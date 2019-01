„Dejte od toho ty hnáty pryč!“ Vyhrožovali nám, když jsme zjistili citlivé věci na šéfa TOP09. Tady jsou

Když ParlamentníListy.cz získaly tyto poznatky, vydali jsme se je ihned prověřovat. K našemu velkému překvapení jsme ale hned několikrát narazili nejen na jméno Jiřího Pospíšila z TOP 09, ale také na výhrůžky, abychom se tématu raději nevěnovali. Takže postupně.

U zmíněného zaměstnance DPP Tuláka jsou známy okolnosti dvou případů, kterých se měl dopustit.

Odbor Investice, řízený právě Tulákem, ovšem objednal právní služby u advokátní kanceláře ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS a ve spolupráci s touto kanceláří nepřipravil zadávací dokumentaci na jednu veřejnou zakázku, nýbrž projekt na čtyři samostatné veřejné zakázky, kde byla hodnota vyšší o více jak 110 milionů korun.

Přestože měla být celá administrace veřejné zakázky v gesci odboru Centrální nákup, vydal Tulák z odboru Investice pokyn advokátní kanceláři k odeslání všech čtyř veřejných zakázek do Věstníku veřejných zakázek, k čemuž dne 20. 3. 2018 také došlo. „K tomuto kroku přistoupil, aniž by zadávací dokumentace prošly povinným připomínkovým řízením v rámci DPP a vypsání předmětných veřejných zakázek bylo schváleno představenstvem DPP,“ stojí v trestním oznámení, které máme k dispozici.

26. března loňského roku představenstvo DPP rozhodlo o zrušení těchto veřejných zakázek, následně bylo také shledáno hrubé porušení povinností zaměstnance Tuláka a jeho pracovní poměr prý skončil dne 12. 4. 2018.

Druhý případ, který je zmíněn v trestním oznámení, souvisí s projektem modernizace protichemického varovného systému. Filip Tulák rozhodl o tom, že připravovaná zadávací dokumentace na jednu veřejnou zakázku, která by řešila jak software, tak hardware systému a měla stát v rozmezí 100-110 milionů korun, bude změněna tak, že softwarová část bude podřazena pod jiný již běžící projekt, který dodávala dříve vysoutěžená firma AŽD Praha (jednateli téhle firmy jsou Zdeněk Chrdle, Daniela Veselá a Roman Juřík) ve spolupráci s ANALOGIA a.s. (v orgánech akciové společnosti sedí jistý Jindřich Špringl) a že veřejná zakázka bude pouze pro hardwarové části.

Jistý Jiří Fremr působil s Pospíšilem v Mladých konzervativcích (na společné fotografii jim tleská držitel mnoha současných postů, bývalý pražský primátor Bohuslav Svoboda)

Na tu byl ve spolupráci s ROWAN LEGAL připraven zadávací dokument a předpokládaná hodnota činila 160 milionů korun. A co se týká softwarové části, tak zde společnost ANALOGIA jako subdodavatel AŽD Praha v rámci realizace zakázky „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy“, uzavřela dne 30. 11. 2017 smlouvu s firmou Integoo (zde jako jednatel figuruje Ondřej Tupý a Daniel Líbezný, přičemž jistý podíl drží firma INTEGOO INTEGRATED SOLUTIONS, která se podle rejstříku zabývá pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, což je vzhledem k uvedené zakázce velmi pozoruhodné) v hodnotě 30. 451.600 korun.

Následně bylo ovšem z veřejného rejstříku zjištěno, že Filip Tulák byl až do 3. 5. 2017 jednatelem zmíněné společnosti Integoo. Společníkem této firmy je INTEGOO INTEGRATED SOLUTION, kde byl Tulák do 3. 5. 2017 také jednatelem.

„S ohledem na výše uvedený cenový rozdíl mezi předpokládanou hodnotou zakázky, která měla dle původního projektu zahrnovat jak softwarovou, tak hardwarovou část zakázky a neměla být vyšší než 110 mil. Kč, a součtem výše předpokládané hodnoty zakázky na hardware dle nově zpracované zadávací dokumentace (160 mil. Kč) a ceny díla dle Smlouvy (cca 30,5 mil Kč), je zjevné, že dospěla-li by realizace celého projektu do své finální podoby, vznikla by DPP škoda několikanásobně vyšší nežli škoda velkého rozsahu,“ stojí v trestním oznámení.

Jak je ale možné, že se Filip Tulák, který je podepsán pod shora zmíněné problémy, dostal zpět do Dopravního podniku? Na tom se shodlo hned několik oslovených zdrojů, jak se říká, na první dobrou. „Jiřík Pospíšil z TOPky má za přítele nějakého Fremra z Plzně, který tam Tuláka chtěl, to už si určitě dořešíte,“ uvedl jeden z oslovených lobbistů, který se podle vlastních slov celému Fremrovu tažení usmívá. „Dotyčný pan Fremr zapomněl, že tohle je Praha, tak se těším, až na to přijde,“ doplnil.

Když jsme se na málo známé jméno ptali v Plzni, přišla neočekávána anonymní reakce, abychom prý „ty naše hnáty dali od vazeb v TOPce pryč“.

V tématu budou ParlamentníListy.cz samozřejmě i nadále pokračovat. Autory textu můžete oslovit prostřednictvím emailu B.Richterova@ParlamentniListy.cz a T.Novy@ParlamentniListy.cz .

Změny v DPP pod kuratelou nového vedení Prahy:

Na základě výsledků voleb členů dozorčí rady Dopravní podniku hl. m. Prahy (DPP) z řad zaměstnanců DPP bylo zvoleno celkem pět nových členů. Dle pořadí jsou novými členy: Oldřich Schneider, Jiří Obitko, Jan Holub, Tomáš Novotný a Josef Buriánek, a to s platností od 30. 11. 2018. Dozorčí rada DPP má tak plný počet, tj. 15 členů.

Kromě proběhlých voleb Rada hlavního města Prahy odvolala z funkce člena dozorčí rady DPP Ing. Marka Doležala, Ing. Petra Hlubučka, Ing. Vojtěcha Kocourka, Ph.D., JUDr. Petra Novotného, Ing. Karla Grabein Procházku, Martina Slabého, Mgr. Jana Smetanu, Petra Šimůnka a Jaroslava Štěpánka.

K 5. 12. 2018 pak RHMP zvolila do funkce člena dozorčí rady Ing. Marka Doležala, Ing. Petra Hlubučka, Jana Marka, Ing. Tomáše Mikesku, Ing. Adama Scheinherra, Ph.D., MSc., Ing. Michala Štěpána, PaedDr. Ivo Vašíčka, Pavla Vyhnánka, M.A., a Ing. Michala Zděnka, M.A. Ve svém působení v dozorčí radě pokračuje v členství Mgr. Petra Kolínská.

