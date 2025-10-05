„Dojeli na to.“ Ošklivé vysvědčení pro Fialu od známých osobností

Co říkají na výsledky voleb? Překvapilo je tak výrazné vítězství hnutí ANO? Co říkají na výsledky dalších stran? A co očekávají od nové vlády? Nejen o tom s námi mluvily zmíněné veřejně známé osobnosti. Došlo i na přání obnovit V4 či na zmínku o navyšování odvodů pro OSVČ. Ohledně končící vlády zazněla slova jako „nekompetentní, ignorantská, arogantní...“
Ivan Vyskočil: Jak je ještě někdo mohl volit?
„Samozřejmě jsem z těch voleb trochu překvapený. Blahopřeji panu Babišovi, že dosáhl tak krásného výsledku. Teď ještě jaké to bude mít další pokračování,“ zamýšlí se herec a člen Klubu 2019 Ivan Vyskočil a dodává. „A použil bych jeho slova… On řekl, že se strašně diví tomu, kolik lidí ještě volilo pořád ‚pětikolku‘ včetně tedy Pirátů po těch čtyřech letech, co tady předváděli. To já se tedy také divím, že ještě někdo je schopný volit po těch průserech, co měli… Dozimetr, Kampelička, bitcoiny… A ještě jim někdo dá prostě hlas? Tak to opravdu nechápu. Piráty, to úplně vynechávám, protože to vůbec by mě ani nenapadlo považovat je za stranu. To, že SPD skončí až za Pirátama, to by mě vůbec nenapadlo. Že Stačilo! se vůbec nedostane, tak to by mě také nenapadlo. A Motoristé jsou pro mě takoví nečitelní,“ krčí rameny a dostává se i k V4.
„Tak zaplať pánbůh, že Babiš pořád mluví o tom, že dá dohromady V4, kterou Fiala rozbil, a ještě se tím chlubil. Takže si myslím, že pan Babiš i se Slovenskem a Maďarskem bude mít vztahy dobré a budou dávat V4 dohromady, což by tedy mělo naši pozici v EU výrazným způsobem zlepšit,“ přeje si Ivan Vyskočil.
Michal Gulyáš: Autentická levice tu má své místo
Pavel Černocký: Nejoblíbenější politik ODS? Šokézní
„VOLBY 2025… vítězové a poražení. Samozřejmě ihned se objevily hlasy, že volby byly zase zmanipulované a zfalšované. Hlásat je jistě možné cokoliv, ale dokázat je to těžší. Nechme to tedy být,“ říká smířlivě pro ParlamentníListy.cz publicista Pavel Černocký a pokračuje. „Co mě nejvíc překvapilo? Očekával jsem, že porážka vládní koalice bude výraznější. Pětikolka toho obhájila dost. Nejoblíbenější politik ODS? Přeběhlík od Pirátů Lipavský. To je fakt šokézní. KDU-ČSL bude mít sedmnáct poslanců ve Sněmovně! Nejbližší komplic Fialy Stanjura byl vykroužkován a se Sněmovnou se loučí,“ vypočítává.
„Urputní voliči vládní koalice zcela ignorovali kixy, přešlapy a aféry Starostů i Pirátů. Tomu říkám politická zabedněnost. Co bude dál s ODS? Přijde jejich kongres a tam se mohou dít věci. Velké zemětřesení by nebylo překvapením. Podobně to vypadá i s TOP 09. Nikoho by asi nepřekvapilo, kdyby strana skončila a trosečníci se připojili k ODS. A Jiřinka Pospíšilů by se mohla v klidu věnovat mateřským povinnostem. Tolik tedy k vládním stranám,“ uzavírá publicista a jde na opozici.
