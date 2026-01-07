Adam Vojtěch si k sobě bere černokněžníky covidu

07.01.2026
autor: Jakub Vosáhlo

Poradní tým, který si měl sestavit Adam Vojtěch a jehož sestava se nyní objevila na webu SinMed.cz, lze popsat různými přívlastky. Web jej popisuje jako „moravský“ díky bohaté účasti expertů z východní poloviny země. Ale také by se dal nazvat jako „covidový“, představuje totiž návrat známých tváří uzávěr, karantén a očkovacích kampaní.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví

Noví ministři se ujímají úřadů a postupně představují nejen vedení ministerstva, ale i své poradenské týmy. Poměrně sledovaným je v tomto směru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, nad jehož nominací se koaliční partneři pozastavovali už před volbami také proto, že Vojtěch byl ministrem už v časech covidu. Tehdejší řízení pandemie je dodnes považováno za největší otazník prvního Babišova kabinetu.

Pandemická opatření se rodila v dramatické situaci velmi improvizovaně. Nakonec jejich náklady šly do stovek miliard korun a tyto peníze končily u často narychlo zakládaných společností. Ať šlo o distribuci roušek, provoz testovacích center nebo realizaci jiných opatření, bylo v hektické situaci třeba rezignovat na standardní veřejné zakázky a kontrolu veřejnosti nad státním hospodařením.

Do veřejné známosti tehdy vstupovaly do té doby spíše nenápadná jména lékařů, biologů nebo statistiků. Některá měla od počátku spíše nádech bizáru, jako Jaroslav Flegr z Národního ústavu duševního zdraví, který se stal televizní hvězdou díky svým strašidelným předpovědím a svérázné image.

Jaroslav Flegr ukazuje Janu Krausovi: Takto se raduje „koviďák“

Mnohem větší vliv ale získaly osoby jako byl třeba Rastislav Maďar z ostravské univerzity, kde byl uprostřed pandemie zvolen děkanem lékařské fakulty. Od počátku pandemie byl poblíž ministru Vojtěchovi, vedl odborné skupiny pro karanténu. V srpnu 2020 na protest proti nedostatečným opatřením ministerstvo opustil, vrátil se na jaře 2021 s ministrem Vojtěchem (po krátkých anabázích ministrů Prymuly, Blatného a Arenbergera).

Docent Maďar byl považován za jednoho z „maršálů pandemie“, jak hlavní tvůrce opatření jednou s nadsázkou nazval Miloš Zeman.

Vlastimil Válek měl ve své blízkosti jiné experty, s návratem Adama Vojtěcha se ale vrací i ostravský docent. „Pan docent Maďar je mým poradcem pro oblast veřejného zdraví. Jeho úkolem bude podílet se na přípravě reformy systému ochrany veřejného zdraví, což je jedna z mých zásadních priorit,“ vysvětlil Adam Vojtěch.

Web SinMed.cz, se kterým hovořil, ale získal kompletní seznam Vojtěchových poradců, který obsahuje i další zajímavá jména. Sestavu primárně definoval posílením vlivu odborníků z Moravy, mezi kterými je ostravský děkan Maďar pochopitelně jednou z nejvlivnějších person.

Ostravská univerzita do týmu dodává i proděkana Ondřeje Volného, odborníka na neurologii.

Olomoucká univerzita bude mít v týmu další jméno, které se stalo známým za pandemie. Marian Hajdúch byl koordinátorem laboratoří a testování. Jeho působení vyvolávalo již tehdy otázky, protože akademik pocházející ze Slovenska byl již před covidem znám kromě akademické sféry i svými aktivitami ve zdravotnickém a farmaceutickém byznysu. Aktuálně je v rejstříku k dohledání jeho působení v několika firmách, jako je Biomedical Consulting, IntellMed či Brimstone Pharma.

ParlamentníListy.cz ale získaly informaci, že kolem týmu Vojtěchových poradců se děly ještě zajímavější věci. Na počátku týdne měl být jeho součástí také David Šmehlík, jehož jméno ale později zmizelo.

S Prymulou a Faltýnkem na Vyšehradě

Šmehlík je znám jako jeden z „velkých kluků“ českého zdravotnictví, s velkým vlivem hlavně ve Všeobecné zdravotní pojišťovně. Zde působil v klíčové funkci náměstka ředitele pro zdravotní péči v letech 2018–2021, krátce také jako člen správní rady. Nyní se v životopise na serveru LinkedIn.cz prezentuje svou současnou společností SYNEVIA a coby vedoucí zdravotnického expertního týmu ve stínové vládě ANO, fungující před říjnovými volbami.

Ekonom s historií v pojišťovnách a farmaceutickém byznyse byl spolužákem Adama Vojtěcha na pražském Advance Healthcare Management Institute, kde si právník Vojtěch rozšiřoval své vzdělání v oblasti zdravotnického managementu.

Za jeho prvního ministrování byl jedním z Vojtěchových nejbližších, dokonce byl v roce 2020 favoritem na nového ředitele VZP, kde končil mandát Zdeňku Kabátkovi. Jenže pak přišla pandemie, na podzim Vojtěch odstoupil a jeho nástupce Roman Prymula měl ke Šmehlíkovi výrazně rezervovanější postoj. V situaci, kdy byly na resortu zdravotnictví k řešení mnohem závažnější věci, bylo nakonec rozhodnuto o dalším období pro ředitele Kabátka.

Kuriozitou celého příběhu bylo, že právě se Šmehlíkem, který se jej snažil (v doprovodu vlivného poslance Jaroslava Faltýnka) získat pro svou kandidaturu, měl podle některých zpráv profesor Prymula sedět v uzavřené restauraci na Vyšehradě. Toto porušení pandemické uzávěry, zaznamenané fotografy bulváru, bylo důvodem jeho okamžité rezignace.

Tři dny předtím se kandidát Šmehlík „představoval“ veřejnosti v Českém rozhlase.

I když po nástupu Fialovy vlády vedení VZP opustil, ParlamentníListy.cz získaly ze zdravotnické obce informace, že zejména v poslední době Šmehlík neoficiálně vystupuje jejím jménem. Ve hře samozřejmě stále je případné nástupnictví po Zdeňku Kabátkovi, který pojišťovnu s dominujícím tržním podílem řídí už od roku 2012.

Šmehlíkův výběr by k Vojtěchovu poradenskému týmu zcela nepochybně přitáhl mimořádnou pozornost obeznámených insiderů. V úterý však v sestavě, kterou s odkazem na dva nezávislé zdroje zveřejnil server SinMed.cz, se už toto jméno neobjevilo.

Zdroje:

https://www.linkedin.com/in/ing-david-%C5%A1mehl%C3%ADk-mha-07645627/?originalSubdomain=cz

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nocni-schuzka-na-vysehrade-zkomplikovala-volbu-reditele-vzp-126212

https://www.sinmed.cz/aktuality/poradci-ministra-zdravotnictvi-rastislav-madar-i-marian-hajduch-111.html

