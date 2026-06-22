„ČT zradila národ.“ Stávka jede i jinak, než chtěli redaktoři

Dnes začala slíbená výstražná stávka veřejnoprávních médií. Stávka byla dle iniciativy zaměstnanců veřejnoprávních médií vyhlášena hned po půlnoci ve vysílání Českého rozhlasu. Projevovat se bude zřejmě tak, že příspěvky ve vysílání budou zkráceny kvůli zpožďování vysílání o minutu.
?Dnes po půlnoci přerušila moderátorka Českého rozhlasu vysílání, aby oznámila posluchačům právě zahájenou stávku.— Veřejnoprávně! (@verejnopravne_) June 22, 2026
Stávkujeme proti snaze vlády převést financování médií pod státní rozpočet a tvrdě seškrtat rozpočty obou veřejnoprávních institucí.
Tyto kroky ohrožují nezávislá a… pic.twitter.com/KkURRm3pgJ
Dne 22. 6. 2026 mohou být příspěvky zkráceny z důvodu výstražné stávky zaměstnanců ČT. Více na https://t.co/0aaTtwyOYQ pic.twitter.com/eTrIlgLSgt— ČT24 (@CT24zive) June 21, 2026
Šéfredaktor zpravodajství a publicistiky Michal Kubal pak stávku navázal na televizní krizi z přelomu let 2000 a 2001. „Po čtvrtstoletí jsme tam zase. A zase do toho jdeme naplno, protože hodnoty veřejné služby se nedají koupit,“ prohlásil.
Stávka za nezávislost ČT. Už od půlnoci.— Michal Kubal ???? (@MichalKubal) June 21, 2026
Po čtvrtstoletí jsme tam zase. A zase do toho jdeme naplno, protože hodnoty veřejné služby se nedají koupit. pic.twitter.com/2nw6aaidda
Kdyby Česká televize dnes přestala existovat, byla by to škoda?
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Kdyby Česká televize dnes přestala existovat, byla by to škoda?
Stávku už podpořila parlamentní opozice. Například bývalý ministr kultury Martin Baxa, za kterého se koncesionářské poplatky jednak zvýšily, ale také rozšířily i na ty, kdo mají internetové připojení. Na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii byla přítomna také kandidátka do Senátu a operní pěvkyně Dagmar Pecková, nemluvě ani o vedení Pirátů. Do černé se oblékl i předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
!?Výstražná stávka v ČT a ČRo proběhne už zítra. Vláda se chce osekat finance pro obě média veřejné služby a slovenskou cestou je nechat vyhladovět. To nesmíme dopustit ? pic.twitter.com/HqpGq26ELc— Martin Baxa (@MartinBaxa2) June 21, 2026
Jsem rád, že nejen na demonstraci, ale i ve sněmovně s využitím všech možných občanských i politických prostředků stojíme s @PiratskaStrana ruku v ruce s uvědomělými lidmi při obraně nezávislosti veřejnoprávních médií. ?????? pic.twitter.com/B608bOUFSR— Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) June 21, 2026
Dnes v černém. Protože scénář, který chce vláda prosadit, je černý nejen pro nezávislost a samotnou existenci médií veřejné služby, ale také pro svobodu slova a informovanou společnost v ČR.— Matěj Ondřej Havel (@m_o_havel) June 22, 2026
ČT a Rozhlas při nás stojí v časech krize, publikují obsah a předávají informace všem… pic.twitter.com/sfqTnsIFbN
Ke stávce se vyjádřila také Daniela Drtinová, která spolu s Martinem Veselovským z ČT v minulé dekádě odešla a založila projekt DVTV. „Stávkovat podle zákona je sice správné, ale taky pohodlné a polovičaté. A jsem si jistá, že tohle polovičaté řešení k politikům nedolehne. Nevidím těm lidem do hlav, ale na jejich místě bych zvolila nástroj, který by extrémní situaci řešil extrémním způsobem,” míní.
„Výstražná stávka zaměstnanců veřejnoprávních médií je podle mého názoru nelegitimní a nezákonná,“ tvrdí pak firemní sociolog Vojtěch Bednář.
"Výstražná" stávka zaměstnanců veřejnoprávních médií je podle mého názoru nelegitmní a nezákonná.— Vojtěch Bednář (@aveius) June 22, 2026
Ke stávce ČT a ČRo se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil komentátor Petr Holec. „Státní Česká televize jako vždy zradila národ, když po půlnočním vyhlášení stávky nepustila jménem demokracie jen očistné a ozdravné zrnění, ale dál vysílá ‚cinknutě‘. To jen ukazuje, že se toho stále horšího a očividnějšího cinknutí ve prospěch fialovské opozice a jejího lídra prezidenta Petra Pavla prostě nemůžou zbavit,“ říká.
„Na druhou stranu mozky z ČT pochvalme za to, že se národu odvážili ukázat, že se vůbec nic nestane, když vysílají tak napůl. Takže by se vůbec nic nestalo, kdyby nevysílali vůbec. Nejvyšší čas tu obludnou propagandu za naše peníze vypnout!“ dodává.
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