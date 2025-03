„Historický den pro české vlastence.“ Okamura, Rajchl a další nastoupili. Nová síla je tu

„Dnes je pro Českou republiku a pro všechny vlastenecké voliče historický den. My, představitelé SPD, Svobodných, Trikolory a PRO, jsme se rozhodli spojit síly a vstoupit do nadcházejících letošních parlamentních voleb na kandidátní listině SPD, na které budou kandidovat i zástupci těchto dalších stran a hnutí,“ uvedl v úvodu tiskové konference s výhledem na historické centrum Prahy šéf SPD Tomio Okamura.

Podle jeho slov už lidé slyšeli dost nesplněných slibů, lží a podvodů vládnoucí elity. „Občané, kteří tvrdě pracují a platí daně, se nesmí ve svém zemi cítit jako občané druhé kategorie. Česká vláda se o občany nestará. Stará se o Brusel, o vlastní politické kšefty, o nadnárodní korporace. Toho už bylo dost. Dáváme dohromady politickou sílu, která zastaví rozklad naší země a sílu, která postaví Českou republiku zpět na nohy,“ vysvětlil Tomio Okamura.

Předseda Svobodných Libor Vondráček je přesvědčen, že musí proběhnout revoluce zdravého rozumu. „Ani jeden hlas pro skutečnou změnu už ve volbách nepropadne,“ řekl u příležitosti spojení vlasteneckých sil Vondráček.

„Dost bylo slibů, lhaní a ponižování. Nevychovali jsme naše děti, abychom je posílali bojovat za někoho jako je naše vlastizrádná vláda,“ přidala svůj vzkaz předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová.

Podle šéfa strany PRO Jindřicha Rajchla je roztříštěnost vlasteneckých sil v naší zemi minulostí. „Všichni jsme dali stranou svá ega a spojili síly proti této protičeské vládě. Pro Fialovu vládu je na prvním místě Kyjev a Brusel, to musí skončit. Naši občané si zaslouží znovu žít spokojený a bohatý život,“ řekl Rajchl s tím, že výdaje státu lze zkrotit velmi rychle. Stačí pouze přestat posílat na nesmyslné projekty.

Ekonomka Markéta Šichtařová, která bude na kandidátce SPD za Svobodné, zdůraznila, že programy všech čtyř stran jsou si podobnější než by se na první pohled mohlo zdát. „Stejně se díváme na euro, na zelené nesmysly, máme stejný názor na to, proč jsou drahé energie, proč u nás není dostupné bydlení a na řadu dalších témat,“ uvedla. Místopředseda SPD Radim Fiala doplnil, že ekonomika bude jedním z nejdůležitějších témat voleb. „Vytváříme pracovní skupinu, která bude tato témata rozpracovávat,“ prozradil.

Tomio Okamura na základě novinářských dotazů odmítl, že by naše země musela zvyšovat výdaje na obranu. „Českou republiku je možné bránit s dvěma procenty HDP na obranu, stačí je pouze smysluplně vynakládat. Problém je předražený nákup stíhaček F-35, kde bychom se mohli inspirovat Kanadou a začít řešit odstoupení od smlouvy, evropské státy podobné velikosti jako my pokračují s daleko levnějšími gripeny. Naší armádě chybí šest tisíc vojáků a ti stávající si svoje vybavení chodí za svoje peníze nakupovat do armyshopů, zatímco vláda vyhazuje peníze za drahé stíhačky,“ zdůraznil.

„Tato vláda není ani schopna utratit dvě procenta a chtěla by výdaje zvyšovat na tři. Vždyť aby splnili ten svůj závazek dvou procent v loňském roce, posílali Američanům další zálohu na F-35, jinak by jim to na dvě procenta ani nedalo,“ kroutil Okramura hlavou nad vládní logikou zbrojních výdajů.