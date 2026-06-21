„Těm lidem jde o peníze,“ řekl Xaver. A Robert Záruba nadskočil

21.06.2026 9:07 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Šéfkomentátor ČT sport Robert Záruba se ostře vymezil proti členovi Rady ČT Lubomírovi Veselému. Po tom, co zaznamenal Veselého vyjádření na adres ČT, Záruba bez obalu prohlásil, že Veselý je lhář. A přišla reakce. Ozval se např. Jindřich Šídlo ze serveru Seznam Zprávy.

„Těm lidem jde o peníze,“ řekl Xaver. A Robert Záruba nadskočil
Foto: Twitter Nory Fridrichové
Popisek: Nora Fridrichová s manželem Robertem Zárubou

Radní ČT Lubomír Veselý, nebo také Luboš Xaver Veselý, vyložil svůj pohled na nadcházející stávku České televize a Českého rozhlasu. Konstatoval, že v této stávce nejde o nic jiného než o to, aby si lidé v ČT udrželi svoje platy.

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„Neskákejte pracovníkům České televize a Českého rozhlasu na jejich jakousi stávku. Já za sebe, jako za fyzickou osobu, nebo jak to říct, ale chci zdůraznit, že to neříkám jako člen Rady ČT. Těm lidem jde jenom o svoje peníze a o prospěch. Ti lidé posílají vzkaz: ‚I když vás to nezajímá, nedíváte se, tak se skládejte na naše platy. Jinak jdeme do ulic.‘ To je celý ten vzkaz. Protože dnes už se lze těžko odvolávat na nějaké tzv. svobodné vysílání nebo na novinářskou nezávislost a Bůh ví na co všechno, protože dnes si tu kameru koupíte za pár korun, zdarma si zřídíte účet na YouTube a už své pravdy o světě, o lásce, o zradě říkáte. Zcela svobodně. Tak jak to ostatně začala dělat paní Nora Friedrichová. Tak jako to ostatně začal dělat pan Moravec,“ pravil Veselý do kamery soukromé televize XTV.

Když si toto sdělení vyslechl šéfkomentátor ČT sport Robert Záruba, neudržel se.

„Luboš Veselý je lhář a podvodník. Je ostudou všech, kteří pro něj ve Sněmovně hlasovali,“ napsal bez obalu Záruba na sociální síti X.

 

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V diskusi pod Zárubovým příspěvkem se rozjela živá diskuse a některé příspěvky nebyly vůči ČT právě lichotivé. Ozval se např. fotograf a novinář Petr Ježek.

„Nevadí vám, že Nova Sport Action má výrazně lepší hosty ve studiích MS? Sportovní konkurence přitom na ČT sport donedávna koukala z velké dálky, ale nyní tomu už tak není. Je to jen v penězích? Proč neřeknete, co si tedy kromě zvýšení platů za zvýšené poplatky pořídíte?“ zeptal se.

Záruba zdůraznil, že tady nejde o platy.

„Zvýšení platů vůbec. Jen dorovnání cenového rozdílu na výrobu a energie mezi lety 2008 a 2026,“ upozornil Záruba.

Robert Záruba promlouvá

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hlasovalo: 19455 lidí
Narážel na vyjádření premiéra Andreje Babiše, který oznámil, že Česká televize se ekonomicky vrátí do roku 2024, protože šetřit musí každý. Ale protože mezi lety 2008 až 2025 se nezvyšovaly koncesionářské poplatky, návrat k roku 2024 fakticky znamená návrat do roku 2008.

„Nikdo nebude sahat na nezávislost veřejnoprávních médií. Nebudeme rozhodovat o obsahu vysílání. Nebudeme nikomu diktovat, koho mají zvát do studia nebo co mají vysílat. Dostanou stejné peníze jako v roce 2024. V době, kdy normálně fungovaly, vyráběly pořady, vysílaly sport, natáčely seriály a nikdo netvrdil, že jsou na pokraji zániku. Navíc budou mít stabilní a předvídatelné financování včetně ochrany proti inflaci. Zároveň ale končí doba, kdy si vedení České televize a Českého rozhlasu mohlo myslet, že peníze rostou na stromech, že jejich hospodaření nepodléhá kontrole a že s veřejnými penězi nemusí zacházet hospodárně a transparentně. Stejně jako musí šetřit rodiny, stejně jako musí šetřit firmy, stejně jako musí šetřit stát, budou se muset učit hledat úspory i v ČT a ČRo,“ uvedl doslova Babiš.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
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„Podvodník? Chystáte se to nějak dokázat? Nebo pracujete s informacemi jako Nora? Prostě čété manýry?“ padlo také v diskusi pod Zárubovým příspěvkem.

I tady Záruba odpověděl.

„Dokázat to není problém. Argumentace ad hominem je ubohá. Sbohem,“ pravil sportovní šéfkomentátor na rozloučenou.

„Ty trička s potiskem jste si platili z vlastních kapes, nebo z výpalného od občanů? Ptám se pro kamaráda,“ přišla otázka od diskutéra vystupujícího pod přezdívkou Achmed the Dead Terrorist.

Nora Fridrichová je partnerkou Roberta Záruby. 

„Tak mu, pane Achmede, vyřiďte, že z vlastních peněz,“ odvětil Záruba.

Robert Záruba promlouvá

„Cituji sám sebe, Veselý se umí chovat jen jako lokaj nebo jako hulvát,“ ozval se v diskusi také Jindřich Šídlo, spoluautor satirického pořadu Seznam Zpráv Šťastné pondělí, podcaster a komentátor.

Jindřich Šídlo promlouvá

Psali jsme:

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Ptali jsme se koncesionářů na Českou televizi. Nebylo to hezké
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Jourová o ČT: Divili byste se, co všechno komise sleduje

 

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Babiš , ČT , demonstrace , ekonomika , Facebook , koncesionářské poplatky , stávka , škrty , Veselý , vláda , x , ANO , XTV , LXV , údpory

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