„Připomínka svobody, na které stojí země.“ Šlachta uspořádal v Senátu výstavu letců z Británie

07.01.2026 16:50 | Reportáž
autor: Jakub Vosáhlo

Odvaha, láska k rodné hroudě, ale i humor. To vše bylo připomínáno v Senátu, když byla v úterý zahajována výstava „Čeští letci RAF – portréty hrdinství“. Zaštítil a organizoval ji senátor Robert Šlachta a podstatná část materiálů na výstavku dorazila ze soukromého muzea v Ivančicích, což je právě Šlachtův volební obvod.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Vernisáž výstavy "Čeští letci RAF- portréty hrdinství" konané v Senátu pod záštitou senátora Roberta Šlachty

Venkovské senátorské obvody v podstatě kopírují někdejší okresy a jejich zástupci v horní parlamentní komoře rádi využívají příležitosti prezentovat svůj region výstavami, ochutnávkami či jinými akcemi. V případě výstavy „Čeští letci RAF – portréty hrdinství“, která měla vernisáž v úterý 6. ledna, to ale bylo ještě „stylovější“.

Hostitelem byl senátor Robert Šlachta, jenž je nejen zástupcem obvodu Břeclav, ale také předsedou strany Přísaha, která si dala respekt a podporu všem uniformovaným strážcům naší státnosti do základu své politické vize.

Když na vernisáži vystupoval s reprezentanty českého letectva, spolku přátel R.A.F. nebo a s dcerou Františka Fajtla Jitkou Režnou-Fajtlovou, působilo to autenticky.

Podle Roberta Šlachty představovalo toto zahájení výstavy skutečně emocionálně silný moment. Je to podle něj „pocta odvaze československých letců RAF a připomínka hodnot svobody, na kterých stojí naše země“.

„Letci RAF bojovali nejen za svobodu Evropy, ale i za čest českého jména. Na takové hrdiny se nezapomíná,“ uvedl k akci Vladimír Kremlík, bývalý ministr obrany.

Jan Dašovský, zakladatel muzea v Ivančicích, které do Senátu poskytlo řadu svých exponátů, vzpomínal na všechny britské veterány, kteří daleko po devadesátce ke vzniku „RAF Housu“ přispěli.

Mluvilo se o Jiřím Kafkovi, posledním žijícím z československých pilotů, který v roce 2024 překročil stovku. Židovský chlapec se do Británie dostal s Wintonovými vlaky dětí a do československé jednotky vstoupil, jakmile dosáhl osmnácti let.

A samozřejmě se vzpomínalo na Emila Bočka, který je v jihomoravském „housu“ připomínán nejvíce a dal mu jméno, což je spojeno s půvabnou historkou. Svérázný humor československých pilotů byl v průběhu večera zmíněn několikrát, třeba vysvětlení, proč si vybrali kódové označení NN a PP pobavilo i poučilo mnohé přítomné.

Sílu výstavě dodávají i portréty československých pilotů, fotografované Jadranem Šetlíkem. Právě podle nich výstava nese název „Portréty hrdinství“. Nechybí největší legendy jako František Peřina, František Fajtl, nebo právě Emil Boček.

Fotograf Jadran Šetlík u portrétů Františka Fajtla a Františka Peřiny

Rodák z Tuřan u Brna byl celoživotně spojen s jižní Moravou. V březnu 2023 zemřel v Brně měsíc po stých narozeninách. Právě on inspiroval vznik ivančického muzea, když jej jeho majitel pozval do své restaurace, kde měl vystavené množství památečních předmětů, s nadšením poznamenal, že „to není pub, to je muzeum“.

Oficiálně bylo otevřeno v říjnu 2019 za účasti generála Bočka, kardinála Duky (jehož otec také patřil do komunity československých letců) a ministra obrany. Prostoru vévodí maketa stíhacího letounu Spitfire, na jehož křídle se dá posedět.

Po oficialitách došlo v Senátu také na degustaci vína s etiketou RAF, která si v muzeu můžete objednat. Tento podnikatelský záměr, který podporuje památku českých letců, má rovněž pozoruhodnou historii, ve které figuruje i britský velvyslanec.

Hodně se vzpomínalo i na Františka Fajtla, legendu českých letců v Británii, jehož literární vzpomínky přibližují tuto hrdinskou, ale i svéráznou komunitu již několika generacím. Ale také jejich poválečné osudy, František Fajtl byl v padesátých letech vězněn na Mírově.

V senátní Konírně ale vernisáž nebyla tryznou, právě naopak se často ozýval smích. Třeba když zástupce dnešního armádního letectva vyprávěli historku, jak s jedním z posledních žijících pamětníků v jeho 97 letech letěli na připomínku Dne D do Normandie a ten si v poměrně dramatickém průběhu letu nevzrušeně četl.

Připomínán byl také Tomáš Löwenstein-Lom, letec- radista a mimo jiné absolvent pražského Matfyzu a vědecký pracovník. Jako jeden z mála před nacisty neutíkal v roce 1939, jeho židovská rodina odešla do Británie už ve třicátých letech a ještě před válkou stihl britskou maturitu.

Právě doktor Lom také poskytl muzeu jeho motto: Hrdinství je udělat ve správnou chvíli to, co je správné.

Dcera Františka Fajtla k tomu ještě doplnila pohled jejího otce i dalších pilotů: „Láska k vlasti není láskou k režimu, ale láskou k rodné hroudě.“ I díky tomu dokázali podle ní angličtí piloti projít poválečnými roky přes všechny újmy bez hořkosti.

