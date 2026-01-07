„Obrážeč Dakarů.“ Kavárna Pavla oslavuje, ale kvůli Turkovi není ticho

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes navrhl prezidentovi Petru Pavlovi jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí, ale prezident nominaci odmítl, což vyvolalo rozporuplné reakce. Část opozičních politiků prezidentovi děkuje za pevný postoj a mluví o ochraně hodnot; jiní upozorňují na potřebu jasnějšího a srozumitelnějšího vysvětlení prezidentova rozhodnutí.

„Obrážeč Dakarů.“ Kavárna Pavla oslavuje, ale kvůli Turkovi není ticho
Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) dnes prezidentovi republiky Petru Pavlovi navrhl jmenovat poslance Filipa Turka (Motoristé sobě) ministrem životního prostředí. Hlava státu však nominaci odmítá, ke svému stanovisku se vyjádří písemně.

Babiš po dnešním jednání s prezidentem uvedl, že se prezidenta snažil přesvědčit, aby Turka do funkce jmenoval. „I když jsem se hodinu snažil pana prezidenta přesvědčit, aby byl nad věcí a aby spáchal dobrý skutek a dal šanci panu Turkovi, pan prezident to odmítl a pana Turka jmenovat nechce. Řekl, že se k tomu vyjádří písemně,“ sdělil premiér.

Kompetenční žalobu kvůli nejmenování Turka předseda vlády podle svých slov neplánuje. Zároveň připustil, že se k celé věci ještě vrátí při jednání s předsedou Motoristů Petrem Macinkou a nevyloučil ani možné setkání mezi ním a prezidentem Pavlem.

Zatímco část veřejnosti i některých politiků z opozičních stran prezidentovi za jeho postoj děkuje, jiní upozorňují na potřebu jasnějšího a srozumitelnějšího vysvětlení jeho rozhodnutí.

Advokát a senátor Zdeněk Hraba odmítnutí jmenování Filipa Turka považuje především za ústavní problém. Podle něj prezident překročil své pravomoci, pokud návrh od předsedy vlády odmítl bez jasných právních důvodů. „Odmítnutí návrhu na jmenování ministra životního prostředí bez jakýchkoliv relevantních právních důvodů považuji za chybu překračující hranice Ústavy ČR,“ uvedl Hraba.

Zároveň připomněl, že obdobný postoj zastával i v minulosti, konkrétně během působení bývalého prezidenta Miloše Zemana, a nemá důvod jej měnit ani nyní. „Bylo by vhodné, aby tuto otázku vyjasnil Ústavní soud,“ dodal s tím, že stejný názor prosazoval už dříve a považuje jej za konzistentní bez ohledu na to, kdo je právě hlavou státu.

Také novinář z týdeníku Respekt Marek Švehla vyjádřil potřebu jasnějšího postoje hlavy států: „Uvítal bych, kdyby prezident svoji pozici ohledně Turka lépe vysvětlil,“ napsal na sítí X. Podle informací, Petr Pavel má své konečné stanovisko vydat ještě písemně.

Podle šéfredaktora Deníku TO Marka Stoniše se dnes prezident Petr Pavel „rozhodl nebýt prezidentem České republiky, ale prezidentem opozičních stran a jejich voličů“.

Kritický komentář přidal také zpěvák a hudebník Ondřej Hejma, který prezidentův postup označil za dětinský a neodpustil si malé rýpnutí: „ČERNÝ PETR. Generál prezident Pavel odmítl jmenovat Filipa Turka s tvrdohlavostí malého dítěte. Postavil se proti právoplatně zvolené vládě a po zásluze mu zůstává v ruce karta, která znamená prohru. Škoda, mohl si aspoň něco odpracovat…“ Poznámkou o tom, že si prezident „mohl aspoň něco odpracovat“, naráží na dlouhodobou obhajobu Petra Pavla, že si svou minulost v KSČ „odpracoval“ pozdější službou v české armádě a ve strukturách NATO.

Také editorka webu Expres Barbora Koukalová zpochybnila roli hlavy státu při zasahování do obsazení vlády. „Už mě tady ten obrážeč Dakarů a motosrazů nebaví, MŽP není žádný silový ministerstvo, Turek a jeho mandát a jeho případné chyby je vždy problém předsedy vlády, podruhé už prezidentem být nechce, já děkuji, a v této parlamentní republice i Miloš Zeman pochopil, kdo skutečně řídí stát. Prezident to není,“ sdělila.

Z opozičního tábora se ozvala europoslankyně Danuše Nerudová (STAN), která prezidentův postup veřejně podpořila. Ve své reakci prezidentovi poděkovala: „Pane prezidente, děkuji, že Turka nejmenujete.“

Její stranický kolega Josef Flek rovněž vyzdvihl prezidentovu pevnost postoje v nejmenování Filipa Turka: „Není generál, jako generál. Jeden si za svým slovem a názorem stojí. Druhý se nechal hned napoprvé zastrašit vlastní stranou. Ještě, že ten první je prezident,“ uvedl poslanec.

Rozhodnutí prezidenta nejmenovat Filipa Turka ministrem považuje šéf Pirátů Zdeněk Hřib za „odvážné a správné“. „Ukazuje, že hlava státu bere odpovědnost za kvalitu veřejných funkcí vážně a nerezignuje na hodnoty ani pod tlakem,“ napsal Hřib.

Poslankyně Zdena Kašparová (STAN), která se dlouhodobě věnuje tématům životního prostředí, ocenila, že v čele resortu nebude podle jejích slov stát politik, který environmentální problematiku bagatelizuje. „Prezident dal stopku kandidátovi, který vnímá životní prostředí spíš jako meme než realitu. Jako členka výboru pro ŽP jsem za to ráda – na MŽP nebude sedět člověk, pro kterého je ochrana životního prostředí spíš kulturní válka než práce s fakty a odpovědností,“ napsala ve své reakci.

Vůči prezidentem odmítnutému Filipu Turkovi velmi tvrdá slova použil europoslanec z KDU-ČSL Tomáš Zdechovský: „Prezident Pavel ODMÍTL jmenovat Turka ministrem. Díky, pane prezidente. Nácci nepatří na ministerstvo, ale na smetiště dějin,“ napsal Zdechovský.

Reakce přišla také od spolku Milion chvilek, který kritizoval snahu premiéra přesvědčit hlavu státu ke změně postoje. „Babiš přemlouvá prezidenta, aby ‚spáchal dobrý skutek‘ a jmenoval Turka. Naštěstí to vypadá, že prezident má o dobrých skutcích jinou představu a jmenovat Turka ministrem stále odmítá.“

Spolek zároveň upozornil, že další vývoj může vést buď k definitivnímu konci Turkovy ministerské ambice, nebo k ústavnímu sporu. „Uvidíme, jestli je tím Turkova ministerská kariéra ukončena, nebo premiér Babiš podá kompetenční žalobu a rozhodne soud,“ dodal spolek Milion chvilek v této své aktuální akci „pro demokracii“.

 

17:44 „Obrážeč Dakarů." Kavárna Pavla oslavuje, ale kvůli Turkovi není ticho

