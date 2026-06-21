„Těm lidem jde o peníze,“ řekl Xaver. A Robert Záruba nadskočil

Radní ČT Lubomír Veselý, nebo také Luboš Xaver Veselý, vyložil svůj pohled na nadcházející stávku České televize a Českého rozhlasu. Konstatoval, že v této stávce nejde o nic jiného než o to, aby si lidé v ČT udrželi svoje platy.
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
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Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Když si toto sdělení vyslechl šéfkomentátor ČT sport Robert Záruba, neudržel se.
„Luboš Veselý je lhář a podvodník. Je ostudou všech, kteří pro něj ve Sněmovně hlasovali,“ napsal bez obalu Záruba na sociální síti X.
Luboš Veselý je lhář a podvodník. Je ostudou všech, kteří pro něj ve sněmovně hlasovali. https://t.co/N9cn9CihgI— Robert Záruba (@robertzaruba) June 20, 2026
Myslíte si, že jsou ženy v České republice utlačované muži?
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Myslíte si, že jsou ženy v České republice utlačované muži?
„Nevadí vám, že Nova Sport Action má výrazně lepší hosty ve studiích MS? Sportovní konkurence přitom na ČT sport donedávna koukala z velké dálky, ale nyní tomu už tak není. Je to jen v penězích? Proč neřeknete, co si tedy kromě zvýšení platů za zvýšené poplatky pořídíte?“ zeptal se.
Záruba zdůraznil, že tady nejde o platy.
„Zvýšení platů vůbec. Jen dorovnání cenového rozdílu na výrobu a energie mezi lety 2008 a 2026,“ upozornil Záruba.
Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
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Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
„Nikdo nebude sahat na nezávislost veřejnoprávních médií. Nebudeme rozhodovat o obsahu vysílání. Nebudeme nikomu diktovat, koho mají zvát do studia nebo co mají vysílat. Dostanou stejné peníze jako v roce 2024. V době, kdy normálně fungovaly, vyráběly pořady, vysílaly sport, natáčely seriály a nikdo netvrdil, že jsou na pokraji zániku. Navíc budou mít stabilní a předvídatelné financování včetně ochrany proti inflaci. Zároveň ale končí doba, kdy si vedení České televize a Českého rozhlasu mohlo myslet, že peníze rostou na stromech, že jejich hospodaření nepodléhá kontrole a že s veřejnými penězi nemusí zacházet hospodárně a transparentně. Stejně jako musí šetřit rodiny, stejně jako musí šetřit firmy, stejně jako musí šetřit stát, budou se muset učit hledat úspory i v ČT a ČRo,“ uvedl doslova Babiš.
Ing. Andrej Babiš
Který národ více ublížil českému národu?
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Který národ více ublížil českému národu?
I tady Záruba odpověděl.
„Dokázat to není problém. Argumentace ad hominem je ubohá. Sbohem,“ pravil sportovní šéfkomentátor na rozloučenou.
„Ty trička s potiskem jste si platili z vlastních kapes, nebo z výpalného od občanů? Ptám se pro kamaráda,“ přišla otázka od diskutéra vystupujícího pod přezdívkou Achmed the Dead Terrorist.
Nora Fridrichová je partnerkou Roberta Záruby.
„Tak mu, pane Achmede, vyřiďte, že z vlastních peněz,“ odvětil Záruba.
„Cituji sám sebe, Veselý se umí chovat jen jako lokaj nebo jako hulvát,“ ozval se v diskusi také Jindřich Šídlo, spoluautor satirického pořadu Seznam Zpráv Šťastné pondělí, podcaster a komentátor.
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