„ČT zradila národ.“ Stávka jede i jinak, než chtěli redaktoři

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22.06.2026 10:54 | Komentář
autor: Karel Šebesta

„Česká televize zradila národ.“ I takovou reakci na probíhající výstražnou stávku zaznamenaly ParlamentníListy.cz. Někdejší hvězda ČT Daniela Drtinová naopak soudí, že stávka, která pouze o minutu zpožďuje plánované pořady, je příliš mírná.

„ČT zradila národ.“ Stávka jede i jinak, než chtěli redaktoři
Foto: Hans Štembera
Popisek: Demonstrace a pochod před Českou televizi za odvolání ministra kultury Oto Klempíře a na podporu veřejnoprávních médií

Dnes začala slíbená výstražná stávka veřejnoprávních médií. Stávka byla dle iniciativy zaměstnanců veřejnoprávních médií vyhlášena hned po půlnoci ve vysílání Českého rozhlasu. Projevovat se bude zřejmě tak, že příspěvky ve vysílání budou zkráceny kvůli zpožďování vysílání o minutu.

Šéfredaktor zpravodajství a publicistiky Michal Kubal pak stávku navázal na televizní krizi z přelomu let 2000 a 2001. „Po čtvrtstoletí jsme tam zase. A zase do toho jdeme naplno, protože hodnoty veřejné služby se nedají koupit,“ prohlásil.

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Stávku už podpořila parlamentní opozice. Například bývalý ministr kultury Martin Baxa, za kterého se koncesionářské poplatky jednak zvýšily, ale také rozšířily i na ty, kdo mají internetové připojení. Na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii byla přítomna také kandidátka do Senátu a operní pěvkyně Dagmar Pecková, nemluvě ani o vedení Pirátů. Do černé se oblékl i předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.

 

Ke stávce se vyjádřila také Daniela Drtinová, která spolu s Martinem Veselovským z ČT v minulé dekádě odešla a založila projekt DVTV. „Stávkovat podle zákona je sice správné, ale taky pohodlné a polovičaté. A jsem si jistá, že tohle polovičaté řešení k politikům nedolehne. Nevidím těm lidem do hlav, ale na jejich místě bych zvolila nástroj, který by extrémní situaci řešil extrémním způsobem,” míní.

 

„Výstražná stávka zaměstnanců veřejnoprávních médií je podle mého názoru nelegitimní a nezákonná,“ tvrdí pak firemní sociolog Vojtěch Bednář.

Ke stávce ČT a ČRo se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil komentátor Petr Holec. „Státní Česká televize jako vždy zradila národ, když po půlnočním vyhlášení stávky nepustila jménem demokracie jen očistné a ozdravné zrnění, ale dál vysílá ‚cinknutě‘. To jen ukazuje, že se toho stále horšího a očividnějšího cinknutí ve prospěch fialovské opozice a jejího lídra prezidenta Petra Pavla prostě nemůžou zbavit,“ říká.

„Na druhou stranu mozky z ČT pochvalme za to, že se národu odvážili ukázat, že se vůbec nic nestane, když vysílají tak napůl. Takže by se vůbec nic nestalo, kdyby nevysílali vůbec. Nejvyšší čas tu obludnou propagandu za naše peníze vypnout!“ dodává.

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Bednář , ČRo , ČT , Drtinová , opozice , stávka

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Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Jen ať televizní pracovníci ve stávce přitvrdí., Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusesidoniusm , 22.06.2026 11:36:34
Nejlépe, když zůstanou aspoň půl roku doma.

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