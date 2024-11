„D jako dezolát.“ Po otázce v AZ-kvízu bylo zle

Anketa Měla by Česká republika přistoupit k BRICS? Ano 96% Ne 2% Nevím/Nezajímá mě to 2% hlasovalo: 5195 lidí Video je dostupné i v archivu ČT a otázka zazní v čase zhruba 17.20. „Tímto neologismem se označuje frustrovaný člověk, který odmítá společenské autority a přiklání se ke konspiračním teoriím a politickému extremismu,“ znělo zadání otázky pod políčkem s písmenem D. Zatímco moderátor Aleš Zbořil otázku četl, obličej pana Petra předvedl velmi širokou škálu výrazových prostředků. „Že by dezolát?“ zareagoval soutěžící. „Ano! To máme moderní otázky!“ pochlubil se moderátor Zbořil.

Ústřižkem videa se baví i lidé na sociálních sítích. Mezi nimi i bývalá novinářka ČT Nora Fridrichová, která video nasdílela a napsala k němu: „Aleš se s tím nepáře! Ano, to máme moderní otázky!“ Pobavily ji i grimasy soutěžícího, pana Petra.

Aleš se s tím nepáře!??Áno, to máme moderní otázky!

(sleduj grimasy účastníka Petra ??)

(via @LucieAmalka )

Uživatel Ing. Honza, který na síti X video taktéž nasdílel, už tak nadšený nebyl. „Tvl, Foltýn ovládl už i AZ Kvíz,“ reagoval na jeho příspěvek uživatel Marek Říčař.

V diskusi pod příspěvkem Nory Fridrichové bylo souhlasných pohledů více. „AZ Kvíz boduje. A je to vlastně poprvé v historii, kdy nějaký dezolát přinesl něco pozitivního (i když to bylo jen políčko pro pana Petra),“ napsal účet Zprávy z První Nohy.

Redakce ParlamentníchListů.cz se obrátila na osobnosti českého veřejného života se žádostí o reakci.

„Termín dezolát je elitářská, stigmatizující dehonestace určená k eliminaci opozice. Přirozené společenské autority odmítají zpravidla anarchisté (těch je už málo) nebo nihilisté (těch je v neoliberálních kruzích hodně). Jejich démonizace údajného ruského (nebo čínského) vlivu připomíná konspirační teorie a jejich současný militarismus nabývá extremistické polohy,“ rozebral soutěžní otázku z veřejnoprávního zábavného pořadu profesor Ivo Budil, bývalý děkan Fakulty filozofie na ZČU v Plzni. „Řekl bych proto, že jde o členy a stoupence současné vládní koalice,“ identifikoval dezoláty z otázky ČT.

Své vyjádření připojila i senátorka Jana Zwyrtek Hamplová. „Slovo dezolát je někým vytvořený novodobý patvar, který má za cíl urážet jiné, ale protože samo je pouze kumulací několika písmen, musí mu být obsah uměle, a samozřejmě účelově, vytvářen,“ řekla. „To, že se tak děje mj. na veřejnoprávní televizi, dokonce v soutěži, je dokumentem doby. Něco jako za soudruhů ‚ztroskotanci a samozvanci‘. Že jim už není trapně,“ pokračovala.

„Ostatně dopadá to jako za minulého režimu. Ti ‚samozvanci‘, pardon, ‚dezoláti‘, začínají být hrdinové doby, a s úsměvem dodávám, že jednou to bude nepochybně hlavní deviza v kandidatuře na prezidenta,“ uzavřela své hodnocení senátorka Zwyrtek Hamplová.