„A co ta naše slavná opozice? SPD vybouchla. Místo očekávaných 15 % hlasů jich dostali jen přibližně osm. Okamura to tak nějak nedomyslel a stále se nenaučil působit v diskusích sympaticky. Jsem přesvědčen, že s Radimem Fialou by dosáhla lepších výsledků. Stranu čeká hlubší analýza. Velkým překvapením je výborný výsledek Motoristů. Zdá se, že voliči mají těch zavedených stran už plné zuby. Snad Motoristé nedopadnou jako Věci veřejné. Katastrofálně dopadlo Stačilo!. Naprostý amatérismus. Kateřina Konečná má úderné myšlenky, je skvělou rétorkou a rozumí politice v EU, ale není politolog a ve vnitrostátní politice naprosto propadá. Znám ji osobně, tykáme si a několikrát jsem ji upozorňoval na nebezpečné chyby a možná úskalí. Nedala si říci, a tak dopadla, jak dopadla. Ani můj přítel Dan Sterzik ji evidentně nedokázal ukočírovat. Komu není rady… Bude dobře, když se odebere zpátky do EU,“ vzkazuje.
„Nechci se rozepisovat o konkrétních chybách, ale byly zjevně fatální. Chystám se je detailně prodiskutovat s nejchytřejším ‚komunistou‘ docentem Josefem Skálou ve čtvrtek v rámci našeho vysílání VzG na mém profilu a YouTube. Nakonec jsem si nechal hnutí ANO. Andrej Babiš nám politicky dospěl. Naučil se v tom ‚chodit‘ a korigovat svá vystoupení na veřejnosti. Pochopil, že úsměv působí na voliče lépe než permanentní rozčílení. Okamura by měl jít k němu do učení. Andrej teď může v klidu sedět a přemýšlet o tom, jak sestavit novou vládu… a pobrukovat si k tomu své oblíbené ‚tyjámo, sundej si pyžámo‘. Co nás čeká po volbách? To neví ani Baba Vanga. Scénářů je celá paleta. Horší než za Fialy to ale určitě nebude,“ uzavírá Pavel Černocký.
Aleš Trdla: Volby přinesly jedno zásadní sdělení
„Tyto volby přinesly jedno zásadní sdělení. Fialova vláda nebude moci pokračovat. Výsledky to zcela jasně ukázaly a v tomto aspektu byla vůle většiny národa vyslyšena. To zajistil zejména vstup Motoristů do Poslanecké sněmovny. Je zde však propad hlasů autentické levice v seskupení Stačilo!, což není nic dobrého, neboť ve vyspělé demokratické společnosti pro optimální fungování je bipolarizace levice a pravice více než užitečná,“ domnívá se producent a hudební promotér Aleš Trdla a dodává.
„Pro mne osobně je také velké zklamání i to, že se tam v řádném počtu nedostali zástupci SPD, a tudíž patrně vznikne jednobarevná vláda, což také není v našem politickém systému jistě optimální. Nepřináší totiž vhodnou kontrolu jednotlivých stran. Zejména v současné době, kdy jsme svědky všech možných kauz, by bylo více než žádoucí mít vládu z vícero stran, tedy koaliční,“ domnívá se. Jinak je určitě dobře, že v našem Parlamentu usednou nové tváře. jako jsou M. Ševčík, M. Šichtařová, R. Vesecká a jiní, kteří svojí osobností a erudicí ve svých oborech nenechají jistě budoucí vládu tzv. ‚usnouti na vavřínech‘,“ doufá producent a přiznává. „Mimo to jsem tak trochu i škodolibě nadšený z toho, že do lavic Sněmovny neusedne Z. Stanjura. Lidé i z jeho vládního uskupení totiž dobře rozpoznali účast ministra financí v kauze ‚bitcoinů‘ a jeho nekompetentnost, čímž usoudili, že tato figura je již pro politickou scénu zcela nežádoucí. Je vidět, že lidé se donekonečna nenechají zmanipulovat. Skvělá zpráva, ze které mám opravdu radost. Nyní se jen nechme překvapit, jak to vše bude dál v našem reálném ‚českém‘ světě,“ uzavírá.
René Kekely: Vláda dojela i na strašení lidí. A vzpomínka na „soudružky“ učitelky
K výsledkům voleb promluvil i moderátor, producent a PR manažer René Kekely. „Volby dle mého dopadly tak, jak se asi dalo čekat. Pro ANO asi lépe, než čekali jeho představitelé. Upřímně, dosluhující vláda dělala vše pro to, aby vyhrálo ANO i SPD a Motoristé. Dobrá zpráva je, že komunisté se do Parlamentu nedostali. Nemají podle mě v moderní době místo v politice, pokud se nějak zásadně netransformují a nezřeknou se těch tupě socialistických ideálů,“ domnívá se moderátor a přidává zajímavou informaci.
