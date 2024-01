„Číslo 36.“ Bill Clinton prý odhalen v sexuálních zločinech Epsteina

reklama

Sedmasedmdesátiletý Clinton, jenž byl prezidentem USA mezi lednem 1993 a lednem 2001, je podle ABC News v dokumentech souvisejících s žalobou Virginie Giuffreové, která se Clintona snažila přimět, aby svědčil proti sexuálnímu delikventovi a jeho bývalé milence a spolupachatelce Ghislaine Maxwellové, uveden.

Americká novinářka z televize Fox News Alexandria Hoffová pak uvádí, že Clintonovo jméno není „jediným velkým jménem, které by mělo být zveřejněno“. „Existuje více než 150 osob, které jsou identifikovány pouze jako John nebo Jane Does, ale právní maskování se chystá zrušit,“ řekla Hoffová v pondělí v pořadu FOX & Friends ke zveřejnění dokumentů, které minulý měsíc nařídil federální soudce v New Yorku.

„Manhattanský federální soudce rozhodl, že není důvod, aby byly nadále zapečetěny dokumenty v urovnaném případu, který se týká Epsteinova žalobce,“ poznamenala Hoffová s tím, že se očekává, že dokumenty budou odtajněny a zveřejněny již v úterý, a mezi jmenovanými je i bývalý prezident Bill Clinton, což tvrdí také ABC News.



Právě ABC News v neděli uvedla, že Clinton bude v dokumentech jmenován, ale nic prý nenasvědčuje tomu, že by zapečetěné záznamy obsahovaly důkazy o jeho nezákonném jednání.



Fox News uvádí, že se očekává, že dokumenty identifikují osoby, včetně spolupracovníků, obětí, vyšetřovatelů a novinářů, kteří o případu informovali. Některá jména zůstanou zatajena, včetně těch, která patří nezletilým obětem, jež o případu nikdy veřejně nemluvily, a osoby, kterou podle soudce jeden z reportérů chybně označil za údajného pachatele. Přinejmenším jedna osoba pak požádala soud, aby její jméno nezveřejňoval, a to s odůvodněním, že by ji to mohlo vystavit riziku fyzické újmy.

O zrušení utajování jmen hovořil soudce již během minulých přelíčeních, která se týkala soudního procesu z roku 2015 mezi žalobkyní Epsteina Virginií Giuffreovou a jeho bývalou milenkou a spolupachatelkou Ghislaine Maxwellovou. Případ byl urovnán v roce 2017, ale soudce již při slyšeních v letech 2021 a 2022 naznačil, že jména nezůstanou zapečetěna na neurčito. Giuffreová tvrdila, že s ní Epstein a Maxwellová obchodovali, když jí bylo 17 let.



Epstein, který byl na Floridě již odsouzen za sexuální delikty, zemřel v Metropolitním nápravném středisku v New Yorku v roce 2019, kde čekal na federální soud týkající se jeho sexuálního obchodování a jako příčina jeho úmrtí byla stanovena sebevražda.



Server ABC News očekává, že některé dokumenty budou obsahovat svědectví ženy, která vypověděla, že byla na večírku v Epsteinově newyorském domě v roce 2001 s princem Andrewem, kde jí tehdy Giuffreová údajně řekla, aby s ním měla sex. Syn Alžběty II. a prince Philipa obvinění popíral a tvrdil, že se s Giuffreovou nikdy nesetkal, přestože se objevily fotografie, na nichž jsou společně zachyceni.

Do Epsteinovy kauzy měly být zapletené známé osobnosti a hovořilo se i o německé Deutsche Bank, která čelila žalobě, že Epsteinovi pomáhala při obchodu se sexuálními oběťmi. Banka nakonec letos rozhodla, že ženám, které ji žalovaly, zaplatí 75 milionů dolarů, aby spor urovnala.

