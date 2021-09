„Děkuji Stanjurovi. Řekl pravdu o ODS!“ Vyhazování a privatizace: Úder zleva

reklama

Jihomoravský politik si vzal do pusy Stanjuru hned tedy z několika důvodů. „Děkuji Zbyňku Stanjurovi z ODS. Proč? Hlavní volební stratég ODS to říká jasně a bez obalu: 1. privatizace Českých drah a České pošty, 2. vyhodíme 13 % zaměstnanců státu, 3. jsou různé metody, aby naše vláda získala ve Sněmovně důvěru,“ vyjmenoval hlavní body kritiky s tím, že si takový model jako občan a levicový volič nepřeje.

Stanjura totiž v rozhovoru uvedl, že by se ODS v příštím volebním období mohla pokusit alespoň o částečnou privatizaci Českých drah a České pošty. „Česká pošta by mohla být akciová společnost kótovaná na burze a nějaké procento by se mohlo prodat. Stát by si tam nechal většinu. Je to i model, který bych preferoval u Českých drah,“ uvedl v rozhovoru Stanjura. Vyjádřil se také k rušení některých agend. Jak už dříve uvedl, ODS se zasazuje o propuštění 13 procent zaměstnanců státní správy. „Těchto 13 procent zaměstnanců státu dělá jen to, co jim určí zákon. Nejdříve musíme zrušit agendy. Bude méně práce, méně zaměstnanců ve státní správě a ti zbylí mohou dostat vyšší platy,“ vysvětlil politik s tím, že jaké agendy se rozhodnou zrušit bude v agendě každého ministra. „Když začnu u Ministerstva financí, Andrej Babiš nabral 600 lidí na kontrolu EET. Když jsme říkali, že dramaticky zvyšuje byrokracii v podnikání, oni říkali že ne. Když přišel covid, tak zmrazili EET s naším odůvodněním, že není třeba taková byrokracie. Dál nevím, proč musíme mít tolik celníků. A mohl bych pokračovat. Chceme rušit národní dotační programy. To je teď regulérní, ale neproduktivní průmysl. S tím je také spojená zbytečná byrokracie,“ pokračoval v rozhovoru s tím, že by se o ně nebál. Jedná se o kvalifikované lidi, kteří si jistě najdou práci. Podle svých slov si ale myslí, že ODS stále část úředníků bude volit. Zastavil se také u CzechTourismu. „Určitě bych to minimalizoval a možná sloučil s CzechInvestem. Geniální nápady prostě nevzniknou na úřadech. Výzkumné ústavy bych klidně zrušil,“ přiblížil.

Pár slov také utrousil k teoretickým scénářům po volbách. Podle něj pokud by došlo na spolupráci s Piráty a Starosty, tak bude mít vláda charakter velké koalice. „Ale je to třeba udělat v okamžiku, kdy chcete porazit populistu a extremisty. Na svých výjezdech jsem mnohokrát slyšel, že pokud půjdeme s Babišem do koalice, tak nás ten člověk volil naposledy. Toho bychom se měli držet,“ dodal a zdůraznil, že je pro ně zásadní, aby byli silnější ve vládě, aby mohli zabránit daňovým nápadům Pirátů. Závěrem dodal, že strategii povolební směrem k prezidentovi Zemanovi mají promyšlenou. Nechtěl ale konkretizovat. „To vám neřeknu, ale strategii máme promyšlenou. Možná to nebude hned po volbách, ale jsou různé metody, aby naše vláda získala ve Sněmovně důvěru,“ uzavřel.

Právě tyto pasáže jihomoravského politika a bývalého poslance Michala Haška zvedly ze židle. „Jako občan a levicový volič nic z toho nechci – opakování ‚Devadesátek‘ a zprivatizované veřejné služby, desítky tisíc lidí na dlažbě jako důsledek tupých vládních škrtů jako za Nečase, ani bůhvíjak zplácanou vládu s podivně získanou důvěrou jako za Topolánka. A co vy? Řeknete ne experimentům ODS? Řešení existuje. Volte sociální demokracii, volte svoje životní jistoty,“ vyzval Hašek na sociální síti.

