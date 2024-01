„Drzost a bezbřehá hloupost.“ Václav Klaus vzpomněl na dopis od Fialy

reklama

v rozhovoru pro Rádio Universum poznamenal, že má pocit, že již politickou situaci neovlivňuje a vyvanulo se to, co za jeho působení v politice v devadesátých letech a v nulté dekádě bylo přineseno do naší společnosti. „Takže když se ohlížím, tak trošku smutku ve mně samozřejmě je, nemůže nebýt, a myslím, že trošku smutku je v každém, kdo prožil totální zvrat, který nastal po listopadu 89, viděl pozitivní budoucnost, a najednou vidí, že dneska je to úplně jinak," bilancoval druhý český polistopadový prezident.



Problém po 17. listopadu dle něj nebyli „staré struktury“, jelikož ty „věděly, že jejich éra skončila“, nýbrž „jiní lidé, kteří se starým světem na první pohled neměli bezprostředně nic společného“.



„Špatně se to vysvětluje studentům, kteří – když mám kurz transformace – mi pořád říkají: ‚Ale vždyť to ty staré struktury musely strašně brzdit.‘ A já jsem říkal: ‚Ne, ty vůbec nic nebrzdily. Ty přijaly, že jejich éra skončila, a jenom se přikrčily a doufaly, že to přežijí, že jim tu vztyčenou hlavičku někdo nebude usekávat.‘ Nebo něco takového. Takže ty brzdou nebyly. Brzdou byli ti, kteří zdánlivě proti starému systému bojovali, kteří si mysleli, že by měl vypadat trochu jinak, ale kteří de facto byli lidmi komunistické éry, a jenom chtěli komunismus s lidskou tváří, a ne náš kapitalismus, trh, svobodu, demokracii,“ řekl prezident Klaus.

Vyjádřil se též k současné ODS. „Když bylo v roce 2016 pětadvacáté výročí založení ODS, tak člověk, který se se mnou od té doby, od roku 2016 ani oficiálně nesetkal, dnešní předseda ODS Petr Fiala, mě jednou pozval – jednou jedinkrát pozval – na nějakou akci, a to bylo setkání k pětadvacátému výročí ODS. Tak zaprvé tato akce byla směšná. Ale za druhé mě utkvívá víc v paměti dopis, který jsem od něj v této souvislosti dostal, a teď cituji z hlavy, ale podstata tam je: On mi v tom dopise děkoval za přínos k ODS. Mně poděkovat za přínos – to se mi zdá jako neuvěřitelná drzost, bezbřehá drzost a hloupost,“ řekl Klaus s tím, že k ODS už nic necítí.



„Minulý týden jsem byl na setkání s Agrární komorou Jihočeského kraje, a tam jsem něco takového říkal, a několik lidí z těch pětadvaceti návštěvníků z toho bylo trochu smutných. Já pořád v ODS zůstávám, nemám co jiného, kam jinam bych se upnul – jiná strana neexistuje. Tak nevím. Já k tomu opravdu už nic necítím. Nula, finito,“ doplnil. „Radikální transformace číslo jedna“ v ODS měla dle něj proběhnout s Mirkem Topolánkem, a „radikální transformace číslo dvě“ proběhla s Petrem Fialou. „Je to podobná věc, jako radikální transformace evropské integrace. Ta proběhla jednou v Maastrichtu, Maastrichtskou smlouvou, a podruhé proběhla s Lisabonskou smlouvou, kdy v tom byli zase trochu jiní hráči. Ta strana se radikálně posunula a změnila,“ připodobnil někdejší prezident.



U současného šéfa ODS Petra Fialy Klaus poukázal na to, že se stal předsedou občanských demokratů bez toho, aby prošel jejími strukturami. „On neměl sebemenší moment žití v místním sdružení ODS, v oblastním sdružení, krajském, možnost prožívat nějaké volby, prožívat debaty, které tam byly. On si udržoval svůj odstup, brněnský odstup od toho, a proto to také vede k tomu, že dnešní ODS s tou starou nemá nic společného. Rozumím řadě členů, kteří v ODS byli už v 90. letech, že neví, kam by najednou šli. Nechtějí dělat měniče kabátu, nechtějí někam rychle odejít, a navíc nemají nic totálně přesvědčivého, kam by odešli. A já jim to nezazlívám, opravdu, přísahám, že ne. Občas, když někoho s nich potkám, tak říkám: ‚Ježíš, jak to přežíváte? Vždyť vy máte tak bezvadné názory, tak nevím, jak to můžete…‘ ‚No, není jiná cesta. A nebudu pro Babiše, nebudu pro paní Pekarovou Adamovou, a pro Piráty.‘ Tomu já rozumím. Ale cesta pohnout s touto zemí to není,“ podotkl ještě k situaci v ODS.

