česku. Sice často na pět dní, ale dvakrát tak drahých. A nezapomeňme, že první den se vyjíždí a poslední den jede domů, s čímž je třeba počítat. Takže suma sumárum zájezd na tři dny obsahuje tak zhruba den a půl až dva zážitků. A tak je to plus minus i u většiny ostatních cestovních kanceláří.
Co to, řekne si našinec, že je doma dráže, než v cizině? A tak jsme se zeptali důchodce Mirka, také ze Středočeského kraje, jenž s manželkou a milovanými vnoučaty každoročně vyráží na tuzemskou dovolenou. „Šlo to hodně nahoru. Řekl bych, že to hlavně prodražuje jídlo, takže třeba polopenze. Před dvěma lety jsme byli s dětmi v hotelu, do kterého letos pojedeme také. Tehdy jsme měli za zhruba stejnou cenu rodinný pokoj se dvěma ložnicemi, letos budeme mít jeden pokoj s přistýlkami,“ sdělil.
Když jsme zmínili, že bývalý ministerský předseda Petr Fiala sliboval stejné platy jako v Německu či Rakousku, tak se rozzlobil: „To jméno přede mnou vůbec neříkejte, to je sprostá nadávka. To je blbec. A teď k věci. Myslím si, že to začalo s covidem, protože lidé přestali jezdit do zahraničí a stoupla pak poptávka po tuzemsku. Takže vyšší ceny. Některé hotely si vyšší cenu zaslouží, některé vůbec. To je jako se vším.“
Asociace mají slovo
A tak jsme se zeptali zástupců českých asociací, které s tím souvisí. Oslovili jsme místopředsedu pro vnější vztahy Asociace cestovních kanceláří České republiky Jana Papeže. Nejdřív jsme se zeptali, proč je při rozdílných platech dovolená v Česku stejně drahá jako v zahraničí na západ od nás? „Bohužel, nákladová část zájezdů se neřídí výší platů, ale výší cen nákladových položek. A ty rostou, některé dokonce skokově. Vyšší mzdy, mnohem vyšší ceny pohonných hmot, ceny energií a podobně. Rozhodně to neznamená, že by cestovní kanceláře (CK) zvýšily své marže, spíš naopak. Souboj na trhu je neúprosný.“
Podle jeho sdělení tlak na vyšší cenu tuzemských zájezdů vytvářejí asi nejvíce pohonné hmoty a energie. Na dotaz, jestli v tom nemohou být třeba slevové pobídky v cizině, sdělil: „Slevové pobídky v cizině jsou sezónní záležitost formou ‚first momentu‘, který bývá v cizině využíván víc než v Česku.“ Jak ještě dodal, může být důležitým faktorem i silná koruna.“
Prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky Václav Stárek zmínil: „Upřímně, ten zájezd do Babiččina údolí je za velice výhodnou cenu. Dvakrát ubytování, cesta a polopenze, to je skvělá cena.“
„Česká turistika nijak extrémně nepodražila. Vyšší nárůst cen byl, celkem logicky, v restauracích. Každý, kdo chodí nakupovat potraviny, to vidí. Rostou ceny a to se promítlo. Budu odhadovat, ale možná kolem dvaceti procent nárůstu. Co se týká ubytovacích služeb, tak až zas tolik nezdražily. Když řeknu, že o deset procent, tak se asi nebudu moc mýlit. V porovnání s cenami roku 2019, tedy před covidem, jsme se na ně dostali zhruba před rokem a půl. A pak teprve cena rostla dál. U čtyřhvězdičkového hotelu je to dnes něco kolem 100 euro za noc, tedy 2500 korun,“ sdělil.
A začal porovnávat: „Ve srovnání se zahraničím, když se podíváme na některé destinace okolo nás, tak rozhodně nepatříme mezi nejdražší. Třeba sousední Vídeň je dražší určitě, Frankfurt nad Mohanem a tak. Berlín trochu spadl, ale moc nevíme proč. Co se týká ubytování, opravdu nejsme drazí. Nicméně u zájezdů s cestovní kanceláří je logické, že když si někdo všechny nakombinované služby koupí, tak tam asi bude vyšší cena. Hodně však přibývá lidí, co si sami organizují cesty. Přes chytrý mobil lze zvládnout vše.“