„Na druhou stranu znám řadu i velmi významných podnikatelů včetně lidí z ODS nebo těžkých ‚pravičáků‘ či velkých byznysmenů, kteří i říkali, že Babiše nemají rádi, ANO nepodporovali, ale že jdou volit jednu z těchto tří stran. Byli a mnozí jsou konsternováni tím, co se tu doposud bezostyšně dělo. Kauza Dozimetr, kde zemřelo několik lidí a několik soudců to odmítlo soudit… A pak „slavné“ bitcoiny. Vždyť už to – jak může ministr vlády – ministr spravedlnosti s posvěcením premiéra a zbytku vlády dovolit něco takového? Když jim ještě ten, který je nyní ve vazbě, nabídne 30% provizi za to, že mu to zlegalizují… a ministr tvrdí, že to jde na rozvoj soudnictví a vězeňství. Pak ministr klidně řekne: OK… A dokonce i premiér, který o den či dva poté se – jakože diví?! A ani prezident toto zásadně neodsoudí a nevyzve vládu k demisi? Být to Babišova či někoho jiného vláda, už jsou ‚milionové‘ protesty v ulicích. A teď? Nic! Je to tedy jen ‚nastavené zrcadlo‘ pro občany, že se tu v podstatě ‚klidně a beztrestně‘ mohou prát peníze z trestné činnosti? To jsme už snad na tom hůře než na Sicílii, kterou údajně ovládá mafie,“ žasne moderátor a dodává.
„Tato vláda dojela i na neustálé strašení lidí. Sám si pamatuji, jak už na základce nás soudružky učitelky a soudruzi učitelé strašili imperialisty, USA, jak nás napadnou, jak musíme být připraveni na válku, budovat kryty, zbrojit, protože nás nepřítel určitě napadne. A teď neslyšíme nic jiného než strašení Ruskem, válkou, tanky atd. A v podstatě říct, že ‚když vyhraje Babiš, přijedou na Prahu ruské tanky‘ – musí opět říct buď někdo, kdo je totální fanatik, anebo tím něco sleduje. Anebo tomu vážně vůbec nerozumí. Čím více straší někdo válkou, zbraněmi, tím více lidí je naštvaných a jsou otrávení,“ upozorňuje a podotýká.
„Fascinující je pak i zjištění, že třeba Ministerstvo obrany objednalo tanky a obrněné transportéry za stovky miliard, které tahle země nejenom že bude splácet ještě i poté, co přejde životnost těchto strojů. Ale co je ještě víc fascinující, že jsou mnohonásobně těžší, než na to máme uzpůsobenou infraskrukturu – od mostů přes silnice až třeba po vlaky, které by ty tanky a transportéry převážely. Tohle někdo opravdu myslí vážně? Dělá si z těch lidí tady někdo legraci? Vždyť i sami mnozí poměrně vysoce postavení vojáci jsou v šoku, co se děje v tomto resortu. Nechápou to! A pak jedno s druhým, když si dáte dohromady, zjistíte, jak nekompetentní, arogantní a ignorantská byla tahle vláda. Mj. když spolu ani ministři nekomunikují, často ani se svým ‚šéfem‘ – premiérem, tak co to je? To tu snad ještě nebylo,“ krčí rameny.
„Osobně bych dal teď Babišovi šanci, ať zkusí sestavit vládu, a pak 100 dní hájení. A až pak bych vykřikoval, jako už někteří vykřikují, co udělá, nebo neudělá. Pozitivní podle mě je, co prohlásila Alena Schillerová, že pokud sestaví vládu, zastaví okamžitě další (nesmyslné) navyšování odvodů pro OSVČ, které byly zvýšeny dvakrát a poměrně zásadně. Vždyť 2–3x si politici a ústavní činitelé zvýšili mzdy a náhrady – o více než 20 %, ale zvýšily se náklady podnikatelům a živnostníkům. A nikoho z nich nezajímalo, jaké důsledky to může mít. Takže ať se tahle odcházející vláda nediví, dopadla, jak dopadla,“ vzkazuje na úplný závěr.
