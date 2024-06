„Hausnumera“ Nerudové. Odborníci: Možná rozumí účetnictví, jinak neví skoro nic

Green Deal a s ním související automobilový průmysl byl jedním z hlavních, ne-li tím úplně nejdůležitějším, tématem v kampani pro volby do Evropského parlamentu. „Když jsem si před lety poprvé prostudoval Green Deal, tak jsem jím byl naprosto okouzlen, jak báječná – téměř esejistická – forma to je. A že jsem esejí v životě pár napsal a spoustu jich četl od Baťových ‚Budujme stát pro 40 milionů lidí“ až po Komárkovy eseje. Když jsem si Green Deal dočetl, zašel jsem za svými kamarády ekology a zeptal se jich, zda k tomu mají přílohy. Neměli, a tak jsem šel za lidmi, kteří jezdí do Bruselu, a požádal je, aby mi přílohy ke Green Dealu přivezli, protože je v něm tolik ambiciózních projektů, u nichž bych rád viděl ‚credibility studies‘ čili propočet jejich úspěšnosti,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz makroekonom Jaroslav Šulc.

Od nich se dozvěděl, že u Green Dealu není žádný propočet zapotřebí, protože to je idea, politický projekt, co nemá žádné propočty dopadů, žádné kalkulace, nic. „Tak jsem to ještě zkusil u pár expertů a oni na mě, že jsem odchovanec Centrální plánovací komise, že dnes se nepočítá, dnes jsou tu iluze, vize a sny, jak by to mohlo vypadat,“ vzpomíná ekonom, jak dopadl při snaze dopídit se, čím jsou záměry Green Dealu podložené. V té době končila v Praze čínská velvyslankyně Chuo Jü-čen. „Zúčastnil jsem se slavnostního obědu, na který ji pozval předseda Senátu, a po něm jsem měl možnost si s paní ambasadorkou asi hodinu povídat o elektromobilitě a všem okolo. Říkala, že odmítají kupovat automobily se spalovacími motory včetně výzkumu a vývoje, protože jim jejich vědci řekli, že limity efektivnosti spalovacích motorů jsou v podstatě dosaženy a že se už nedá očekávat žádný pokrok. A proto se soustředí na elektromobilitu,“ vzpomíná Jaroslav Šulc.

Kdyby se to zrevidovalo, mohlo by to při troše štěstí vyjít

Pochlubila se, že mají nejen úžasnou vědecko-výzkumnou základnu, ale i potřebné suroviny, a také vizi, že v horizontu deseti let převálcují celý svět. „Budeme elektroauta vyrábět v takové kvalitě, v takovém množství a v takových cenách, že nám nebude nikdo schopen konkurovat,“ tvrdila čínská velvyslankyně. „A když jsem se jí zeptal, co si myslí o Green Dealu, odpověděla velice decentně: ‚No, kdyby se to spočítalo, tu a tam možná něco zrevidovalo, tak při troše štěstí by to mohlo vyjít‘. Víc nebylo třeba říkat,“ konstatuje makroekonom. „Mám po životních zkušenostech hrůzu z toho, že i ty největší sny nakonec můžou zbankrotovat a ztroskotat na drobnostech, které se podcení. Ďábel je vždy skryt v detailu. Od malička mám velké sympatie k tomu, čemu se dnes říká zelená ekonomika. Říkám ano, ale pod jednou podmínkou, že to bude mít elementární ekonomickou racionalitu. A to nemá,“ zdůrazňuje.

Účet nevyrovnají politici, ale občan-spotřebitel ze svých daní

Většina lídrů stran a uskupení kandidujících do Evropského parlamentu tvrdí, že Green Deal bude zapotřebí výrazně změnit, někteří sní sny i o jeho úplném zrušení. Horlivou zastánkyní Zeleného údělu tak zůstala prakticky jen jednička na kandidátce STAN Danuše Nerudová. Při předvolební debatě na CNN Prima News ale připustila, že „když se ukáže, že to není životaschopné, tak se to bude muset změnit“. „To je typická úvaha katedrového ekonoma, který moc nezná reálnou praxi, resp. možná si o ní něco přečetl někde v knize. Prostě, ‚ono‘ se to nějak udělá. Je snadné říci, že se to bude muset změnit. A kdo zaplatí ty desítky miliard investic? Zaplatí to nějaký státní rozpočet, nebo se to promítne do cen nových automobilů? Kdo pak vyrovná ten účet? Budou to ti politici, kteří do toho EU zatáhli, nebo to bude občan-spotřebitel? Odpověď je jasná. Bude to občan ze svých daní,“ vysvětluje pro ParlamentníListy.cz makroekonom Jaroslav Ungerman.

