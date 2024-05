„Fiala je hrobař.“ U Xavera došlo na ekonomické vyhlídky Česka

reklama

Brněnský výrobce traktorů Zetor Tractors propustí ke konci července 160 lidí, tedy víc než polovinu ze současných 300 zaměstnanců. Tlustý připomněl slova premiéra Fialy, že „nenechá nikoho padnout,“ ale jsme svědky, že se úplně tak neděje. „Pan ministerský předseda je jedním z autorů takovýchto kroků. Víte, ti podnikatelé právě kvůli takovým premiérům, jako je Fiala, se dostali do situace, kdy prodávají určité množství za určité ceny, jinými slovy mají určité příjmy, a proti tomu mají náklady: mzdy, energie,“ vysvětluje Tlustý v pořadu Podtrženo, sečteno.

Jde o jednoduché počty: „Není to žádná velká věda. Vidí, že mají jenom dvě možnosti: buď zásadně sníží náklady, anebo končí. Anebo najdou metodu vyrábět jinde – třeba v Indii,“ komentuje Vlastimil Tlustý rozhodnutí celé řady firem skončit, naposledy například sklárny kvůli vysokým cenám energií.

„Neumím odlišit, co je hloupost, co zkorumpovanost, co chytrost,“ povzdechl si nad úřadováním Fialovy vlády.

„Že kroky této vlády jsou likvidační, nutící podnikatele k takovýmto krokům, to je prokazatelné. V Česku je to už tak zkažené a beznadějné, že ani nedoufají v nápravu. Všichni rozumní odcházejí,“ citoval Vlastimil Tlustý vyjádření některých českých podnikatelů.

A vyhlídky do budoucna nejsou optimistické: „Je to pokračující úpadek. Fiala a spol. to nechtějí vidět, vypadá to tak. Když posloucháme jejich poradce, ti lžou, až se jim od úst práší,“ pokrčil Tlustý rameny.

„Ale, že je Fiala hrobař české ekonomiky, tím jsem si jist,“ konstatoval ekonom následně.

Minulý pátek Xaver řekl na adresu Magdy Vášáryové, aby jí „mráz roztrhnul prdel“, reagoval tak na její slova, kdy o skupinách voličů hovořila jako o spodině. „Že voliče pana Fica označí za spodinu a za fašisty... l to je hnusná urážka, to by neměla říkat,“ míní Tlustý. Přesto upozornil Xavera, že se na to dalo zareagovat vlídněji a výrok byl formálně nešťastný. „Řekl bych vám: neberte ji vážně, ona tu politiku moc nechápe, tak občas, nejenom, že plácá, ale i uráží. Váš výrok umožňuje snadný protiútok a to vám nepřeji,“ řekl ekonom moderátorovi Veselému.

„Rozumím. Víte, v tu chvíli, pár hodin po atentátu na Fica... byly v tom trochu emoce. Myslím, že ta nenávist začíná u těchto lidí, víte. Říkat skupině lidí, která demokraticky volila, že je spodina... Měl jsem pocit, že to v tu chvíli říkám za toho Fica,“ vysvětloval svůj výrok Lubomír Xaver Veselý. „Tito lidé se tváří jako lidumilové a ve skutečnosti svými výroky rozeštvávají a vyvolávají vášně a prohlubují zoufalství lidí u nás i na Slovensku,“ dodal Tlustý k Vášáryové.

„Je to manipulace veřejnosti, to je propaganda, za kterou by se nemusel stydět ani pan Goebbels, je to propaganda v tom nejchytřejším a nejhrůznějším provedení. Strach je v politice strašně silná disciplína, díky tomu mají třicet procent podpory, protože všechny otázky vyměnili za otázku ,Chceš abychom tě chránili před Rusem‘. Je to sprosté, společnost se tím dělí na ty, kteří se bojí a ty, kteří se nebojí. Rozdělování společnosti na lidi vystrašené z Rusa a lidi, kteří se na to dokáží povznést a říkají, že je to blbost a nic takového nehrozí, je projekt této vlády," míní exministr a ekonom Vlastimil Tlustý.

„Pan Fiala a spol. říkají, že jdou porazit Rusa, aby nás ochránili,“ zasmál se následně Tlustý a zmínil: „Řeknu věc, která všechny diváky vyděsí, jeden bezpečnostní expert, blízký kruhům starajícím se o bezpečnost státu, mi před několika lety řekl, že existuje studie, že v případě opravdového válečného konfliktu je česká armáda a česká policie schopna bránit středočeský kraj jeden měsíc,“ uvedl, že tím skutečně ztrácíme bezpečnost České republiky, jak uvedl Šlachta.

