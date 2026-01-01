„Dnes hájí Babiše.“ Doktor Čížek připomněl temné věci z covidu

Robin Čumpelík, propagátor myšlenky, že chce-li člověk něco změnit, měl by začít u sebe, měl by nalézt cestu k sobě samému, má za to, že covid zažehl obrovskou inventuru lidstva. A teď nabídl odpověď na otázku, jak se s touto inventurou vyrovnává Česká republika.
Na pomoc si vzal lékaře Vladimíra Čížka, který podle jeho názoru precizně zpracovával data dostupná v období covidu a po něm. „Vladimír Čížek, velký hrdina období covidu,“ zdůrazňoval Čumpelík.
A doktor Vladimír Čížek se jal připomínat, že v covidových časech měli Španělé nařízeno nosit roušky i při opalování na pláži a při plavání v moři. „Přičemž každý ví, že když rouška navlhne, tak nefunguje,“ zdůraznil. V myšlenkách se vrátil i do USA, kde pár hodin platil pokyn, aby lidé nosili roušky i doma. „V Kanadě zase vznikl nápad nosit roušku při sexu. To je ohromně erotická záležitost,“ smál se Čížek. „A já myslím, že to vyhráli Slováci, kteří doporučovali nasazovat roušky i zemřelým,“ doplnil jedním dechem.
Připomínal také, jak někteří policisté zaklekávali na lidi, kteří na ulici chodili bez roušek. „Ale nutno podotknout, že ze západních, tzv. demokratických zemí ta videa bývala mnohem horší,“ nechal se také slyšet Čížek.
Na konto Anthonyho Fauciho, bývalého hlavního zdravotnického poradce prezidenta Spojených států amerických, se Čížek vyjádřil nekompromisně. „Myslím si, že to je opravdový zločinec.“ Na debatu o covidu si ostatně vzal tričko, kde bylo napsáno, že by Fauci měl být zatčen. „Je to jeden ze strůjců toho všeho,“ nešetřil kritikou.
Na konto Fauciho také poznamenal, že „nechal trýznit pejsky v rámci tzv. vědeckých pokusů“. „No a pak, jak ten covid začal, tak on záměrně mystifikoval veřejnost,“ pokračoval ve slovní palbě Čížek. Obvinil Fauciho, že záměrně porovnával různá čísla smrtnosti covidu a chřipky, čímž vyplašil lidi. „Kdyby měl jen tyhle dva hříchy, tak to úplně stačí na jeho zavření. Ale má toho na triku mnohem víc,“ zdůraznil Čížek.
Když si vzal na chvíli slovo Čumpelík, rozpovídal se o cenzuře, jaká podle jeho názoru panuje v České republice.
Čížek se poté vrátil k období covidu a kroutil hlavou nad tím, že covid nebyl tématem letošních voleb. Na konto lidí, kteří se nechali proti covidu očkovat, poznamenal, že „byli oklamáni“. Nepochybuje však o tom, že lidé si budou hledat informace a tak dodání nových poznatků o covidových čase přijde zespodu.
