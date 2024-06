„Čechům nejde fotbal, protože odmítají migranty.“ Perla z EURO 2024

Politický komentátor Jiří Pehe na sociální síti X upozorňuje na rozdíl mezi etnickou rozmanitostí fotbalových týmů, které mají šanci získat titul na mistrovství Evropy, a situací v České republice. Pehe se vyhraňuje vůči české imigrační politice a absenci etnické rozmanitosti, když ironicky poznamenává, že i když český tým nemá šanci na titul, Česká republika vede v boji proti migraci.

„Týmy, které mají na Euru šanci získat titul, jsou všechny etnicky rozmanité, s potomky migrantů z celého světa. My o titul nehrajeme, a hned tak nebudeme, ale zase jsme první evropská liga v boji proti migraci. Kdo to má?“ píše Pehe na X.

Týmy, které mají na Euru šanci získat titul, jsou všechny etnicky rozmanité, s potomky migrantů z celého světa. My o titul nehrajeme, a hned tak nebudeme, ale zase jsme první evropská liga v boji proti migraci. Kdo to má? — Jiří Pehe (@JiriPehe) June 29, 2024

Kritiku českého přístupu k migraci dále rozvádí ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek. Sarkasticky poukazuje na to, že Česká republika je pyšná na své „inovativní přístupy“ k migraci. Kritizuje plán české vlády jednat s autoritářskými režimy, jako jsou režimy Bašára Asada v Sýrii a Tálibánu v Afghánistánu, aby přestaly zabíjet a mučit své oponenty, čímž by se vytvořily bezpečné zóny pro návrat uprchlíků do těchto zemí. „Zklamání od Víta Rakušana,“ shrnuje ředitel OPU.cz.

Rozumek také naznačuje, že bez zahraniční konkurence a využívání potenciálu lidí s různými zkušenostmi Česká republika nebude v ničem vynikat.

A ještě hrdě vedeme EU státy v tzv. “inovativních přístupech” v migraci. Aktuálně hodláme škemrat u Baššára Assada a Tálibánu, jestli by kvůli nám přestali zabíjet a mučit své oponenty, abychom vytvořili bezpečné zóny pro návraty Syřanů a Afghánců. Zklamání od @Vit_Rakusan https://t.co/L93tfCAJ2f — Martin Rozumek ?? (@RozumekMartin) June 30, 2024

Na Peheho prvotní komentář o mistrovství Evropy ve fotbale kriticky reagoval uživatel X Milan Kalina Sr., který tvrdí, že fotbal je zneužíván k prosazování ideologie a že velké sporty jsou jen o byznysu a nemají s migrací nic společného.

Jiří Pehe ve své odpovědi vysvětluje, že etnická rozmanitost národních fotbalových týmů nemá nic společného s byznysem. „To, že Francie má v nároďáku Mbapého, Dembeleého nebo Kanteho, Anglie Bellinghama a Walkera, Španělsko Jamala a Williamse, nebo Německo Gundogana nebo Musialu, vychází z jejich etnické rozmanitosti,“ poukazuje Pehe, že tito hráči jsou součástí národních týmů kvůli etnické rozmanitosti, která vyplývá z migrace a demografických změn ve daných zemích.

Etnická rozmanitost nároďáků (nikoliv klubů) í nemá s byznysem nic společného. To, že Francie má v nároďáku Mbapého, Dembeleého, nebo Kanteho, Anglie Bellinghama a Walkera, Španělsko Jamala a Williamse, nebo Německo Gundogana nebo Musialu, vychází z jejich etnické rozmanitosti. — Jiří Pehe (@JiriPehe) June 29, 2024

Diskutér Jan Buriánek dále napadá Peheho teorii faktem, že mistrem světa ve fotbale je etnicky homogenní tým Argentiny. Na to Pehe reaguje jednoduše. Argentina je dle něj „zemí migrantů“.

Která je zemí migrantů… — Jiří Pehe (@JiriPehe) June 29, 2024

Argentinu coby mistry světa zmiňuje i marketér Šimon Eherlich, který na X vystupuje pod přezdívkou Jie. „Minulé Euro vyhráli Italové, která měla v týmu jediného cizince – bílého Brazilce. Minulé MS vyhrála Argentina, kterou kritizovalo jisté progresivní médium, že má moc bílých hráčů. Já už fakt nemůžu,“ nechápe situaci Eherlich.

Minulé Euro vyhráli Italové, která měla v týmu jediného cizince - bílého Brazilce.

Minulé MS vyhrála Argentina, kterou kritizovalo jisté progresivní médium, že má moc bílých hráčů.

Já už fakt nemůžu. https://t.co/jP5afxHRSR — Jie (@jietienming) June 29, 2024

Jakub Rosický na Peheho reaguje s tím, že pro některé děti z etnických menšin je fotbal jedinou šancí na dobrý život a jejich cesta je opravdovou dřinou. „Je jich ale promile oproti těm, kteří po ulicích zapalují auta a volají po chalífátu,“ souhlasí uživatel X s tím, že proti nekontrolované migraci je třeba bojovat.

Pehe namítá: „Většina těch hráčů nejsou potomci ilegálních migrantů, ale zcela legálních.“

Většina těch hráčů nejsou potomci ilegálních migrantů, ale zcela legálních. — Jiří Pehe (@JiriPehe) June 29, 2024

Diskuse o etnické rozmanitosti ve sportu pokračuje na X zmínkou o hokeji. Petr Cviček podotýká, že v hokejovém mistrovství nikdo s podobnými připomínkami o českém týmu nepřišel. Český tým byl navíc úspěšný i bez etnické diverzity. Minstrovství světa v ledním hokeji 2024 skončilo pro český tým zlatem.

Podle Peheho to je však způsobeno tím, že hokej je pouze lokálním fenoménem. Globální úspěch ve sportu však souvisí s etnickou diverzitou, lokální sporty, kterým je podle něj právě hokej, tento trend teprve následují. „Hokej je lokální, nikoliv globální fenomén. Hraje ho jen pár desítek severských zemí. V NHL ale už jsou černošští a hispánští hráči,“ odpověděl Pehe.

Hokej je lokální, nikoliv globální fenomén. Hraje ho jen pár desítek severských zemí. v NHL ale už jsou černoští a hispánští hráči. — Jiří Pehe (@JiriPehe) June 29, 2024

Aby byl český tým ve fotbale lepší, to si přeje Ondřej Pospíšil. I tak by však tým neměnil. „Vlastně je to pravda, bez migrantů s africkým původem by západoevropský země byly ve fotbale dost možná poloviční, ale zase by neměly napůl rozvrácený země,“ píše Pospíšil.

Vlastně je to pravda, bez migrantů s africkým původem by západoevropský země byly ve fotbale dost možná poloviční, ale zase by neměly napůl rozvrácený země.

Taky bych chtěl, aby ČR byla ve fotbale lepší, ale neměnil bych. Fotbal miluju, ale jsou v životě důležitější věci. https://t.co/RTA3H8vZJj — Ondřej Pospíšil (@ondrej_pospisil) June 29, 2024

„Pan Pehe si asi myslí, že náš národní tým je film od Disney,“ shledal uživatel Petr Horáček.

Pan Pehe si asi myslí, že náš národní tým je film od Disney. https://t.co/ueJgfE4huN — Petr Horáček (@horacekpetr22) June 29, 2024