„Dělají si z nás legraci?“ Než soud hodil vládě roušky na hlavu, přišlo toto

Stále je živá debata o pandemii. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nedávno ohlásil, že od počátku září skončí testy zdarma „pro zábavu“. Co říci na to, že vláda nabádá občany, aby se nechali testovat, a pak za toto testování vyžaduje peníze?

Vás to překvapuje? Vždyť o nic jiného než o peníze v téhle hře na pandemii už dávno nejde. Kdyby to nebylo k pláči, bylo by to k smíchu. „Pandemie“ s třicítkou nemocných ve špitálech v desetimilionové zemi. Už si z nás doslova dělají legraci. A část veřejnosti jim to pořád baští i s navijákem.

O očkování jste řekla, že musí zůstat za každou cenu dobrovolné. Jenže je dobrovolné a „dobrovolné“. Různé pobídky a reklama od celebrit občanům vysvětluje, že očkování je jediná volba, dá se za těchto okolností ještě vůbec hovořit o dobrovolnosti?

Je to stejně dobrovolné jako prvomájové průvody za komunistů. Totalita jako totalita. Stejné metody.

V očkovacím centru na pražském hlavním nádraží jsou očkovaní lidé prezentováni jako „hrdinové s tečkou“. Co říci na tuto kampaň, která z rozhodnutí o svém zdravotním stavu dělá akt hrdinství a společenského prospěchu?

Někteří lékaři bijí na poplach před stoupajícími čísly výskytu covidu a volají po „utažení šroubů“. Naopak v jiných zemích, třeba v Británii nebo v Německu, se začíná hovořit o tom, že by počet pozitivních testů měl přestat být hlavním kritériem pro hodnocení pandemie a měla by se sledovat pouze čísla případů v nemocnicích, která jsou velmi nízká. Souhlasíte s tímto přístupem?

Vím úplně přesně, o jakých lidech mluvíte. Kupříkladu prezident lékařské komory Kubek je doslova covidový inkvizitor. Podle mě je to regulérní blázen. A fakt nechápu, jak je možné, že někoho takového si lékaři opakovaně volí do čela své profesní komory.

Asi je to proto, že spousta lékařů bere členství v komoře jako nutné zlo a života komory se neúčastní, takže o všem, a hlavně o penězích, rozhoduje aktivní skupina původně vzešlá z Lékařského odborového klubu, který kdysi založil David Rath. Je opravdovou tragédií, že média hlavního proudu dávají prostor pouze podobným pseudo odborníkům, kteří si z covidu a očkování udělali skvělý kšeft.

O zdraví už tu dávno nejde, jde pouze o peníze. Je potřeba vyprázdnit sklady zdravotnického materiálu a udat nakoupené vakcíny.

Hlasovala jste nedávno ve Sněmovně proti návrhu na zvýšení podílu biopaliv v benzínu, Sněmovna návrh skutečně odmítla a vy jste to nazvala tak, že jste „zabránili tomu, aby lidé dopláceli na privátní byznys premiéra Andreje Babiše“. Skutečně myslíte, že se zde protnuly ekologické tlaky s obchodními zájmy předsedy vlády?

Je to úplně postavené na hlavu. Stejně jako celá Evropská unie se všemi svými rudozelenými mozky. Je dávno prokázáno, že přimíchávání biosložky do benzínu ničemu nepomáhá, naopak škodí motorům. Přesto Babišova vláda namísto úplného zrušení tohoto zvěrstva opět úplně klidně navrhla jejich navýšení. Je to bezmezná drzost! Mimochodem, vzpomínáte si, proč byla pouhý jeden den před volbami v roce 2010 svolána mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, co odhlasovala a který oligarcha si ji tenkrát u socanů prolobboval?

Ano, vzpomínáte dobře. Bylo to také kvůli přimíchávání biosložky, Sněmovna tenkrát na poslední chvíli přehlasovala veto prezidenta Klause a v pozadí už tenkrát stál majitel Agrofertu Andrej Babiš. Když jde o miliardy, vše je dovoleno.

Co ale dělat se stále sílícím tlakem Evropské unie na další podobné „zelené“ projekty?

Pokud rudozeleným bláznům necháme volné ruce, probudíme se za svitu loučí v jeskyních prvobytně pospolné společnosti. Bláznům se ustupovat nesmí.

Viktor Orbán, Matteo Salvini a další politici naopak přišli s deklarací navrhující posílení národních států. Ta vzbudila diskusi napříč unijními politickými špičkami. Orbán nadto například navrhuje posílit roli národních parlamentů, chce, aby se členem EU stalo Srbsko, a apeluje na to, aby v EU politická rozhodnutí přijímali volení zástupci, a nikoli mezinárodní nevládní organizace. Pokud by se EU ubírala tímto směrem, byla by pro vás přijatelná?

Trikolóra, Svobodní a Soukromníci byli v České republice první, kdo pod tuto Deklaraci pro budoucnost Evropy připojili své podpisy. Moc hezky se k téhle věci vyjádřil předseda Svobodných Libor Vondráček, jinak též lídr naší volební formace v Jihočeském kraji. Budu ho citovat. „Nevěříme v reformovatelnost EU, ale konstruktivní kritiku jejího fungování z úst těžkých vah evropské politiky musíme připodepsat. Když vám hoří v domě, není dobré se upínat na jediné řešení. Byli bychom příliš omezení, pokud by nám rozdíly v pohledu na některé vnitrostátní otázky zabránily ve společné obraně proti vzniku evropského zeleného superstátu řízeného nikým nevolenými úředníky z Bruselu.“ Já k tomu už jen dodávám, že maďarský předseda vlády Viktor Orbán má prakticky ve všem pravdu.