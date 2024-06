„Fiala zklamal. Nejlepší je ANO.“ Vlivný podnikatel se pomstil

reklama

Volby do Evropského parlamentu proběhnou za pár dní. Michal Šnobr, expert na energetiku a menšinový akcionář společnosti ČEZ, odmítá zvolit kohokoli z koalice SPOLU. Kvůli tomu, co z jeho pohledu páchá především ministr financí Zbyněk Stanjura a jeho kolegové. Také na ostatní vládní strany hledí dost kriticky. A o nevládních stranách je podle něj škoda mluvit.

„Jsem volebně absolutně bezradný! Co s tím? ODS volit s reprezentací na Ministerstvu spravedlnosti ČR a hlavně šmejdskými praktikami na Ministerstvu financí ČR volit nemohu. Ta strana je toxický průšvih podivných zákulisních ambicí a nedokáže se s touto generací politiků rozloučit & zvednout… Fiala je pro mne naplněné očekávání velkého zklamání. Tahle vláda ve své slabosti upevnila moc byrokracie a předala moc úřadům. KDU-ČSL a TOP 09 bez obsahu volit nemá cenu. Nejmenší zlo – STAN – pro mne jede témata, které odmítám ‚ocenit‘ hlasem – euro/migrace + ve vládě ač stejný počet poslanců s ODS, jsou bezradní a hrají páté kolo u vozu. Pirátská strana? Poslouchat některé postavy v EP je utrpení. Zbytek? Neznám a ani nemám chuť se seznamovat…“ napsal Šnobr na sociální síti X.

Nakonec dodal, že si zkusil přes web porovnat své názory s proklamacemi politických stran a vyšlo mu, že nejblíže má k ANO.

Osobně se věnuje energetice a právě diskuse kolem energetiky ho zvedají ze židle nejvíc.

„Nejhorší je před volbami sledovat diskuse kolem energetiky. Úplně směšné mi přijdou ty chrabré výstupy českých volebních adeptů napříč politickým spektrem, jak budou v Evropském parlamentu opravovat, zpomalovat či rušit Green Deal apod. Politici ze země, kde nebylo doposud pochopeno, kam energetika směřuje, že v posledních desetiletích bylo lehkomyslně a dobrovolně odevzdáno kormidlo v tomto sektoru na evropskou & německou úroveň a na druhou stranu byla podceňována, vysmívána a přehlížena realita, kdy byla překročena linie, ze které už není návratu, respektive je, ale za cenu neblahých důsledků pro celý kontinent (vše zašlo už příliš daleko)…“ pokračoval Šnobr.

Česko si podle něj užívalo léta s levnou elektřinou a když se ceny elektřiny skokem dostaly na úroveň, která odpovídá tomu, jak některé zdroje elektřiny zatěžují životní prostředí, z Česka se ozývá nespokojenost.

„Za úplné hlupáky lze považovat Ministerstvo financí ČR a ODS, které tyto snahy ještě zdanilo windfall daní a premiér společně s ministrem financí začali mluvit o nezasloužených ziscích v energetice, přitom ani současná úroveň cen elektřiny není schopna přinést Evropě a i Česku tolik potřebné investice, jež ve větší míře chybí už téměř 50 let,“ upozornil Šnobr.

A do třetice zasadil ještě jednu slovní ránu Ministerstvu financí. Stávající šéf státní kasy Zbyněk Stanjura promluvil o snižování schodku státního rozpočtu.

„Letos počítám s rozpočtovaným schodkem 252 mld. a příští rok by měl dle střednědobého výhledu klesnout na 235 mld. V ODS bychom chtěli rychlejší tempo snižování deficitu, ale jsme političtí realisté. Uvědomuji si, že příští rok je volební a že vládní kolegové mají významné rozpočtové nadpožadavky. Nesmíme ale následovat předchozí populistické vlády a kvůli volbám zapomenout náš klíčový slib dát veřejné finance do pořádku. Snížíme deficit veřejných financí z Babišových takřka 6 % HDP na letošních 2,3 % až ke 2 % v roce 2025,“ napsal Stanjura.

Šnobra tím pořádně nakrknul.

„Tahle ubohost vám nemůže projít, ministře financí Zbyňku Stanjuro, vám ani ODS a ani vládě Petra Fialy! Jako menšinoví akcionáři ČEZ, na které jste neoprávněně a přihlouple zaklekl, vám to budeme dál připomínat! Snažíte se nás bezdůvodně oloupit, ač máte k dispozici čisté a bez jakýchkoli pochyb zákonné řešení, tj. dividendu ČEZ. Prezentujete yoy pokles schodku, ale je to podvod! Oficiálně máte v rozpočtu inkaso windfall daně 17 mld., ale jen za první kvartál 2024 jste získal od ČEZ zálohu 12 miliard ze 13. Sám ČEZ očekává platbu WFT 25 až 32 miliard a dost pravděpodobně to bude více. Neříkáte tedy pravdu, fixlujete! Hrajete vabank s touto zemí i její budoucností. V roce 2024 už nemáte co WFT vybírat, všechny důvody pro její výběr pominuly, pokračující šikana menšinových akcionářů ČEZ formou windfall daně je neskutečná prasárna!“ rozlítil se Šnobr.

Není přitom bez zajímavosti, že Stanjurovi vedle Šnobra pořádně vyčinil i exministr financí za TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Bohužel, pokles deficitu o 17 mld. nelze nazvat konsolidací. Nechci to přirovnávat k předvolebním slibům, doba se prudce změnila (válka, energie), ale přirovnávám to k rok starému slibu Petra Fialy: 1 % HDP strukturálního deficitu ročně. To je 78 mld., ne 17. A nelze to srovnávat ani s roky, kdy byly rozpočtovány mimořádné výdaje (Covid, kompenzace cen energií). Tedy lze, ale nutno základnu od těchto mimořádných výdajů očistit, stejně tak je třeba je očistit od ekonomického cyklu. A pak ještě připočíst deficit, který se začal tvořit na SFDI. Když tohle všechno férově provedeme, zjistíme hořkou pravdu: Slibovaná náprava Babišova rozpočtového dědictví se nekoná, problém se konzervuje a tlačí před sebou. Škoda, je to promarněný čas a desítky miliard ročně úroků navíc. A já byl takový blbec, že jsem tomu rok starému slibu Petra Fialy tenkrát věřil, tleskal a radoval se… Nevím, zda si děláte legraci i sami ze sebe, Zbyňku Stanjuro, ale z nás voličů si ji děláte určitě,“ pravil Kalousek.

