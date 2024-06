„Chtěli, abych zemřel.“ Somálec připlul do Řecka, skončil svázaný na moři

Čínské bezpečnostní složky napadly člun Filipínců, kteří vezli zásoby na jeden z ostrovů pro zdejší posádku. Na jeden z ostrovů, který si nárokuje i Čína. A aby Číňané svou vůli prosadili, vytáhli na člun s Filipínci sekyrku a nože. Dokládá to video uveřejněné na serveru německého deníku Bild.

Problém je, že komunistická vláda v Pekingu si pro sebe nárokuje prakticky celé Jihočínské moře, čímž se dostává do sporů s Vietnamem, Filipínami i Tchaj-wanem a Brunejí.

„Čínské územní nároky byly zamítnuty Mezinárodním arbitrážním soudem v Haagu v roce 2016. Peking však rozsudek ignoruje,“ doplnil Bild.

Ve stejné době přichází britská veřejnoprávní BBC s informací, že řecká pobřežní stráž ve Středozemním moři uplatňuje smrtící politiku. BBC bez obalu prohlašuje, že mezi lety 2020 až 2023 zemřelo za účasti řecké pobřežní stráže 43 lidí.

„Řecká pobřežní stráž způsobila smrt desítek migrantů ve Středozemním moři během tří let, říkají svědci, včetně devíti, kteří byli úmyslně hozeni do vody. Těchto devět je mezi více než 40 lidmi, kteří údajně zemřeli v důsledku vytlačení z řeckých výsostných vod nebo vytažení zpět na moře poté, co se dostali na řecké ostrovy, zjistila analýza BBC,“ uvedl server britské veřejnoprávní stanice.

Někteří ze zachycených migrantů tvrdí, že je Řekové posadili na gumový člun bez motoru, který následně vyfoukli.

Další muž ze Somálska řekl BBC, jak byl v březnu 2021 chycen řeckou armádou při příjezdu na ostrov Chios, která ho pak předala řecké pobřežní stráži.

Řekl, že pobřežní hlídka mu svázala ruce za zády, než ho pustila do vody.

„Hodili mě zavázaného na zip doprostřed moře. Chtěli, abych zemřel,“ řekl.

Řekl, že se mu podařilo přežít tak, že se vznášel na zádech, než se mu jedna ruka uvolnila z podvazu. Ale moře bylo rozbouřené a tři z jeho skupiny zemřeli.

Další z uprchlíků - Mohamed ze Sýrie - řekl, že zavolali na řeckou pobřežní stráž o pomoc – která je naložila na loď, vrátila do tureckých vod a naložila do záchranných člunů. Mohamed říká, že raft, který dostal on a jeho rodina, neměl správně uzavřený ventil.

„Okamžitě jsme se začali potápět, viděli to... Slyšeli nás všechny křičet, a přesto nás opustili,“ řekl BBC.

„První dítě, které zemřelo, byl syn mého bratrance... Potom to bylo jedno po druhém. Další dítě, další dítě, pak zmizel můj bratranec. Do rána zemřelo sedm nebo osm dětí. Moje děti zemřely až ráno... těsně předtím, než dorazila turecká pobřežní stráž.“

Řecká strana obvinění důrazně odmítla. Je třeba dodat, že mezi lety 2015 a 2024 zachránila řecká pobřežní stráž na 253 tisíc migrantů při více než 6100 případech.

V roce 2023 do EU dorazilo 263 tisíc migrantů. Podle BBC přes Řecko přicestovalo na 41 tisíc lidí. Kostas Moutzuris, guvernér ostrovů v severním Egejském moři, nepřímo potvrdil německé televizi ZDF na Lesbu, že násilí na vnější hranici EU je součástí řecké politiky.

Při kontrole migrace se prý chce EU opřít o dohody se třetími zeměmi. CDU požaduje pro Německo model britské Rwandy.