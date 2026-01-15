„Dělám výjimku.“ Babiš byl nebývale ostrý. Jde o Piráty

Premiér Andrej Babiš se rozhodl ve Sněmovně voličům Pirátů vysvětlit, proč jejich hlasy z loňských parlamentních voleb „skončí v koši“ stejně tak, jako v něm skončily hlasy z voleb roku 2021.
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Anketa
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
„Neplníte váš program. Oblbujete vaše voliče. A já vlastně dělám obrovskou výjimku, že tady na vás mluvím,“ vzkázal u řečnického pultíku poslankyni Olze Richterové (Piráti). Na ukázku přečetl část programového prohlášení vlády Petra Fialy (ODS) obsahující body, které podle jeho názoru nebyly splněny. Jedná se podle jeho slov například o zavedení daňových prázdnin se zastropováním výše příjmu pro rodiny čerpající rodičovský příspěvek a mající tři a více dětí nebo rozšíření pobírání rodičovského příspěvku i na prarodiče.
Nová Sněmovna mezitím už od úterý jedná o důvěře vlády ANO, SPD a Motoristů. Pirátská strana se již v úterý vyslovila, že důvěru vládě nevysloví, a to z toho důvodu, že podle nich táhne Česko „zpátky na východ, do doby bující korupce, klientelismu a normalizace lží“. Vystoupení pirátských poslanců u řečnického pultíku Babiš označil za „neskutečné divadlo“.
„Tohle neskutečné divadlo o důvěře vládě, všechna vaše vystoupení, jsou obrovskou obžalobou vlády Petra Fialy, který nikdy veřejně neřekl lidem, jak plní programové prohlášení vlády,“ řekl premiér. Jeho vláda podle něj své programové prohlášení plní a současná debata o důvěře nové vládě je podle jeho názoru jen o „urážení a dehonestaci“.
Babiš se dále ohradil proti slovům Pirátů o korupci. Dopouštějí se jí podle něj i oni. „Korytářská korupce!“ volal Babiš s odkazem na minulou vládu, během které se Piráti „všude nacpali“, předně pak na Ministerstvo pro místní rozvoj.
„Vy máte tu drzost mě interpelovat?“ zlobil se Babiš. „Za co? Vy máte interpelovat sami sebe,“ ohradil se Babiš proti urážkám ze strany pirátských poslanců a v kontrastu zmínil, že jeho vláda je u moci 19 dní, zatímco Piráti byli ve vládě tři roky a téměř nic v ní neudělali.
„Jen jste prokázali, že všude, kde jste, je spoušť,“ pokračoval Babiš, který se nechal slyšet, že je považuje pouze za „amatérskou partu“. Obvinil je z destrukce pražské dopravy, stavebního řízení a z pokrytectví, když si podle jeho slov „hráli na opozici“, přestože byli součástí Fialovy vlády. Zde se nicméně Babiš nechal slyšet, že být on premiérem, odvolal by Ivana Bartoše z pozice ministra pro místní rozvoj okamžitě a nečekal by roky.
Babišův vzkaz mladým pirátským poslankyním
Poté se obrátil na nové, mladé poslankyně Pirátské strany. Ačkoliv jsou podle něj kompetentní a vzdělané, tak mají smůlu a ve Sněmovně se jim nic prosadit nepodaří, a to čistě jen z toho důvodu, že jejich stranu vedou oni „tři korytáři“, jak Babiš pejorativně hovoří o Olze Richterové, Ivanu Bartošovi a Zdeňku Hřibovi.
„Rád bych se s vámi bavil. Ale s těma novýma, nezkaženýma, kteří sem nepřišli kvůli korytům a funkcím. Vyměňte si to vedení, vážené mladé a vzdělané Pirátky, a pak se s vámi budeme bavit,“ přislíbil Babiš.
V současnosti prosazovanou taktikou urážení podle jeho názoru v Poslanecké sněmovně Piráti nic nedosáhnou a na konci volebního období jim tak nezbude nic jiného než přiznat svým voličům, že žádné z předvolebních slibů nesplnili. Jejich program totiž Babiš plnit odmítá. Případnou spolupráci podmínil slušným chováním.
„Buďte rádi, že na vás vůbec mluvím po tom, co jste o mně řekli. Měli byste se omluvit. Ten člověk, co tady včera vystupoval… jak mě osobně urážel. A přitom jsem na té toaletě ani nebyl!“ osopil se na pirátského předsedu Zdeňka Hřiba, který mu vyčítal dlouhou „hygienickou přestávku“. Prý během pauzy jedné z mladých pirátských poslankyň pouze vysvětloval, že je ve „špatné partě“.
Poslankyně Richterová o Babišovi dlouhodobě hovoří coby o „dotačním podvodníkovi“. Babiš jí dnes ve Sněmovně vzkázal, že by mu spíš měla děkovat, že svou firmu Agrofert založil, když jen na odvodech do rozpočtu přispěl okolo 60 miliard.
„Mluvím na vás poprvé a naposled. Vy se mi máte omluvit,“ osopil se na Richterovou.
Pirátům vyčetl i jejich kritiku Filipa Turka či SPD, zatímco jejich bývalý předseda údajně propagoval „teroristické“ hnutí Antifa. „Vy jste extremisti, vy jste nebezpeční!“
Babiš se také srdečně zasmál tvrzení, že on a „jeho parta šejdířů“ nebude pracovat pro Čechy. Co ovšem pro Čechy udělali Piráti? Babiš se znovu vrátil k matkám samoživitelkám, kterým on spolu se svou nadací věnoval 45 milionů korun. „Já si nepotřebuju brát 50 tisíc korun někde v magistrátu jako váš šéf,“ připomněl Babiš.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.