Když ve zmíněné debatě namítl lídr kandidátky Přísahy a Motoristů sobě Filip Turek, že to není jen tak něco zavést a potom zrušit, že v České republice by přišlo o práci několik set tisíc lidí v autoprůmyslu a v navazujících odvětvích, nedala se Danuše Nerudová rozhodit. „On pan Turek není ekonom a vůbec nechápe, jaký je stav trhu práce. Ti lidé se automaticky překvalifikovávají, ti lidé nepřijdou o práci, součástí Green Dealu je vznik jednoho milionu zelených pracovních míst. Viděli jsme to, když byly během pandemie zavřené hotely, tak ti lidé byli na tom trhu práce okamžitě vysáti do jiných sektorů,“ podala svérázný výklad volební jednička STAN při předvolební debatě.

Milion zelených pracovních míst je typické hausnumero

Příliš pochvaly také za svá slova nesklidila. „Některé úvahy nelze brát vážně. Milion zelených pracovních míst je co? Podle všeho je to typické, jak se říká, hausnumero. Momentální úlet, kterým si autorka tohoto výroku nahradila chybějící data. Prostě někde ten milion pracovních míst určitě je. Jen teď ještě nevíme kde. Existuje někde kvalifikovaná analýza komplexní pracnosti výroby elektroaut a automobilů s klasickým spalovacím motorem, tedy toho, kolik je potřeba pracovních hodin na výrobu daného auta? Ten rozdíl asi nebude tak velký – vždyť velká část dílů je shodná a tedy o velké úspoře pracovních sil zde nemůže být řeči. Nebo se těch elektroaut bude vyrábět méně?“ ptá se makroekonom Jaroslav Ungerman.

Poukazuje na to, že v současnosti podle statistické ročenky pracuje ve výrobě automobilů a také dalších dopravních prostředků v českém průmyslu téměř 200 tisíc zaměstnanců z 1,1 milionu zaměstnanců ve zpracovatelském průmyslu. „To je přímá zaměstnanost, ale jistě jsou na automotive navázána ještě další pracovní místa. Průmysl jako celek má 1,2 milionu zaměstnanců. Tak kde tedy vznikne 1 milion zelených pracovních míst? Bude to tím, že se sníží zaměstnanost v průmyslu třeba o půl milionu a další lidi se vezmou z terciáru, kde lidi chybí, nebo jak si to vlastně autorka tohoto nápadu představuje? A argumentovat zaměstnaností v hotelech za covidu je taky ‚mimo mísu‘,“ připomíná pro ParlamentníListy.cz Jaroslav Ungerman.

Možná rozumí účetnictví, ale o národním hospodářství neví nic

Vždyť i na tato pracovní místa dostaly hotely kompenzace – velmi štědré – podle počtu lůžek a bez ohledu na to, že reálná vytíženost hotelů se pohybuje kolem 60 procent. „A ti zaměstnanci, pokud odešli, se tam už přece vrátili. Zaměstnanci se plynule přemístí do jiných odvětví, je další určitě hezká myšlenka. Ale za jakou mzdu budou tito lidé pracovat, když je stále poptávka po pomocných pracovních místech? Že by tito uvolnění kvalifikovaní lidé s nejvyššími mzdami v průmyslu dostali někde jinde stejnou mzdu jako měli v automotivu? Tak o tom hodně pochybuji. To všechno jsou prostě úvahy, někdy bych řekl i fantazie, které s realitou už nemají nic společného, ale na to už jsme si u paní Nerudové zvykli. Možná, že rozumí účetnictví, ale o národním hospodářství neví skoro nic,“ konstatuje makroekonom.

Se svým názorem není osamocen. „První požadavek na člověka, který se honosí akademickým diplomem z ekonomické školy, je, že než něco řekne, tak si to spočítá, jestli to je vůbec možné, nebo není. Což by v případě profesorky Nerudové mělo platit trojnásobně. Ale jak vidět, neplatí. Pokud Green Deal, který není vůbec nijak propočtený, obhajuje, ať vrátí diplom. Ovšem bez ohledu na to je obrovský problém v tom, pokud se nepodaří dostat elektromobil do kupní síly dnešní střední třídy. Jinak řečeno, jestli si ho nebudou moci kupovat lidé, kteří si dříve kupovali Felicie nebo Favority, tak v tu chvíli mine elektromobilita třetinu domácností. A to je sociální sadismus. To nemůže nikdo myslet vážně,“ dodává Jaroslav Šulc.