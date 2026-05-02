„ČT nepatří mňoukajícím Wollnerům.“ Koller varoval, lidé ho uzemnili

02.05.2026 20:58 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Bývalý frontman skupiny Lucie David Koller zpochybnil změny ve financování veřejnoprávních médií a varoval před jejich možným ovládnutím politiky. Podle něj hrozí ztráta nezávislosti i oslabení jedné ze základních pojistek demokracie. Jeho argumenty v diskusi na sociální síti X napadl šéfredaktor deníku TO Marek Stoniš i další uživatelé sítě.

Foto: repro Youtube, tan
Popisek: Umělec David Koller

Koller v krátkém videu zveřejněném na sociální síti X na účtu iniciativy Veřejnoprávně! zpochybnil motivy změn ve financováním Českého rozhlasu a České televize. Skutečným cílem podle něj totiž může být jejich ovládnutí.

„Proč chce někdo měnit fungující systém Českého rozhlasu a České televize? Asi tím sleduje svůj záměr jako třeba v Maďarsku, na Slovensku a v Rusku,“ usuzuje Koller.

Zpěvák varuje, že pokud veřejnoprávní média ztratí nezávislost, otevře se prostor pro politické zásahy, dosazování loajálních lidí a manipulaci obsahu. Média tak ale po těchto změnách přestanou dle slov Kollera plnit svou funkci a namísto toho začnou sloužit těm, kteří právě vládnou.

„Události těchto dní ukazují, že nezávislost médií veřejné služby není samozřejmost. To, jak se chová aktuálně vládnoucí koalice a kam to celé směřuje, sleduje jediné. Odejmout společnosti její zákonné právo na nezávislá média a oslabit jednu ze základních pojistek demokracie,“ tvrdí Koller.

Jeho teorii se mu pokusil vyvrátit šéfredaktor deníku TO, Marek Stoniš. Ten poukázal na to, že česká média veřejné služby podle něj nikdy nezávislá nebyla. „Teorie Davida Kollera je tedy chybná od začátku do konce,“ tvrdí Stoniš.

Podobně jako Stoniš argumentovala uživatelka X Iren. „Bohužel, nezávislá přestala být už dávno. Spolu s nestoudným vybíráním výpalného za mobil a platbou za zaměstnance jsou to hlavní důvody odporu veřejnosti dále tyto arogantní nenajedence platit,“ dodala.

Další uživatel sítě souhlasil, že už přišel čas na změnu. „20 let se díváme na havlistickou žumpu plnou manipulací, nadržování a stupidní europropagandy, takže je čas to změnit a vrátit veřejnoprávní média občanům. ČT nepatří mňoukajícím Wollnerům, Fridrichové ani Moravcovi a podobným, co si ČT ukradli ve spacákovém puči,“ uvedl na X.

Jiný uživatel X pak upozornil na to, že v Evropské unii existuje hned několik zemí, kde jsou veřejnoprávní média financována ze státního rozpočtu, takže to samo o sobě nemusí znamenat ohrožení jejich nezávislosti, a kritizuje Kollera za to, že argumentuje jen několika vybranými státy.

„V 17 zemích EU se to financuje z rozpočtu a on zná jen 3 státy na světě…“ kritizuje uživatel.

Uživatel Petr se na Kollera obrátil s otázkou v podobném duchu: „Proč ve většině zemí EU tedy nejsou podle vás média veřejné služby nezávislá?“

Uživatel Jan pak do diskuse přispěl s názorem, že současný systém financování veřejnoprávních médií koncesionářskými poplatky nepovažuje za legitimní, protože o složení mediálních rad stejně rozhodují politici. Jako řešení navrhl úplně vyloučit politiky z rozhodování a svěřit vliv na fungování veřejnoprávních médií pouze platícím koncesionářům.

„Současný stav je podvod, jelikož o složení Rady rozhodují politici, protesty brání jen jednu část politického spektra a je jedno, kdo to platí. Jediná šance, jak obnovit veřejnoprávnost, je zcela vyloučit politiky všech stran a nechat hlasovat jen platící občany, Koncesionáře!“ uvedl Jan.