Za „pozitivní světélko“ v aktuálním světě Klaus označil maďarského premiéra Viktora Orbána. „Jezdím víc do Maďarska, než do nějaké Anglie, Belgie, Holandska, Švýcarska, Španělska, a tak dále. Čili svět, který se mu podařil vytvořit, a jeho vzpírání se podlehnutí tomu ‚EU-ovství‘ – to je, myslím, naprosto obdivuhodné, a obdivuji ho,“ poznamenal k maďarskému politikovi, jenž je dle něj „úžasný praktik“.



K situaci v sousedním Slovensku, kde se zpět do premiérského křesla v loňském roce dostal Robert Fico, pak Klaus míní, že je tamní staronový premiér „autentický politik, nehrající si na politiku, ale žijící v autentické politice“. „Považuji ho za autentického Slováka, který nehraje žádnou zahraniční, cizáckou kartu, a jde mu o jeho zemi. No, a to je dostačující,“ prohlásil.



U české vlády naopak Klaus poznamenal, že je „EU-ovská“. „A víc a více ukazuje vládou ukrajinskou na straně druhé. Já jiné jejich priority prosazované v realitě prostě nevidím – a to není česká politika pro Českou republiku. Já myslím, že tito lidé tu autentičnost – Ficovu autentičnost vůči Slovensku – tak podobnou autentičnost vůči Česku, vůči naší zemi, prostě nemají, a podle toho se také každodenně chovají, a dávají nejrůznější výroky. Že jsou mezi nimi extrémy typu paní Černochové, pana Síkely, to je věc druhá, ale já myslím, že celá tato garnitura, jako celek, necítí žádný autentický český zájem,“ shrnul.

K vítězi nizozemských voleb Wildersovi Klaus pravil, že jej považuje za člověka „neuvěřitelně racionálního“, avšak obává se, že se dění po volbách usadí, jako tomu bylo v Itálii. „Bude velmi zajímavé, co se mu podaří v Holandsku udělat. Já mám strach, že se nakonec všichni domluví proti němu, a dopadne to zase – kdo ví jak. Vidím, jak to dopadá v Itálii s Meloniovou. Tak jenom držme palce, aby to u Fica dopadlo dobře,“ řekl.



Zároveň však Klaus dodává, že není velkým optimistou a má tak „hrůzu, co se stane na Slovensku, co se stane v Holandsku“ a má strach, že vše nakonec skončí poté, co jim „soudruzi z Evropské unie pohrozí“. „To, co se děje s Meloniovou, je tak – a nebudu říkat, který z evropských politiků mi řekl, že s ní mluvil, já jsem ji neviděl – že ona vzdychá, a říká: ‚Oni mi vyhrožují, že zruší všechny peníze, které se posílají z Evropské unie do Itálie, a to já pak nepřežiju v Itálii ani den. A tak prostě couvám, a akceptuji jejich podmínky.‘ Já osobně tento výrok nemám od ní, ale mám to od autentického člověka, jehož jméno je zbytečné prozrazovat, od autentického člověka, který s Meloniovou celý večer seděl, a povídali si o tom. Takže uvidíme, co bude na Slovensku a v Holandsku,“ uvedl.



V novém roce očekává, že může dojít k různým událostem. „Myslím, že ukrajinská válka se musí někam posunout. Kdybychom vzali střídmé analytiky, kteří nám říkají, že Ukrajina už prohrála a že výsledek už je jasný – nevím – kdyby to náhodou byla pravda, tak myslím, že se s tím Západ nespokojí, a udělá něco dalšího. Nezmínili jsme Gazu, Hamás a Izrael – to je tikající bomba. To není přece otázka souboje Hamásu a Netanyahua, to je otázka arabského světa s Izraelem, a obecně nevyřešitelné situace, která tam nastává. Jaká bude rozbuška k něčemu dalšímu? Nevím. Přece ty šílenosti, které vidíme se statisíci lidmi v Gaze, přesahují všechny naše známé zkušenosti, které jsme v životě zažívali. Nedávná zpráva, že Izraelci zastřelili dvě propuštěná rukojmí, je úplně ďábelská věc. Kvůli rukojmím se tyto akce dělají. Takže to nemůže mít dobrý konec. To já mám strach. Nevím. Izraelská situace pokračuje už dlouhou dobu. Takže jestli to bude všechno vyřešeno, nebo nebude? Nějaké věci musí být, musí být vyřešeny,“ dodal k dění v Izraeli bývalý prezident Klaus.

