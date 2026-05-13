K Bystroňovi se připojil Petr Štěpánek: Také žaluje Milion chvilek

Petr Štěpánek podal žalobu na Milion chvilek pro demokracii kvůli použití jeho autorské fotografie, kterou spolek zveřejnil dne 14. března 2026 v souvislosti s připravovanou protivládní demonstraci na Letné 21. března 2026. Fotografii spolek použil dle Štěpánka bez jakéhokoliv souhlasu autora, a to na svých profilech na sociálních sítích i na webových stránkách.
V žalobě Štěpánek požaduje veřejnou omluvu na všech profilech spolku – na Facebooku, Instagramu, síti X a na internetových stránkách Milionu chvilek. Žaloba obsahuje i konkrétní žádanou podobu omluvy. „Omlouváme se panu Mgr. Petru Štěpánkovi, že jsme pro účely propagace vlastní činnosti a difamace třetích osob upravili a zveřejnili fotografii, jejímž je autorem, a tím jsme porušili jeho autorská práva.“
Žalobce dále požaduje písemnou omluvu podepsanou předsedou spolku a doručenou advokátní kanceláři a zejména okamžité a trvalé odstranění fotografie ve všech formách zpracování ze všech profilů sociálních sítí spolku. Štěpánek kvůli bezdůvodnému obohacení spolku žádá také náhradu nemajetkové újmy ve výši 70 000 Kč.
Petr Štěpánek nesouhlasí s užitím své fotografie zejména proto, že byla zneužita k politickým cílům organizace, jejíž aktivity Štěpánek označuje jako systémové umlčování kritických názorů, nálepkování a dehonestaci názorových oponentů. Milion chvilek podle něj nahrazuje demokratické procesy propagandou a manipulací, které se skrývají pod pláštěm „občanské společnosti“. Takové zneužití díla představuje podle jeho názoru zásadní zásah do jeho nemajetkové sféry.
„Moje fotografie byla použita bez mého vědomí a souhlasu k propagaci aktivit, se kterými zásadně nesouhlasím. Autorské právo není jen o penězích – je to o tom, kdo a jakým způsobem smí nakládat s mým dílem. Tento případ ukazuje, jak snadno se některé neziskové organizace staví nad zákon a základní pravidla slušnosti,“ uvádí Štěpánek v tiskové zprávě, kterou mají ParlamentníListy.cz k dispozici.
„Je zajímavé, jak málo respektu k právnímu státu prokazuje spolek, který se veřejně staví do role hlavního ochránce demokracie. Fakt, že Milion chvilek fotografii neodstranil ani poté, kdy k tomu byl jejím autorem vyzván, vnímám za vrcholný projev pokrytectví v přímém přenosu. Věřím, že soud porušování autorských práv přehlížet nebude,“ říká k tomu Tomáš Nielsen, advokát specializující se na autorská práva, který Petra Štěpánka ve sporu zastupuje.
Inkriminovanou fotografií spolek v březnu veřejně napadl poradkyni premiéra Babiše Natálii Vachatovou, která má na starosti škrty státních dotací pro nevládní organizace. Na sérii fotografií ji Milion chvilek označil za „bezpečnostní hrozbu“ kvůli údajným „kontaktům s Ruskem.“ Na jednom z těchto snímků byla Vachatová vyfocena s německým europoslanecm Petrem Bystroněm, kterého spolek označil za „z Ruska placeného politika“, na což Bystroň reagoval rovněž žalobou.
Europoslanec tvrdí, že spolek Milion chvilek porušil jeho právo na ochranu osobnosti a podobizny. Kritizuje také to, že byl spojován s údajným bezpečnostním ohrožením České republiky. Podle žaloby měla kampaň vyvolat ve veřejnosti strach a motivovat lidi k účasti na demonstraci.
Žalobu podal Bystroň taktéž prostřednictvím advokáta Tomáše Nielsena. Před samotným podáním žaloby zaslal Nielsen spolku předžalobní výzvu. Milion chvilek na ni podle žaloby nijak nereagoval. Europoslanec nyní požaduje odstranění všech příspěvků obsahujících sporný výrok. Zároveň žádá veřejnou omluvu zveřejněnou na sociálních sítích i webu spolku.
Součástí žaloby je také požadavek na náhradu nemajetkové újmy ve výši jednoho milionu korun. Bystroň tvrdí, že podobná obvinění mu už v minulosti způsobila škody v osobním i pracovním životě. Připomněl také vyšetřování z roku 2024, které se týkalo údajných vazeb na Rusko. Podle jeho slov však policie během rozsáhlých domovních prohlídek nenašla žádné důkazy. Vyšetřování proto údajně nevedlo k žádnému trestnímu obvinění.
„Přesně takové, dodnes ničím nepodložené pomluvy z roku 2024 vedly k trestnímu stíhání proti mně, včetně 29 domovních prohlídek za poslední dva roky. Přitom nebyl nalezen jediný důkaz, který by tato falešná obvinění potvrzoval. Proto také nedošlo k žádné obžalobě z jakéhokoli trestného činu. Kdokoli tyto lži přesto zlomyslně šíří dál, musí nést následky,“ zdůvodnil Bystroň svou žalobu.
Advokát Nielsen označil postup Milionu chvilek za nebezpečný precedens. Uvedl, že spolek se prezentuje jako ochránce demokratických hodnot, ale zároveň útočí na volené politiky. Podle něj jde o pokus o diskreditaci řádně zvoleného poslance Evropského parlamentu. Bystroň byl ve svých vyjádřeních ještě ostřejší a organizaci tvrdě kritizoval. Neziskové organizace podobného typu označil za škodlivé pro demokratické fungování státu.
Spolek Milion chvilek pro demokracii má v české společnosti dlouhodobě kontroverzní odezvu. Organizace se prezentuje jako obránce demokratických hodnot, její kritici ji však obviňují z politické zaujatosti a útoků na odpůrce bývalé vlády. Spolek dlouhodobě pořádá demonstrace proti vládě Andreje Babiše, zatímco vůči kabinetu Petra Fialy byl téměř neaktivní. Kritika směřuje také na zakladatele spolku Mikuláše Mináře kvůli podivnému nakládání s finančními prostředky od dárců v objemu až 7,3 milionu korun od dárců.
Velké kontroverze vyvolala také kampaň proti poradkyni premiéra Natálii Vachatové. Česká bezpečnostní služba BIS přitom odmítla tvrzení, že by poradkyně představovala bezpečnostní riziko pro Českou republiku. Přesto Milion chvilek ve své kritice pokračoval. Podobná situace nastala už dříve v případě europoslance Petra Bystroně, kterého média spojovala s údajným financováním z Ruska. BIS tehdy uvedla, že Bystroně nikdy nejmenovala, ale veřejná kampaň proti němu pokračovala dál.
Kvůli celé kauze nyní spolku hrozí několik právních sporů. Kromě Bystroně a autora fotografie Petra Štěpánka podnikli právní kroky také Natálie Vachatová a politik Jindřich Rajchl. Požadují odstranění příspěvků, zákaz dalšího šíření výroků a veřejné omluvy na sociálních sítích i webu spolku. Milion chvilek zatím na dotazy médií ohledně žalob veřejně nereagoval a předseda spolku Mikuláš Minář je v celé věci nezvykle zdrženlivý, přestože ho Bystroň v několika příspěvcích na platformě X označil za „lháře, který brzy skončí za mřížemi“.
